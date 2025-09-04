Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

Что известно о смерти политиков накануне выборов в Германии

© Deutsche Welle 4 сентября, 2025 16:43

Мир 0 комментариев

За две недели до выборов в Северном Рейне - Вестфалии стало известно о смерти семи кандидатов от АдГ. В соцсетях распространяются конспирологические версии, но полиция не видит ничего необычного, сообщает DW.

В течение всего пары недель в германской федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия один за другим умерли более полудюжины политиков, причем все из правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). О последнем, уже седьмом таком случае стало известно 3 сентября.

Поскольку дело происходит незадолго до проведения местных выборов в этой самой густонаселенной федеральной земле ФРГ, то в соцсетях стали распространяться слухи из области конспирологии о том, что речь может идти об "убийствах".

Однако полиция утверждает, что ни в одном из этих случаев нет оснований говорить о преступлениях и в большинстве из них расследование не проводилось.

Также и заместитель председателя земельного отделения АдГ Кай Готшальк (Kay Gottschalk) склонен считать все эти смерти чистым совпадением. Все имеющиеся на настоящий момент сведения, "по меньшей мере не подтверждают подозрения", заявил он изданию Politico, добавив, что все инциденты надо изучить, "не вдаваясь сразу в теории заговора".

Судя по всему, самым первым из этих случаев стала две недели назад неожиданная смерть 59-летнего кандидата от АдГ в Райнберге округа Везель Вольфганга Зайца (Wolfgang Seitz). Полиция возбудила расследование, однако пояснила, что в этом нет ничего особенного - это стандартная процедура, которая проводится, если сразу неясна причина смерти. И по результатам расследования не обнаружилось никаких признаков преступления или вины другого человека.

В полиции Падерборна не назвали и причины смерти кандидата в члены горсовета небольшого курортного городка Бад-Липпшпринге Штефана Берендеса (Stefan Berendes), ограничившись словами, что нет никаких признаков причастности к ней другого лица. Подробности и обстоятельства кончины, как и в других случаях, не раскрываются по причине защиты личных данных.

 Инфаркт, почечная недостаточность и суицид

Вольфганг Клингер (Wolfgang Klinger), кандидат на коммунальных выборах в Шверте (округ Унна), а также Ральф Ланге (Ralph Lange), баллотировавшийся в Бломберге (округ Липпе), по данным полицейских, умерли "естественной смертью". В таких однозначных случаях расследование не проводится. По сведениям издания Politico, оба они страдали от тяжелых заболеваний, Зайц скончался от инфаркта, а Берендес - также естественной смертью. 

О последнем из перечисленных выше случаев кончины политиков АдГ стало известно в четверг, 28 августа. А спустя несколько дней, 2 сентября, Politico написало еще о двух. Представитель земельного отделения партии подтвердил изданию, что один из скончавшихся, Рене Херфорд (René Herford) страдал от хронического заболевания печени и умер от почечной недостаточности, а второй, 42-летний Патрик Титце (Patrick Tietze) еще 1 июля покончил жизнь самоубийством. Оба они значились в резервных партийных списках.

А 3 сентября то же издание Politico сообщило о смерти еще одного представителя АдГ - Ханса-Йоахима Кинда (Hans-Joachim Kind), 80-летнего прямого кандидата от правопопулистов в Кременхолле, районе города Ремшайд. В местном отделении партии указали, что он долго болел и умер от естественных причин.

Смерти кандидатов от других партий

Между тем в земельной избирательной комиссии Северного Рейна - Вестфалии таблоиду Bild сообщили, что за время предвыборной кампании умерли также как минимум шесть кандидатов от других партий - Партии защиты животных (Tierschutzpartei), "Свободных избирателей" (Freie Wähler), Свободной демократической партии и "Независимого объединения избирателей" (Unabhängige Wählergemeinschaft).

"Подобные случаи смерти кандидатов на местных выборах - независимо от принадлежности к конкретной партии или группе избирателей - к сожалению, происходят на всех выборах", - подчеркнул собеседник газеты.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:40 12.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 1 час назад
Ринкевич поблагодарил патриарха Варфоломея за поддержку Украины
Bitnews.lv 2 часа назад
Пациентка показала шокирующие фото операционной в Риге
Bitnews.lv 7 часов назад
Будет ли «Запад-2025» прикрытием для инфовойны против Балтии?
Bitnews.lv 7 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 7 часов назад
Нидерланды: горожане-патриоты
Sfera.lv 8 часов назад
Айнар Шлесерс и паром: история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Bitnews.lv 8 часов назад
Латвия: почему Трамп такой нехороший…
Sfera.lv 12 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать