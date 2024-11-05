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«Чиновники должны нести ответственность перед обществом – политически, финансово и юридически»: Лидака (1)

TV24 5 ноября, 2024 20:16

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В программе TV24 “Preses klubs”, обсуждая ответственность латвийских чиновников за различные нарушения, медиа эксперт, член правления ассоциации «За легальный контент» Гунта Лидака заявила, что должны быть механизмы, которые каким-то образом заставят госчиновников отвечать за принятые решения, которые наносят ущерб государству.

"В беседе с коллегами мы задаемся вопросом, сколько людей в нашей стране понесли наказание за различные нарушения в качестве должностных лиц, которые нанесли огромный ущерб стране?" — спрашивает Лидака.

"Мы знаем только, что есть политическая ответственность. И есть минимальное наказание, например, отставка. И это тоже случается очень редко! На мой взгляд, этот механизм не идеален, потому что, если посмотреть на него с точки зрения общества, он порождает огромное разочарование, снижает доверие к государственным институтам и чиновникам. Больше всего меня смущает то, что самих чиновников это не волнует", - выразила свое мнение Лидака.

Медиаэксперт напомнила, что общество в Латвии меньше всего доверяет Сейму и его депутатам.

«Население не доверяет, потому что они [чиновники] все равно будут делать то, что хотят, смысла там что-то отстаивать нет. Общество выбирает, но все равно должны быть механизмы, которые каким-то образом заставят чиновников отвечать за решения, которые наносят ущерб государству, налогоплательщикам и этим людям, которые на самом деле создают общественное благо", - утверждает Лидака.

Она добавила, что у нас все как-то наоборот, потому что кажется, что "общественное благо" создается чиновниками, а на самом деле оно создается всем обществом в целом.

Лидака развивает эту мысль, сказав: «Нам следует немного изменить их мышление – не чиновники являются создателями этого общественного блага, а общество. Поэтому чиновники должны быть ответственны перед обществом – политически, финансово и юридически перед законом. Мы сейчас видим столько скандалов об очень больших решениях с огромными финансовыми потерями, а там все просачивается... Я годами слежу за различными следственными комиссиями Сейма, которые всегда заканчивались ничем! (…) Самое безумное, что это порождает такое тотальное недоверие, пессимизм и бессилие в обществе!»

В обществе, которое видит, что государственные чиновники не берут на себя ответственность, также возникает безразличие, которое считается «самым опасным».

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