Часть отправленных в Украину дронов потребовали доработки: ЛТВ

Сейчас Украина изменила технические требования к беспилотным аппаратам, поставок которых ждет от партнеров.

Латвия отправляла в Украину дроны, закупленные и на пожертвованные частные средства, и приобретенные в составе коалиции дронов Министерством обороны. Из госбюджета на эти цели в этом году было выделено 20 млн евро и столько же планируется в следующем году.

"Каждый дрон сконфигурирован по-своему. Ваши беспилотники хорошие, но есть нюанс: они тяжелее, поэтому не могут летать так далеко, как хотелось бы", - рассказал один из пилотов дронов.

Первые переговоры Министерства обороны с производителями о поставках дронов в Украину состоялись в конце января. Из примерно сорока компаний, проявивших к этому интерес, договоры были заключены с семью предприятиями. К осени Латвия отправила в Украину около трех тысяч дронов на сумму почти 6 млн евро, однако вместе с первыми поставками стала поступать информация о том, что некоторые из них оказались непригодными для нужд фронта.

"Мы очень четко определили потребности, также они были четко установлены самой Украиной. Одним из критериев было прохождение тестов - в Латвии, а затем в Украине. И, скажем так, часть дронов не прошла эти испытания. Поэтому я не исключаю, что при практическом применении необходима определенная адаптация", - сказал министр обороны Андрис Спрудс.

Он не ответил на вопрос о том, какому количеству дронов потребовалась доработка, подчеркнув, что Украина использует поставленные Латвией дроны, хотя и не уточнил, все ли они используются на фронте.

(Lsm.lv)