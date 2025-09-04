Партия "Прогрессивные" намерена в ближайшее время подать на рассмотрение правительства предложение о том, чтобы с 2028 года Служба государственной обороны (СГО) распространялась как на женщин, так и на мужчин, сообщил в среду в эфире передачи Kāpēc на Delfi TV министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные").