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Чиновники в шоке: готовится публикация их зарплат и командировочных

© LETA 31 января, 2025 10:56

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Публикация зарплат чиновников на сайтах учреждений за месяц не должна создавать «драму», заявил директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

Он признал, что «коллеги будут переглядываться, недоумевая, почему меня публикуют, а моего коллегу — нет».

«Возможно, так оно и есть. У нас уже есть проблемы с закупочными комиссиями, куда люди не хотят приходить [на работу], потому что они автоматически становятся чиновниками», — сказал глава Государственной канцелярии, добавив, что зарплаты членов закупочных комиссий будут также обнародованы.

Кронбергс заявил, что могут возникнуть ситуации, когда люди, не желая, чтобы их зарплаты были обнародованы, начнут просить о других ответственных должностях. «Но драмы быть не должно», — считает директор Государственной канцелярии.

Он также сообщил, что Государственный контроль поручил Государственной канцелярии разработать методические указания о порядке публикации сведений о зарубежных командировках.

«Мы опубликуем данные о командировках за первый квартал — январь, февраль, март — в апреле», — сказал Кронбергс.

Как уже сообщалось, Государственная канцелярия разработала проект постановления Кабинета министров, который предусматривает, что опубликованная учреждением информация о начисленном должностному лицу за предыдущий месяц вознаграждении будет доступна на сайте в течение одного месяца — до следующего информационного сообщения. о размере вознаграждения, исчисленного для должностного лица, публикуется. Постановление будет применяться ко всем учреждениям, на которые распространяется Закон о системе государственного управления.

Рассчитанное вознаграждение будет опубликовано для должностных лиц в значении Закона об устройстве государственного управления, а именно для физических лиц, которые в общем или в конкретном случае уполномочены принимать или подготавливать административное решение.

Как отмечено в аннотации проекта, в обязанности руководителя каждого учреждения будет входить определение того, какие сотрудники - должностные лица и служащие - в общем или в конкретном случае уполномочены принимать или готовить управленческое решение в соответствующем учреждении и, соответственно, вознаграждение которых должно быть опубликовано.

Учреждения должны будут публиковать «расчетное» (брутто) вознаграждение на своем веб-сайте. При этом в аннотации к проекту положения указано, что если должностное лицо находится в длительном отсутствии и ему не была выплачена заработная плата за соответствующий месяц, то его имя, фамилию и должность публиковать не нужно. Это также снизит риск обработки конфиденциальных данных должностного лица, отмечается в аннотации.

Рассчитанное вознаграждение, опубликованное на сайте, должно включать ежемесячную заработную плату, надбавки, премии и денежные премии, но не обязательно включать льготы.

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