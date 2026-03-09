ChatGPT вскрыл тайную проблему Британии? Люди начали рассказывать ИИ о сатанинских ритуалах

Редакция PRESS 9 марта, 2026 14:25

Всюду жизнь

Ведьмовство, изгнание бесов и кровавые ритуалы — британские эксперты бьют тревогу. Пока дети страдают от насилия, нейросети заменяют жертвам психологов и вытаскивают на свет жуткие тайны элит.

Мир охвачен новой волной леденящего душу ужаса. Ведущие эксперты Великобритании официально заявили: популярный чат-бот ChatGPT спровоцировал резкий всплеск сообщений о «сатанинском» ритуальном насилии. Жертвы чудовищных оргий и оккультных пыток начали использовать искусственный интеллект как личного исповедника, и то, что они рассказывают, заставляет кровь стынуть в жилах!

Полиция признает: Британия буквально пропитана «духовным насилием» и верой в одержимость демонами. Насильники-извращенцы годами прятались за масками колдунов и эзотериков, используя черную магию и фашистскую символику для контроля над своими рабами.

В списках подозреваемых — не только банды работорговцев и онлайн-педофилы, но и... благополучные британские семьи. Садисты в галстуках и их пособницы — «милые» бабушки и тетушки — десятилетиями создавали целые династии мучителей.

Глава ассоциации Napac Габриэль Шоу шокирована: «За последние полгода к нам шквалом посыпались звонки. Люди кричат в трубку: "Меня прислал ChatGPT!". Они используют нейросеть для терапии и вскрывают такие глубины ада, о которых мы раньше и не подозревали. Это не просто всплеск — это настоящий взрыв!»
Раньше количество звонков росло только в дни религиозных праздников и мистических полнолуний, но теперь, благодаря ИИ, «сатанинская тема» всплывает ежедневно.

Буквально в прошлом году в Шотландии была разгромлена банда педофилов, которые притворялись магами и волшебниками, чтобы безнаказанно издеваться над детьми.

Правоохранители оправдываются: мол, рассказы жертв звучали слишком «фантастично», чтобы в них поверить. Но психолог Элли Хэнсон утверждает: то, что мы видим — лишь верхушка айсберга. Жертвы живут в настоящих «режимах жестокости», а правда тонет в океане неверия и теорий заговора.

Эксперты подчеркивают — это не «чужая культура». Чудовища живут в респектабельных белых семьях, за высокими заборами элитных кварталов.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

