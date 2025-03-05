Что лучше: сироп или, может, суспензия? Эпидемия гриппа продлится до середины марта

Рассказывает заведующая Jaunā Torņakalna Mēness aptieka сертифицированный фармацевт Гунита Петровица:

– Сейчас актуальны как различные сиропы, так и суспензии для лечения гриппа, а также кашля и других симптомов простуды. Форма суспензий дает более быстрый эффект, если недоступны промышленно приготовленные лекарственные формы, многие из них также делают, например, в нашей аптеке.

Суспензию, предназначенную для лечения гриппа и профилактики гриппа, надо давать ребенку непременно на сытый желудок, так как при употреблении такого лекарства натощак не будет хорошего самочувствия.

Суспензии, предназначенные для лечения гриппа, приготавливаются в соответствии с весом каждого ребенка и другими указаниями врача. Например, если для лечения ребенка используются разделяемые в домашних условиях таблетки, капсулы, доза будет не такой точной, ребенок может часть выплюнуть и т. п. Для суспензий в основном используются улучшители вкуса, поэтому они, конечно, нравятся детям больше.

(!) Различные безрецептурные и рецептурные суспензии в основном употребляют дети. Однако для взрослых, у которых есть трудности с употреблением таблеток, это тоже может быть отличным вариантом приема лекарств. Например, взрослым они больше подходят, если есть проблемы с глотанием. У каждого вида суспензии различное применение, поэтому пациент обязательно должен соблюдать все указания врача и фармацевта.

Что надо ОБЯЗАТЕЛЬНО учитывать, чтобы максимально эффективно лечиться сиропом или суспензией:

1. Сироп, содержащий амброксол, применяют для облегчения и лечения продуктивного кашля как у детей, так и у взрослых. Эти сиропы рекомендуют употреблять после еды, запивая достаточным количеством воды. Это указание о приеме дополнительной жидкости очень важно, так как помогает эффективнее лечить симптомы продуктивного кашля и быстрее выздороветь.

2. Суспензии антибиотиков предназначены в основном для детей, в редких случаях и для взрослых. Содержащие антибиотики жидкие лекарственные формы относятся к типу суспензии, поэтому перед употреблением их всегда нужно встряхнуть, чтобы можно было точно принять назначенную врачом дозу. Так же следует поступать с суспензией, предназначенной для лечения гриппа. В основном они доступны в аптеках в форме порошка, к которому добавляется предусмотренное инструкцией количество воды. Важно внимательно ознакомиться с инструкцией к лекарствам, так как приготовленную после разбавления суспензию надо хранить в прохладном месте.

Содержащие антибиотики суспензии в основном рекомендуют употреблять после приема пищи, чтобы избежать рвотного рефлекса. Прием этих препаратов натощак может спровоцировать чувство тошноты.

Я бы рекомендовала тщательно следовать выписанным врачом указаниям в случае рецептурных суспензий, поскольку, оценив ситуацию каждого пациента, врач даст индивидуальную рекомендацию.

3. Препараты лекарственных растений в виде пищевых добавок также доступны в форме сиропов (плющ, исландский мох, шиповник, бузина и др.), их употребляют в основном перед едой. Часть из них сразу воздействует на верхнюю часть горла, успокаивает его слизистую. Хорошо перед употреблением лекарственных препаратов попить что-то теплое, тогда их действие эффективнее.

Препараты бузины, шиповника точно не стоит принимать натощак.

4. Сиропы, содержащие ибупрофен, детям дают после еды, сиропы, содержащие парацетамол, можно употреблять вне зависимости от приема пищи, так как они не влияют на желудочно-кишечный тракт. Дозу и интервал употребления этих препаратов определяет врач. Надо учитывать, что препараты, содержащие парацетамол, не обладают противовоспалительным действием.

5. Сиропы в основном подслащены натуральным красителем, поэтому детям следует употреблять их не позднее чем за час до сна. После употребления сиропа вечером обязательно нужно почистить зубы, чтобы содержащиеся в сиропе подсластители, натуральные красители не повреждали их.

Конечно, если лекарство нужно давать ребенку ночью из-за высокой температуры, то чистка зубов в этот момент не будет актуальной