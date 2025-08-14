Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Четыре дня праздника: водителей и пассажиров просят готовиться к перекрытию движения

Редакция PRESS 14 августа, 2025 10:30

Выбор редакции 0 комментариев

Во время мероприятий, посвящённых Дню рождения Риги - со среды, 13 августа до 24.00 воскресенья, будет закрыто движение на набережной 11 ноября и в Старой Риге, сообщила Рижская дума. Проезд на общественном транспорте в субботу и воскресенье, 16 и 17 августа — бесплатный. В ночь с субботы на воскресенье общественный транспорт

Где будет перекрыто движение?

С 22:00 среды, 13 августа, до 24:00 воскресенья, 17 августа, движение транспорта будет перекрыто на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на прилегающей параллельной улице со стороны Старой Риги — на участке от Полью гатве до ул. Яунилa.

С 17:00 пятницы, 15 августа, до 6:00 воскресенья, 17 августа, движение транспорта будет закрыто на участке улицы Калькю от набережной 11 ноября до Ратушной площади.

С субботы с 12:00 до воскресенья до 2:00 движение автотранспорта будет закрыто на территории Старой Риги.

С пятницы, 15 августа, с 10:00 до воскресенья, 17 августа, до 20:00 будет ограничено движение плавательных средств (за исключением плавсредств со специальными пропусками) на участке Городского канала от моста улицы Кр. Валдемара до моста Тимма.

В свою очередь, в период с 20:00 до 1:00 движение плавсредств на указанном участке Городского канала будет закрыто.

На набережной 11 ноября, на территории Старой Риги, на площади Свободы и в других местах проведения мероприятий будет запрещено эксплуатация электросамокатов, велосипедов, велорикш и электромобилей. В этих зонах самокаты и велосипеды можно будет перевозить только, ведя их рядом с собой.

С субботы с 10:00 до воскресенья до 2:00 на набережной 11 ноября и на территории Старой Риги будут закрыты зоны парковки средств микромобильности. Жителям рекомендуется оставлять такие транспортные средства за пределами Старой Риги в разрешённых местах.

Бесплатный общественный транспорт и дополнительные рейсы

Жители и гости Риги 16 и 17 августа смогут бесплатно ездить на автобусах, троллейбусах и трамваях, также будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта.

16 и 17 августа в автобусах, троллейбусах и трамваях Rīgas satiksme пассажирам не нужно будет регистрировать э-талон или билет с QR-кодом.

Крупнейшие мероприятия в Риге пройдут 16 августа в Парке Победы, Верманском парке и на набережной 11 ноября, поэтому в ночь на 17 августа до примерно 02:00 будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта.

Дополнительные рейсы будут организованы:

на трамвайных маршрутах № 5, 7, 11;
на троллейбусных маршрутах № 4, 9, 14, 15, 27;
на автобусных маршрутах № 3, 11, объединенном маршруте 12, 23, 26 (по Каменному мосту), а также № 18, 24, 25, 50, 51;
на ночных автобусных маршрутах № N1, N4, N6, помимо рейсов, курсирующих по обычному расписанию, из центра также будут отправляться рейсы в 00:30 и 01:30.

Пассажиров просят обратить внимание, что во время праздничных мероприятий на набережной 11 ноября 16 августа с 12:00 и до завершения движения автобусы, курсирующие по Каменному мосту в направлении Пардгаугавы, будут останавливаться на остановке Grēcinieku iela (улица Грецениеку), где обычно останавливаются маршруты троллейбусов № 9, 27, автобуса № 22 и трамваев № 1, 5, 8, 10, 14.

Ограничения на парковку

Платными автостоянками Рижской думы, которые обслуживает предприятие Rīgas satiksme, 16 и 17 августа можно будет пользоваться бесплатно, за исключением подземной стоянки на ул. Кр. Валдемара 5a у Дома конгрессов — там за парковку необходимо будет платить в соответствии с действующими тарифами.

Однако вводятся и ограничения на парковку во многих местах.

С среды, 13 августа, с 20:00 до воскресенья, 17 августа, до 24:00 запрещена остановка и стоянка транспортных средств по обеим сторонам набережной 11 ноября на участке от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на прилегающей параллельной улице со стороны Старой Риги на участке от Полю гате до ул. Яуниела.

С пятницы, 15 августа, с 17:00 до воскресенья до 6:00 будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств по обеим сторонам улицы Калькю на участке от набережной 11 ноября до Ратушной площади. В свою очередь, до воскресенья до 1:00 — на улице Херманя, по обеим сторонам бульвара Узварас на участке от улицы Ояра Вациетиса до улицы Бариню, а также на правой стороне улицы Ояра Вациетиса на участке от бульвара Узварас до улицы Херманя.

Кроме того, в августовские среды — 13, 20 и 27 августа — в период с 17:00 до 22:00 будет запрещена парковка транспортных средств по обеим сторонам улицы Дзегужу на участке от улицы Буллю до улицы Эмбутес.

 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:15 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 5 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
183-я неделя войны в Украине. Фронт стабилизировался. Прорыв ликвидирован.
Bitnews.lv 1 день назад
Министр Чударс: будущее Латвии зависит от регионов
Bitnews.lv 1 день назад
Атмосфера переменчивая: дожди и грозы сохранятся в Латвии
Bitnews.lv 1 день назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: полицейский на час
Sfera.lv 2 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать