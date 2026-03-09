Мир охвачен новой волной леденящего душу ужаса. Ведущие эксперты Великобритании официально заявили: популярный чат-бот ChatGPT спровоцировал резкий всплеск сообщений о «сатанинском» ритуальном насилии. Жертвы чудовищных оргий и оккультных пыток начали использовать искусственный интеллект как личного исповедника, и то, что они рассказывают, заставляет кровь стынуть в жилах!

Полиция признает: Британия буквально пропитана «духовным насилием» и верой в одержимость демонами. Насильники-извращенцы годами прятались за масками колдунов и эзотериков, используя черную магию и фашистскую символику для контроля над своими рабами.

В списках подозреваемых — не только банды работорговцев и онлайн-педофилы, но и... благополучные британские семьи. Садисты в галстуках и их пособницы — «милые» бабушки и тетушки — десятилетиями создавали целые династии мучителей.

Глава ассоциации Napac Габриэль Шоу шокирована: «За последние полгода к нам шквалом посыпались звонки. Люди кричат в трубку: "Меня прислал ChatGPT!". Они используют нейросеть для терапии и вскрывают такие глубины ада, о которых мы раньше и не подозревали. Это не просто всплеск — это настоящий взрыв!»

Раньше количество звонков росло только в дни религиозных праздников и мистических полнолуний, но теперь, благодаря ИИ, «сатанинская тема» всплывает ежедневно.

Буквально в прошлом году в Шотландии была разгромлена банда педофилов, которые притворялись магами и волшебниками, чтобы безнаказанно издеваться над детьми.

Правоохранители оправдываются: мол, рассказы жертв звучали слишком «фантастично», чтобы в них поверить. Но психолог Элли Хэнсон утверждает: то, что мы видим — лишь верхушка айсберга. Жертвы живут в настоящих «режимах жестокости», а правда тонет в океане неверия и теорий заговора.

Эксперты подчеркивают — это не «чужая культура». Чудовища живут в респектабельных белых семьях, за высокими заборами элитных кварталов.