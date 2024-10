Что хранилось на российском оружейном складе в Тверской области, по которому нанесли удар украинские беспилотники?  

Атака украинских беспилотников по складу с крупными запасами российского оружия в Тверской области в среду утром может стать крупнейшим ударом украинской армии по арсеналу Москвы с начала 2022 года.

Взрыв от удара был настолько сильным, что станции мониторинга землетрясений восприняли его как небольшой подземный толчок.

На объекте в Торопце, по некоторым оценкам, хранилось около 30 000 тонн военных боеприпасов. Уничтожение хранившихся там вооружений, скорее всего, негативно скажется на северной оперативной группировке российской армии.

Что же представляет собой российский военный склад в Торопце и насколько он важен?

На отремонтированном в 2018 году складе хранились тонны военных товаров, включая взрывчатые вещества, артиллерийские снаряды и баллистические ракеты.

Бывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков, арестованный в начале этого года по обвинению в коррупции, заявил после реконструкции, что объект соответствует "самым высоким международным стандартам" и может защитить оружие от ракет и "даже от небольшой ядерной атаки".

Площадь хранилища составляла более 5 квадратных километров, а длина периметра более 12 км.

Какие ракеты хранились на объекте?

Город Торопец расположен примерно в 470 километрах к северу от украинской границы, и уничтожение хранившихся там боеприпасов, скорее всего, негативно скажется на северной оперативной группировке российской армии, в том числе на снабжении войск в Курске, Белгороде и Брянске.

По данным украинских источников, на военном объекте в Торопце хранились топливные баки, а также ракеты для ракетных комплексов "Искандер", "Точка-У", управляемые авиабомбы и различные артиллерийские боеприпасы.

Руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что помимо собственных боеприпасов, Россия с недавнего времени хранила в Торопце и северокорейские боеприпасы.

На снимках, сделанных спутниковым сервисом Maxar, отчетливо видны масштабы ущерба от атаки украинских беспилотников, вызвавшей серию взрывов, сообщил руководитель группы по России в Институте изучения войны (ISW) Джордж Баррос.

Maxar collected imagery showing damage from a large-scale Ukrainian drone attack that caused a series of explosions at an ammunition depot in Toropets, Russia—approximately 240 miles west of Moscow. @Maxar



Imagery collected on September 18 pic.twitter.com/iIbLOPrrrX