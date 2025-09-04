Что известно о смерти политиков накануне выборов в Германии

В течение всего пары недель в германской федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия один за другим умерли более полудюжины политиков, причем все из правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). О последнем, уже седьмом таком случае стало известно 3 сентября.

Поскольку дело происходит незадолго до проведения местных выборов в этой самой густонаселенной федеральной земле ФРГ, то в соцсетях стали распространяться слухи из области конспирологии о том, что речь может идти об "убийствах".

Однако полиция утверждает, что ни в одном из этих случаев нет оснований говорить о преступлениях и в большинстве из них расследование не проводилось.

Также и заместитель председателя земельного отделения АдГ Кай Готшальк (Kay Gottschalk) склонен считать все эти смерти чистым совпадением. Все имеющиеся на настоящий момент сведения, "по меньшей мере не подтверждают подозрения", заявил он изданию Politico, добавив, что все инциденты надо изучить, "не вдаваясь сразу в теории заговора".

Судя по всему, самым первым из этих случаев стала две недели назад неожиданная смерть 59-летнего кандидата от АдГ в Райнберге округа Везель Вольфганга Зайца (Wolfgang Seitz). Полиция возбудила расследование, однако пояснила, что в этом нет ничего особенного - это стандартная процедура, которая проводится, если сразу неясна причина смерти. И по результатам расследования не обнаружилось никаких признаков преступления или вины другого человека.

В полиции Падерборна не назвали и причины смерти кандидата в члены горсовета небольшого курортного городка Бад-Липпшпринге Штефана Берендеса (Stefan Berendes), ограничившись словами, что нет никаких признаков причастности к ней другого лица. Подробности и обстоятельства кончины, как и в других случаях, не раскрываются по причине защиты личных данных.

Инфаркт, почечная недостаточность и суицид

Вольфганг Клингер (Wolfgang Klinger), кандидат на коммунальных выборах в Шверте (округ Унна), а также Ральф Ланге (Ralph Lange), баллотировавшийся в Бломберге (округ Липпе), по данным полицейских, умерли "естественной смертью". В таких однозначных случаях расследование не проводится. По сведениям издания Politico, оба они страдали от тяжелых заболеваний, Зайц скончался от инфаркта, а Берендес - также естественной смертью.

О последнем из перечисленных выше случаев кончины политиков АдГ стало известно в четверг, 28 августа. А спустя несколько дней, 2 сентября, Politico написало еще о двух. Представитель земельного отделения партии подтвердил изданию, что один из скончавшихся, Рене Херфорд (René Herford) страдал от хронического заболевания печени и умер от почечной недостаточности, а второй, 42-летний Патрик Титце (Patrick Tietze) еще 1 июля покончил жизнь самоубийством. Оба они значились в резервных партийных списках.

А 3 сентября то же издание Politico сообщило о смерти еще одного представителя АдГ - Ханса-Йоахима Кинда (Hans-Joachim Kind), 80-летнего прямого кандидата от правопопулистов в Кременхолле, районе города Ремшайд. В местном отделении партии указали, что он долго болел и умер от естественных причин.

Смерти кандидатов от других партий

Между тем в земельной избирательной комиссии Северного Рейна - Вестфалии таблоиду Bild сообщили, что за время предвыборной кампании умерли также как минимум шесть кандидатов от других партий - Партии защиты животных (Tierschutzpartei), "Свободных избирателей" (Freie Wähler), Свободной демократической партии и "Независимого объединения избирателей" (Unabhängige Wählergemeinschaft).

"Подобные случаи смерти кандидатов на местных выборах - независимо от принадлежности к конкретной партии или группе избирателей - к сожалению, происходят на всех выборах", - подчеркнул собеседник газеты.