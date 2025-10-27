Чиновники из министерства нашли «портовую кормушку»? Госконтроль бьет тревогу

В опубликованном этой весной аудите Государственного контроля были выявлены серьёзные недостатки, касающиеся юридического статуса фонда, управления его финансами и деятельности персонала. Госконтроль установил, что неполное правовое регулирование затрудняет надзор за статусом и деятельностью фонда. Также отсутствует эффективная система контроля и финансового управления использованием средств фонда, а внутренние нормативные акты не согласуются в установленном порядке.

Аудиторы госконтроля также выявили, что решения о выделении финансирования принимают неуполномоченные лица, а при согласовании сделок наблюдается возможная личная заинтересованность сотрудников Секретариата Совета по латвийским портам, транзиту и логистике.

В ходе проверки было установлено, что заключались хозяйственные договоры с работниками Министерства сообщения (SM) на услуги, дублирующие функции самого министерства. При этом сотрудники министерства не согласовывали совмещение должностей при заключении этих договоров, а министерство не оценивало необходимость выдачи таких разрешений. Кроме того, вознаграждение выплачивалось сотрудникам Министерства сообщения, которые фактически не находились на работе, а годовые отчёты фонда не подавались в компетентное учреждение.

О результатах проверки Госконтроль проинформировал Генеральную прокуратуру. Заявление VK было передано в KNAB, и по результатам ведомственной проверки начат уголовный процесс. KNAB подтвердило, что в июне начато расследование по признакам возможного злоупотребления служебным положением в корыстных целях и служебного подлога в корыстных целях.

На текущей стадии расследования ни одно лицо ещё не признано подозреваемым. Более подробной информации бюро не предоставило.

В мае парламентский секретарь Министерства сообщения на заседании комиссии Сейма по государственным расходам и аудиту заявил, что Фонд развития портов, который до сих пор действовал под Советом по латвийским портам, транзиту и логистике, в будущем может быть преобразован в формат общественной организации.

Фонд был создан в 1994 году, но с 2010 года он больше не является частью государственного бюджета, вследствие чего его юридический статус остаётся неопределённым. При этом бюджет Фонда портов формируется из взносов трёх крупных портов Латвии — Вентспилса, Риги и Лиепаи (специальных экономических зон, SEZ), которые в среднем составляют около 231 000 евро в год.