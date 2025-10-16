Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Чей Тайвань? В Китае конфискованы карты, на которых «неправильно обозначен» остров

© BBC 16 октября, 2025 10:41

Мир 0 комментариев

Китайская таможня конфисковала 60 тыс. карт, на которых был «неправильно обозначен» Тайвань — Пекин считает остров, фактически ему не подчиняющийся, частью своей территории. Это не первый случай, когда в Китае изымают проблемные карты. Какие еще ошибки нашел Пекин в изъятых картах и что на этот счет говорит международное право?

Таможенники в городе Циндао восточной провинции Шаньдун конфисковали 60 тыс. карт, «содержащих ошибки», во время проверки экспортируемых товаров. Когда именно произошел инцидент, неизвестно, но Таможенная служба Китая сообщила об этом в понедельник, 13 октября, пишет Channel News Asia.

На картах был «неправильно обозначен» Тайвань — правда, власти не уточнили, в чем именно заключалась ошибка. Пекин считает Тайвань своей территорией и в последние годы ужесточает риторику и усиливает военное присутствие в регионе.

Кроме того, на картах «не были указаны важные острова» в Южно-Китайском море, отсутствовала «линия девяти пунктиров» (ее Пекин использует для определения своих требований в Южно-Китайском море), острова Дяоюйдао (Сенкаку; на них претендуют КНР, Тайвань и Япония) и морская граница, разделяющая острова, принадлежащие Китаю и Японии.

Согласно китайским законам, все карты и товары, в которых они используются, должны перед экспортом проходить проверку Министерства природных ресурсов. Конфискованные карты такую проверку не прошли.

Такие «проблемные карты», говорится в заявлении таможни, считаются предметами, которые «ставят под угрозу национальное единство, суверенитет и территориальную целостность».

Это уже не первый раз, когда в Китае изымают карты, которые не соответствуют представлениям Пекина об устройстве мира.

В августе 2022 года таможенники в провинции Чжэцзян изъяли 23,5 тыс. карт, предназначенных на экспорт. На них, говорили тогда власти, тоже не было девятипунктирной линии и островов в Южно-Китайском и Восточно-Китайском море, на которые претендует Пекин.

В 2019 году в Циндао власти уничтожили 29 тыс. карт, на которых Тайвань был обозначен как отдельное государство.

«Жертвой» китайской политики стала даже американская компания Gap, производящая одежду: в 2018 году ей пришлось извиниться за футболки с картами Китая, но без Тайваня и островов в Южно-Китайском море.

Территориальные споры Китая

Тайвань, пожалуй, — самый известный пример спорной территории, которую Пекин считает своей, но одним островом территориальные амбиции Китая не ограничиваются.

Острова Спартли

Архипелаг Спартли в Южно-Китайском море — стратегически важные и преимущественно необитаемые острова, на которые претендуют, помимо Китая и Тайваня, Филиппины, Малайзия и Вьетнам.

В воскресенье, 12 октября, — за день до сообщения о конфискации 60 тыс. карт в Циндао — около острова Титу столкнулись филиппинское и китайское судна. Манила обвинила Пекин в преднамеренном таране и обстреле из водяной пушки филиппинского государственного судна.

Пекин в ответ обвинил Манилу в том, что филиппинское судно проигнорировало многочисленные предупреждения и «опасно приблизилось» к китайскому.

Парасельские острова

Еще один архипелаг в Южно-Китайском море, на который претендуют Китай и Тайвань, а также Вьетнам. Фактически Парасельские острова сейчас подконтрольны Пекину.

Острова Дяоюйдао (Сенкаку)

На острова Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море претендуют Китай, Тайвань (Тайбэй официально считает всю территорию КНР своей, хотя и не стремится изменить нынешнее положение дел) и Япония.

Южный Тибет

Индия и Китай претендуют на весь Южный Тибет: регион Аруначал-Прадеш, фактически находящийся под контролем Дели, и Аксайчин, фактически подконтрольный Пекину.

Девятипунктирная линия

Линия девяти пунктиров обозначает территориальные претензии Китая на острова в Южно-Китайском море. Согласно этой линии, Пекину принадлежат и острова Спартли, и Парасельские острова. Фильм «Барби», вышедший в 2023 году, был запрещен во Вьетнаме и подвергся цензуре на Филиппинах — как раз из-за того, что в нем использовалась карта Южно-Китайского моря с линией девяти пунктиров.

Официальная карта КНР

Министерство природных ресурсов регулярно обновляет стандартную карту Китая, что нередко приводит к возмущению международного сообщества.

После публикации версии 2023 года Индия, Тайвань, Вьетнам, Филиппины и Малайзия выступили с официальными заявлениями о том, что китайская карта не соответствует реальности — а иногда и международному праву.

Национальные государства, писал журнал Oxford Political Review в 2024 году, зачастую используют карты в качестве инструмента для того, чтобы закрепить свои территориальные претензии.

Карты, особенно исторические, могут играть важную роль в решении территориальных споров, к примеру, в Международном суде ООН. Однако Пекин не признает юрисдикцию этого органа.

В отсутствие международного органа, регулирующего географические карты, соседним с Китаем странам остается лишь внимательно следить и обращать внимание мирового сообщества на «стандартную китайскую карту» — или же добиваться регулирования использования карт (и последствий в случае несоблюдения правил) на международном уровне, отмечает Oxford Political Review.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:50 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 1 час назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
Полиция просит обвинить тиктокера в хулиганстве и порче имущества
Bitnews.lv 2 часа назад
В Риге готовят проект нового футбольного стадиона
Bitnews.lv 2 часа назад
Ланга: «Брюссель не имеет права создавать опасность для латышей»
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвия: Хосам, мы тебе не верим!
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: странные зарплаты врачей
Sfera.lv 5 часов назад
Италия: рекорд Мелони
Sfera.lv 9 часов назад

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Читать
Загрузка

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Читать

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Читать

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Читать

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 0 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Читать

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Читать

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Читать