Чеснок латвийский или импортный: какая разница?

Для справки. Согласно Википедии, чеснок — это травянистое многолетнее растение, ближайший родственник лука. Популярная овощная культура у многих народов мира, что объясняется острым вкусом и характерным запахом, связанных с наличием в составе растения органических сульфидов (тиоэфиров).

Повышает иммунитет

Древние медицинские тексты из Египта, Греции, Рима, Индии и Китая подробно описывают использование чеснока для лечения заболеваний и поддержания здоровья. Недавние исследования подтверждают использование чеснока и его полезных свойств для здоровья, включая снижение артериального давления и холестерина, борьбу с усталостью и снижение риска сердечных заболеваний.

Но прежде всего зубчики этого овоща, несмотря на его весьма специфический аромат, издавна поедали для повышения иммунитета в борьбе с простудными заболеваниями, в том числе и с гриппом. Чеснок содержит фитонциды, которые обладают противовирусным действием, повышая сопротивляемость организма.

Однако это вовсе не панацея.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) даже посвятила чесноку особый раздел. Там говорится: «Чеснок — здоровая пища, которая может обладать некоторыми противомикробными свойствами. В обзоре альтернативных средств лечения Центра комплементарного и интегрального здоровья Национального института здравоохранения США (NCCIH) упомянута работа, утверждающая, что чеснок способен предотвращать и лечить простуду и насморк, но с уточнением: «Клинических данных недостаточно, необходимы дополнительные исследования".

К тому же объедаться дарами природы не стоит. Достаточно съедать по зубчику чеснока утром и вечером, поскольку он содержит сильные соединения, которые могут раздражать слизистую желудка и привести к гастриту. Людям со сниженной кислотностью желудка, язвой желудка, гастритом в стадии обострения чеснок и вовсе противопоказан.

Конкурент из Поднебесной

Тройка мировых лидеров по выращиванию чеснока — это Китай, Индия и Бангладеш. В мире около 80% продаваемого чеснока импортируется из Китая. Благодаря своей низкой цене он активно вытесняет местных конкурентов. Но на латвийском рынке присутствует также товар из Нидерландов, Литвы и Испании. Согласно данным Центрального статистического управления, объем поставок в прошлом году составил около 2 млн. евро.

На этом фоне местным производителям весьма трудно конкурировать с импортом. Тем более что, как заявляют фермеры, все зависит от погоды. Вот и в Латвии посевы, отведенные под эту культуру, неуклонно сокращались. Еще пять лет назад площадь посевов составляла 400 гектаров, тогда как в этом году — только 263. Основной причиной стало то, что предприятия пищевой промышленности начали использовать более дешевый чесночный порошок в качестве вкусовой приправы.

Местный чеснок пока занимает прочное место на прилавках латвийских супермаркетов. Но это продлится недолго. Ведь далеко не все отечественные фермеры могут похвастаться специальными хранилищами, где постоянно поддерживается нужная температура.

Головки начинают прорастать и высыхать, теряя свой товарный вид. Китайский конкурент всегда белый, чистый, без малейших повреждений. Да и цена его весьма привлекательная. Чем же не угодил тогда китайский чеснок?

По мнению некоторых экспертов, он не имеет полезных качеств, так как полностью утратил свои бактерицидные и иммуностимулирующие свойства. Все дело в условиях его выращивания. Чтобы повысить урожайность и избавиться от вредителей, китайские фермеры активно используют пестициды, в том числе и крайне токсичные.

И хотя для продукции, поставляемой в страны Евросоюза, использование многих видов ядохимикатов запрещено, в Китае десятилетиями настолько активно использовали, к примеру, ДДТ, или дуст, что земли сельскохозяйственного назначения им серьезно заражены.

Анализы почвы доказали присутствие мышьяка, кадмия и тяжелых металлов. Все эти ядовитые вещества обнаруживаются и в головках чеснока. Экологи давно выражают беспокойство по поводу качества воды в реках Китая. В местные водоемы сливают промышленные и бытовые отходы. Эта вода используется для полива растений на полях. При этом она практически не подвергается очистке. Вредные химикаты из местных рек могут легко оказаться в головке чеснока.

Китайский продукт, аккуратно упакованный по три экземпляра в сеточку, выделяется прежде всего своим ослепительно белым цветом и отсутствием каких-либо повреждений. Зачастую причиной тому является хлор, которым отбеливают продукт перед отправкой потребителю в долгое путешествие за много тысяч километров.

Но привлекательный внешний вид далеко не всегда является показателем полезных свойств и хорошего качества овоща. В китайском чесноке содержится очень мало эфирных масел. При этом содержание сухих веществ в головке достаточно высокое. Низкая концентрация эфирных масел предотвращает усыхание и прорастание. При долгом хранении китайский чеснок остается свежим и крепким.

Латвийский же овощ со временем усыхает и прорастает. Обычно это происходит через 3–4 месяца хранения. В Китае принято срезать корешки чеснока специальными ножницами. Это делается для того, чтобы не допустить распространения своих сортов. У латвийской продукции можно заметить остатки корней.

Советы покупателям

Все луковицы чеснока, поступающие в продажу, вне зависимости от страны произрастания, должны быть вызревшими, целыми, чистыми, здоровыми, твердыми и плотными. К первому сорту относят луковицы без отпавших зубков, непроросшие и без механических повреждений. Недопустимо наличие головок чеснока с видимыми и без видимых признаков повреждения сельскохозяйственными вредителями.

Второй сорт допускает наличие луковиц с проросшими ростками не более 10 мм, отпавшими зубками и незначительными механическими повреждениями. Также возможны плоды, поврежденные сельскохозяйственными вредителями, но без видимых признаков повреждения. В обоих случаях исключаются гнилые, подмороженные, запаренные и имеющие солнечные ожоги луковицы. Кроме того, чеснок не должен обладать чрезмерной внешней влажностью.

Наибольшую пользу организму даст созревший и свежий чеснок, у которого луковицы сухие и твердые. Использовать в качестве приправы для приготовления блюд лучше головки чеснока небольшого размера, которые обладают более тонким вкусом. У созревшего чеснока зубчики в луковице отчетливо прощупываются и нет чрезмерного количества шелухи.

Не стоит приобретать проросшие луковицы чеснока, так как у них меньше полезных свойств и хуже вкусовые качества. Определить качество чеснока можно и по его весу. Если головка слишком легкая — значит, она содержит недостаточное количество воды, уступая по вкусовым свойствам и сроку хранения плотным, непересушенным луковицам.

На ценнике чеснока, реализуемого на развес, в обязательном порядке, помимо цены в килограммах должны быть указаны страна происхождения и сорт — первый или второй. На расфасованной продукции информация указывается на прилагаемой этикетке.

Александр ФЕДОТОВ