Четыре дня праздника: водителей и пассажиров просят готовиться к перекрытию движения

Где будет перекрыто движение?

С 22:00 среды, 13 августа, до 24:00 воскресенья, 17 августа, движение транспорта будет перекрыто на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на прилегающей параллельной улице со стороны Старой Риги — на участке от Полью гатве до ул. Яунилa.

С 17:00 пятницы, 15 августа, до 6:00 воскресенья, 17 августа, движение транспорта будет закрыто на участке улицы Калькю от набережной 11 ноября до Ратушной площади.

С субботы с 12:00 до воскресенья до 2:00 движение автотранспорта будет закрыто на территории Старой Риги.

С пятницы, 15 августа, с 10:00 до воскресенья, 17 августа, до 20:00 будет ограничено движение плавательных средств (за исключением плавсредств со специальными пропусками) на участке Городского канала от моста улицы Кр. Валдемара до моста Тимма.

В свою очередь, в период с 20:00 до 1:00 движение плавсредств на указанном участке Городского канала будет закрыто.

На набережной 11 ноября, на территории Старой Риги, на площади Свободы и в других местах проведения мероприятий будет запрещено эксплуатация электросамокатов, велосипедов, велорикш и электромобилей. В этих зонах самокаты и велосипеды можно будет перевозить только, ведя их рядом с собой.

С субботы с 10:00 до воскресенья до 2:00 на набережной 11 ноября и на территории Старой Риги будут закрыты зоны парковки средств микромобильности. Жителям рекомендуется оставлять такие транспортные средства за пределами Старой Риги в разрешённых местах.

Бесплатный общественный транспорт и дополнительные рейсы

Жители и гости Риги 16 и 17 августа смогут бесплатно ездить на автобусах, троллейбусах и трамваях, также будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта.

16 и 17 августа в автобусах, троллейбусах и трамваях Rīgas satiksme пассажирам не нужно будет регистрировать э-талон или билет с QR-кодом.

Крупнейшие мероприятия в Риге пройдут 16 августа в Парке Победы, Верманском парке и на набережной 11 ноября, поэтому в ночь на 17 августа до примерно 02:00 будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта.

Дополнительные рейсы будут организованы:

на трамвайных маршрутах № 5, 7, 11;

на троллейбусных маршрутах № 4, 9, 14, 15, 27;

на автобусных маршрутах № 3, 11, объединенном маршруте 12, 23, 26 (по Каменному мосту), а также № 18, 24, 25, 50, 51;

на ночных автобусных маршрутах № N1, N4, N6, помимо рейсов, курсирующих по обычному расписанию, из центра также будут отправляться рейсы в 00:30 и 01:30.

Пассажиров просят обратить внимание, что во время праздничных мероприятий на набережной 11 ноября 16 августа с 12:00 и до завершения движения автобусы, курсирующие по Каменному мосту в направлении Пардгаугавы, будут останавливаться на остановке Grēcinieku iela (улица Грецениеку), где обычно останавливаются маршруты троллейбусов № 9, 27, автобуса № 22 и трамваев № 1, 5, 8, 10, 14.

Ограничения на парковку

Платными автостоянками Рижской думы, которые обслуживает предприятие Rīgas satiksme, 16 и 17 августа можно будет пользоваться бесплатно, за исключением подземной стоянки на ул. Кр. Валдемара 5a у Дома конгрессов — там за парковку необходимо будет платить в соответствии с действующими тарифами.

Однако вводятся и ограничения на парковку во многих местах.

С среды, 13 августа, с 20:00 до воскресенья, 17 августа, до 24:00 запрещена остановка и стоянка транспортных средств по обеим сторонам набережной 11 ноября на участке от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на прилегающей параллельной улице со стороны Старой Риги на участке от Полю гате до ул. Яуниела.

С пятницы, 15 августа, с 17:00 до воскресенья до 6:00 будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств по обеим сторонам улицы Калькю на участке от набережной 11 ноября до Ратушной площади. В свою очередь, до воскресенья до 1:00 — на улице Херманя, по обеим сторонам бульвара Узварас на участке от улицы Ояра Вациетиса до улицы Бариню, а также на правой стороне улицы Ояра Вациетиса на участке от бульвара Узварас до улицы Херманя.

Кроме того, в августовские среды — 13, 20 и 27 августа — в период с 17:00 до 22:00 будет запрещена парковка транспортных средств по обеим сторонам улицы Дзегужу на участке от улицы Буллю до улицы Эмбутес.