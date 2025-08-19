Четыре внедорожника и два гидроцикла. Юрмальская полиция уходит в патруль на суше и на море

Два гидроцикла обошлись в 30,6 тыс. евро, их поставила компания SIA "KS14", принадлежащая бывшему мотокроссмену Кристеру Сергису. Четыре полностью оборудованных служебных автомобиля стоимостью 201,9 тыс. евро поставила компания SIA "Transporent", специализирующаяся на аренде и лизинге авто.

В мэрии отмечают, что гидроциклы уже используются патрульными для дежурства в акватории Лиелупе и на морском побережье. Техника обеспечивает высокую манёвренность и скорость реагирования в чрезвычайных ситуациях.