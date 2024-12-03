Что мы еще проглотим? Ральф Немиро о последних «достижениях» Латвии

"Способность латвийского общества проглатывать горькие пилюли поразительна:
-Проект RailBaltic без Риги;
- списание 500 млн AirBaltic;
- Непредоставление продуктовых наборов бедным слоям населения;
- Увольнение работников LDz;
-урезание бюджета скорой помощи,
Что еще мы можем проглотить?!", - рассуждает он.
В комментариях предложили варианты:
Nu varam un darām, piemēram:— Jānis Goldbergs (@GoldbergsJ) December 2, 2024
- Sabiedriskā transporta ceļu tīkla kilometri mazinās ar ātrumu 5% gadā;
- Skolas slēdzam paklusām, bet slēdzam;
- VUGD operativitāte lauku apvidos dilst un dils vēl;
- Priekšā valsts un pašvaldību uzņēmumu akciju tirdzniecība. Uzminiet nu, kas juks.
"Ну, можем и делаем, например:
- Километры дорожной сети общественного транспорта сокращаются на 5% в год;
- Мы закрываем школы тихо, но закрываем их;
- Эффективность VUGD в сельской местности снижается и будет снижаться;
- Впереди торги акциями государственных и муниципальных компаний. Угадайте, что случилось", - написали в комментариях.
Ziedojumi haholiem— Pan Jerzy (@statniszlachcic) December 2, 2024
"Пожертвования хохлам", - добавил кто-то.
"@EvikaSilina кормит нелегальных мигрантов за 50 евро в день. В то же время пособие на латышских детей составляет 11 евро в месяц", - продолжают жаловаться люди.