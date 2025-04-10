Четверг будет самым холодным днем ​​недели

Ожидается переменная облачность, временами возможен снег. Утром на дорогах ожидается гололедица и снег.
Ветер северный, северо-западный, порывы до 13-18 метров в секунду, во второй половине дня скорость ветра постепенно снизится.
В Риге ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, утром порывы ветра достигнут 18 метров в секунду, вечером ожидается слабый ветер и безветренная погода. Температура воздуха не превысит +3 градуса.
На погоду влияет антициклон: с севера приближается циклон, который ночью принесет снег во многие места. Атмосферное давление на уровне моря колеблется от 1008 гектопаскалей в восточной Латгалии до 1017 гектопаскалей в западной Курземе.