Чей Тайвань? В Китае конфискованы карты, на которых «неправильно обозначен» остров

Таможенники в городе Циндао восточной провинции Шаньдун конфисковали 60 тыс. карт, «содержащих ошибки», во время проверки экспортируемых товаров. Когда именно произошел инцидент, неизвестно, но Таможенная служба Китая сообщила об этом в понедельник, 13 октября, пишет Channel News Asia.

На картах был «неправильно обозначен» Тайвань — правда, власти не уточнили, в чем именно заключалась ошибка. Пекин считает Тайвань своей территорией и в последние годы ужесточает риторику и усиливает военное присутствие в регионе.

Кроме того, на картах «не были указаны важные острова» в Южно-Китайском море, отсутствовала «линия девяти пунктиров» (ее Пекин использует для определения своих требований в Южно-Китайском море), острова Дяоюйдао (Сенкаку; на них претендуют КНР, Тайвань и Япония) и морская граница, разделяющая острова, принадлежащие Китаю и Японии.

Согласно китайским законам, все карты и товары, в которых они используются, должны перед экспортом проходить проверку Министерства природных ресурсов. Конфискованные карты такую проверку не прошли.

Такие «проблемные карты», говорится в заявлении таможни, считаются предметами, которые «ставят под угрозу национальное единство, суверенитет и территориальную целостность».

Это уже не первый раз, когда в Китае изымают карты, которые не соответствуют представлениям Пекина об устройстве мира.

В августе 2022 года таможенники в провинции Чжэцзян изъяли 23,5 тыс. карт, предназначенных на экспорт. На них, говорили тогда власти, тоже не было девятипунктирной линии и островов в Южно-Китайском и Восточно-Китайском море, на которые претендует Пекин.

В 2019 году в Циндао власти уничтожили 29 тыс. карт, на которых Тайвань был обозначен как отдельное государство.

«Жертвой» китайской политики стала даже американская компания Gap, производящая одежду: в 2018 году ей пришлось извиниться за футболки с картами Китая, но без Тайваня и островов в Южно-Китайском море.

Территориальные споры Китая

Тайвань, пожалуй, — самый известный пример спорной территории, которую Пекин считает своей, но одним островом территориальные амбиции Китая не ограничиваются.

Острова Спартли

Архипелаг Спартли в Южно-Китайском море — стратегически важные и преимущественно необитаемые острова, на которые претендуют, помимо Китая и Тайваня, Филиппины, Малайзия и Вьетнам.

В воскресенье, 12 октября, — за день до сообщения о конфискации 60 тыс. карт в Циндао — около острова Титу столкнулись филиппинское и китайское судна. Манила обвинила Пекин в преднамеренном таране и обстреле из водяной пушки филиппинского государственного судна.

Пекин в ответ обвинил Манилу в том, что филиппинское судно проигнорировало многочисленные предупреждения и «опасно приблизилось» к китайскому.

Парасельские острова

Еще один архипелаг в Южно-Китайском море, на который претендуют Китай и Тайвань, а также Вьетнам. Фактически Парасельские острова сейчас подконтрольны Пекину.

Острова Дяоюйдао (Сенкаку)

На острова Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море претендуют Китай, Тайвань (Тайбэй официально считает всю территорию КНР своей, хотя и не стремится изменить нынешнее положение дел) и Япония.

Южный Тибет

Индия и Китай претендуют на весь Южный Тибет: регион Аруначал-Прадеш, фактически находящийся под контролем Дели, и Аксайчин, фактически подконтрольный Пекину.

Девятипунктирная линия

Линия девяти пунктиров обозначает территориальные претензии Китая на острова в Южно-Китайском море. Согласно этой линии, Пекину принадлежат и острова Спартли, и Парасельские острова. Фильм «Барби», вышедший в 2023 году, был запрещен во Вьетнаме и подвергся цензуре на Филиппинах — как раз из-за того, что в нем использовалась карта Южно-Китайского моря с линией девяти пунктиров.

Официальная карта КНР

Министерство природных ресурсов регулярно обновляет стандартную карту Китая, что нередко приводит к возмущению международного сообщества.

После публикации версии 2023 года Индия, Тайвань, Вьетнам, Филиппины и Малайзия выступили с официальными заявлениями о том, что китайская карта не соответствует реальности — а иногда и международному праву.

Национальные государства, писал журнал Oxford Political Review в 2024 году, зачастую используют карты в качестве инструмента для того, чтобы закрепить свои территориальные претензии.

Карты, особенно исторические, могут играть важную роль в решении территориальных споров, к примеру, в Международном суде ООН. Однако Пекин не признает юрисдикцию этого органа.

В отсутствие международного органа, регулирующего географические карты, соседним с Китаем странам остается лишь внимательно следить и обращать внимание мирового сообщества на «стандартную китайскую карту» — или же добиваться регулирования использования карт (и последствий в случае несоблюдения правил) на международном уровне, отмечает Oxford Political Review.