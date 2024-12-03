Что мы еще проглотим? Ральф Немиро о последних «достижениях» Латвии

"Способность латвийского общества проглатывать горькие пилюли поразительна:

-Проект RailBaltic без Риги;

- списание 500 млн AirBaltic;

- Непредоставление продуктовых наборов бедным слоям населения;

- Увольнение работников LDz;

-урезание бюджета скорой помощи,

Что еще мы можем проглотить?!", - рассуждает он.

В комментариях предложили варианты:

Nu varam un darām, piemēram:

- Sabiedriskā transporta ceļu tīkla kilometri mazinās ar ātrumu 5% gadā;

- Skolas slēdzam paklusām, bet slēdzam;

- VUGD operativitāte lauku apvidos dilst un dils vēl;

- Priekšā valsts un pašvaldību uzņēmumu akciju tirdzniecība. Uzminiet nu, kas juks. — Jānis Goldbergs (@GoldbergsJ) December 2, 2024

"Ну, можем и делаем, например:

- Километры дорожной сети общественного транспорта сокращаются на 5% в год;

- Мы закрываем школы тихо, но закрываем их;

- Эффективность VUGD в сельской местности снижается и будет снижаться;

- Впереди торги акциями государственных и муниципальных компаний. Угадайте, что случилось", - написали в комментариях.

Ziedojumi haholiem — Pan Jerzy (@statniszlachcic) December 2, 2024

"Пожертвования хохлам", - добавил кто-то.

"@EvikaSilina кормит нелегальных мигрантов за 50 евро в день. В то же время пособие на латышских детей составляет 11 евро в месяц", - продолжают жаловаться люди.