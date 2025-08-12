Чем болел? Работодатели требуют раскрытия врачебной тайны, семейные врачи сопротивляются

В прошлом году выросло количество жалоб, полученных от работодателей на, возможно, необоснованно выданные больничные листы. По данным Минздрава — в 80% случаев, когда врач открывает больничный, в графе «причина» указывает «другая причина», не уточняя диагноз. В Минздраве выступают против такой практики и хотят ввести правило — обязательно указывать диагноз и его код в больничном листе.

Подозрительно оформленные больничные — проблема и для работодателей. В прошлом году больничных в целом было выдано меньше, но жалоб от компаний, наоборот, больше — почти 500, и в трети случаев врачи действительно вносили исправления в больничные, чаще всего уточняя причину нетрудоспособности.

Работодатели поддерживают эту идею, говорят — важно понять, чем чаще всего болеют и как можно помочь. Однако семейные врачи выступают против.

«Неясны цель и обоснование этого. Это дополнительная бюрократическая нагрузка в ситуации, когда мы говорим о том, что её следует уменьшить...Суть врачебной работы в том, что нам необходимы доверительные отношения с пациентами, и мы должны соблюдать конфиденциальность. Но эти диагностические коды в больничных листах вызывают сомнения в том, насколько это будет безопасно для пациента», — отметила руководитель Латвийской ассоциации семейных врачей Алиса Ницмане.