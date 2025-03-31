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Четвертого американца, пропавшего на учениях в Пабраде, водолазы будут искать и ночью

© LETA 31 марта, 2025 20:13

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Водолазы продолжают работу и ищут тело четвертого американского военного в болоте на полигоне в Пабраде, сообщил глава Генерального штаба Вооруженных сил Литвы Ремигиюс Балтренас.

«Водолазы продолжают свою работу и ныряют, исходя из определенных признаков того, что там может находиться военный. Подводные гидролокаторы используются для определения местонахождения, (...) привлечен беспилотник, оснащенный сканирующим оборудованием, — сообщил генерал-лейтенант журналистам в понедельник. - Эта работа должна продолжаться всю ночь».

«Как только мы увидим результат, посмотрим, что делать дальше», — добавил он.

Командование Вооруженных сил США в Европе и Африке объявило в понедельник, что тела трех солдат были обнаружены в военной бронетехнике, вытащенной из болота на полигоне в Пабраде, что в Швянчёнском районе Литвы. 

Личности найденных солдат пока не подтверждены их родственниками, поиски четвертого пропавшего военнослужащего продолжаются.

«Возможно, сила воды и грязи, с которой бронемашина не справляется, могла  выбросить солдата из машины под давлением», — сказал глава Генерального штаба обороны. 

По его словам, сейчас на месте поочередно работают две группы водолазов из Литвы и США.

«Работа очень сложная, там практически ничего не видно», — сказал Балтренас.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что операция «еще больше осложнилась», поскольку найти человека в болоте сложнее, чем военную технику.

«Водолазы разделили территорию на определенные квадраты и методично работают на ней», — сказал он.

Как сообщало агентство BNS, гусеничная спасательная машина M88 Hercules с четырьмя американскими солдатами на борту пропала в минувший вторник во время учений на полигоне в Пабраде.

Эвакуационный танк, о котором идет речь, был обнаружен в среду на глубине около пяти метров в болотистой местности.

Бронемашину вытащили в ночь на понедельник в ходе масштабной спасательной операции с участием литовских, американских и польских военных, а также специалистов других литовских служб.

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