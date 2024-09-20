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Четверо из пяти подростков, сидевших в машине, погибли на месте: подробности страшного ДТП под Гулбене

Редакция PRESS 20 сентября, 2024 17:06

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Трагические новости поступили 19 сентября утром из Лизумской волости Гулбененского края. Вскоре после полуночи на одной из дорог разбился легковой автомобиль «Ауди», в котором находились пять несовершеннолетних. К сожалению, четверо из них погибли , включая водителя, подробности ужасной аварии сообщает программа TV3 «Дегпункта».

Разбитый автомобиль на дороге Цесвайне-Велена первыми заметили сотрудники правоохранительных органов, патрулировавшие район после полуночи. Четверо из пяти молодых людей, сидевших в машине, погибли на месте аварии, но одной из девушек все же удалось помочь. Медики доставили её в больницу с тяжелыми травмами.

На дороге хорошо видны следы автомобильных шин, которые после небольшого поворота ведут прямо к дереву. У 17-летнего подростка не было водительских прав. По имеющейся информации, троих из пяти молодых людей выбросило из автомобиля, двое из них оказались под машиной.

Девушка, которая в настоящее время борется за свою жизнь, была одной из троих, которых выбросило из машины. Она сидела сзади, прямо за водителем. Родственники девочки, которая была одной из старших в машине, возложили цветы и зажгли свечи на месте столкновения. В воскресенье ей исполнилось бы 18. Девушка сидела рядом с водителем. 

«Здесь местная молодежь знала дорогу. Насколько я знаю из своих источников, скорость была 180 км/ч. У молодых людей было приложение Snapchat, они там снимали видео, оттуда мы узнали много информации. Все снимали и фотографировали", - рассказывают родственники девушки.

Скорость, с которой ехал водитель, выяснят правоохранители - уже возбуждено уголовное дело. Также назначены экспертизы, в том числе для того, чтобы выяснить, был ли трезв 17-летний водитель: "По данным CSDD, это была Audi A3 1999 года выпуска". Владелец – брат погибшего водителя. На данный момент неизвестно, как машина попала к молодому человеку».

Родственники девушки, находящейся в больнице, говорят, что удар был настолько сильным, что сложно было определить, кто из молодых людей кто.

Двое погибших молодых людей — из одной семьи. Один из мальчиков привел с собой свою младшую сестру. Девушка также была самой младшей в компании, 2010 года рождения.

«Молодёжь есть молодёжь. Правительству необходимо серьезно задуматься об этих авариях, потому что новости о них поступают постоянно. Что-то надо придумать всем вместе, чтобы такие происшествия происходили реже. Молодые люди не думают о последствиях, они думают, что у них есть свои права", - говорят родственники девушки.

Правоохранители также обозначают эту проблему и призывают родителей обсуждать с детьми правила безопасности, а также при необходимости принимать более строгие меры.

Фото из Фейсбука sadursme.lv

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