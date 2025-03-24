Что нового в Законе об инвалидности: кто, где и как может её оформить

Три группы

Определяются по проценту потери трудоспособности

Государственная врачебная комиссия экспертизы здоровья и трудоспособности (VDEаVK) на основании документов о состоянии здоровья, представленных заявителем или его доверенным лицом, устанавливает степень функциональных ограничений пациента и процент трудоспособности. На этом основании назначается инвалидность, а с 2025 года – с указанием процента трудоспособности.

V 1-я группа инвалидности. Устанавливается, если у подателя документов:

* сильно выражено ограничение физических или психических способностей;

* требуется постоянный уход и надзор;

* сильно ограничена способность работать и ухаживать за собой;

* невозможна интеграция в общество без соответствующей постоянной помощи.

Характеризуется как очень тяжелая инвалидность, потеря трудоспособности составляет от 80 до 100%.

V 2-я группа инвалидности. Предусмотрена, если у человека:

* выражено ограничение физических или психических способностей;

* ограничена способность работать и ухаживать за собой;

* интеграция в общество без соответствующей постоянной помощи невозможна.

Характеризуется как тяжелая инвалидность, потеря работоспособности составляет от 60 до 79%.

V 3-я группа инвалидности. Назначается, если у жителя:

* умеренно выражено ограничение физических или психических способностей;

* ограничена способность работать и ухаживать за собой;

* затруднена интеграция в общество без соответствующей постоянной помощи.

Характеризуется как умеренно выраженная инвалидность, потеря работоспособности составляет от 25 до 59%.

Также определяется прогнозируемая инвалидность. Это ограничение физических или психических способностей, вызванное болезнью или травмой, когда после длительного (максимально 52 недели) лечения возможно установление инвалидности.

Инвалидность назначается: на определенный срок или без повторного срока экспертизы инвалидности (пожизненно).

По возрасту:

- до 18 лет - на один год, два, пять лет или до 18-летнего возраста;

- с 18 лет - на шесть месяцев, один год, два, пять лет или без повторного срока экспертизы инвалидности (пожизненно).

(!) Пациенты, достигшие возраста, необходимого для назначения государственной пенсии по старости, сохраняют статус инвалида, или проходят повторную экспертизу инвалидности. Жителям пенсионного возраста назначается инвалидность (1-я, 2-я, 3-я группа) без указания ограничения трудоспособности в процентах.

Детям до 18 лет инвалидность устанавливается без разделения на степени тяжести...

Проверьте документы

Поможет семейный врач

Каждый восьмой-девятый житель Латвии имеет инвалидность, то есть живет с ограниченными возможностями трудиться и контактировать в обществе. И число людей с инвалидностью не уменьшается, тогда как жителей в стране, наоборот, становится все меньше.

Процесс получения инвалидности затягивается на месяцы, а нездоровый человек, который уже не в силах работать, не получает пенсию или пособие по инвалидности.

V Как определяется инвалидность?

Оценка трудоспособности и степени инвалидности проводится в отношении лица с физическими или психическими нарушениями здоровья, в связи с которыми:

- пациент находился на непрерывном лечении в течение не менее шести месяцев до даты проведения экспертизы;

- у пациента сформировались стойкие функциональные ограничения, что подтверждается медицинскими документами. Для этого надо:

1. Сначала обратиться к своему семейному врачу. Тот осматривает пациента и направляет на дальнейшее обследование состояния здоровья.

2. По результатам комплексного медицинского осмотра и соответствующего лечения врач выносит решение о направлении в Государственную комиссию экспертизы здоровья и трудоспособности (VDEаVK).

3. Для определения степени потери трудоспособности и установления инвалидности пациенту надо подать заявление в VDEаVK. Это может сделать сам пациент или его законный представитель (например, лечащий врач).

Подать заявление можно: лично в VDEаVK; в электронной форме, заверив э-подписью; отправив по почте.

V Внимание: экспертиза

Комиссия экспертизы инвалидности начинает работу только с полным списком требуемых нормативными актами документов. VDE?VK информирует, какие претендент должен предоставить документы:

1. Заявление о назначении экспертизы.

2. Копия документа, подтверждающего права доверенного лица, если документы подает представитель пациента.

3. Направление на комиссию от семейного или лечащего врача (форма №088/u).

4. Если экспертизу инвалидности проводят по особой причине, например в случае профессионального заболевания, то врачебной комиссии вместе с заявлением и направлением надо предоставить и документы, подтверждающие особые причины.

Если документы представлены не полностью, то комиссия уведомляет заявителя о некомплекте и назначает срок, в который надо собрать полный пакет документов. И тогда уже документы регистрируются, и начинается процесс экспертизы инвалидности.

(!) Все документы должны быть составлены на государственном языке.

V С какого дня назначается инвалидность?

Если врачебная комиссия признает нетрудоспособность человека, то инвалидность ему устанавливается со дня получения комиссией полного списка необходимых документов.

Тем, кто готовит документы на инвалидность, советуют внимательно проверить, все ли собраны выписки о проведенных обследованиях и заключения врачей, а также подготовить доверенность, если необходимо, потому что задержка какого-либо обязательного документа может задержать процедуру проверки здоровья.

ПРИМЕР. Если пациент подал заявление на первичную экспертизу инвалидности 10 февраля, но не приложил, например, направление семейного врача, ему придет информация о некомплекте и будет назначена дата, к которой следует доставить недостающий документ.

Через 5 дней, 15 февраля, пациент принес недостающее направление. В таком случае после рассмотрения документов комиссия при условии положительного решения поставит дату установления инвалидности – с 15 февраля...

Повторная инвалидность

Когда проводится экспертиза?

Новая редакция Закона об инвалидности устанавливает новые сроки повторного определения инвалидности. Уточняется также и порядок проведения - изменения в статье 8-й закона.

Теперь житель может подавать во врачебную комиссию документы с просьбой установления инвалидности не чаще одного раза в шесть месяцев (8-я статья, часть 6-я).

До истечения шестимесячного срока можно обратиться в комиссию только в случае, если состояние здоровья пациента существенно ухудшилось и ограничение функций жизнедеятельности считается стабильным, что подтверждается медицинскими документами.

Изменения в статье 8-й также предусматривают несколько новых условий повторной экспертизы инвалидности. Подателям заявлений во следует учитывать, что начало срока повторной инвалидности зависит от времени подачи документов на экспертизу. А именно: подает ли житель документы менее чем за два месяца до окончания текущего периода инвалидности или до окончания срока остается более двух месяцев.

При повторной экспертизе инвалидности нужно учитывать, что если на день представления в комиссию всех необходимых документов действующая инвалидность продолжается еще не менее четырех месяцев, то комиссии дано право провести экспертизу и принять решение в течение трех месяцев со дня поступления документов...

(!) Вопросы о новых нормах закона можно присылать на э-почту: konsultacijas@vdeavk.gov.lv, в теме письма указать: Par grozIjumiem InvaliditAtes likumA

(!) Подробнее о порядке проведения экспертизы инвалидности и режиме работы региональных отделений Государственной врачебной комиссии экспертизы здоровья и трудоспособности: на портале: vdeavk.gov.lv;

по телефонам: 29632807, 67614885;

по электронной почте: pasts@vdeavk.gov.lv или konsultacijas@vdeavk.gov.lv.

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА