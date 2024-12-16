Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 16. Декабря Завтра: Alvine

Часть отправленных в Украину дронов потребовали доработки: ЛТВ

© LETA 16 декабря, 2024 11:20

Новости Латвии 0 комментариев

В начале этого года Латвия инициировала создание коалиции дронов и уже отправила в Украину более 2800 беспилотных аппаратов на сумму около 5,8 млн евро. Однако часть дронов, чтобы использовать их на фронте, пришлось адаптировать, сообщила программа Латвийского телевидения "de facto".

Сейчас Украина изменила технические требования к беспилотным аппаратам, поставок которых ждет от партнеров.

Латвия отправляла в Украину дроны, закупленные и на пожертвованные частные средства, и приобретенные в составе коалиции дронов Министерством обороны. Из госбюджета на эти цели в этом году было выделено 20 млн евро и столько же планируется в следующем году.

"Каждый дрон сконфигурирован по-своему. Ваши беспилотники хорошие, но есть нюанс: они тяжелее, поэтому не могут летать так далеко, как хотелось бы", - рассказал один из пилотов дронов.

Первые переговоры Министерства обороны с производителями о поставках дронов в Украину состоялись в конце января. Из примерно сорока компаний, проявивших к этому интерес, договоры были заключены с семью предприятиями. К осени Латвия отправила в Украину около трех тысяч дронов на сумму почти 6 млн евро, однако вместе с первыми поставками стала поступать информация о том, что некоторые из них оказались непригодными для нужд фронта.

"Мы очень четко определили потребности, также они были четко установлены самой Украиной. Одним из критериев было прохождение тестов - в Латвии, а затем в Украине. И, скажем так, часть дронов не прошла эти испытания. Поэтому я не исключаю, что при практическом применении необходима определенная адаптация", - сказал министр обороны Андрис Спрудс.

Он не ответил на вопрос о том, какому количеству дронов потребовалась доработка, подчеркнув, что Украина использует поставленные Латвией дроны, хотя и не уточнил, все ли они используются на фронте.

(Lsm.lv)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 43 реакций
Комментарии (0) 43 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Почему на школьном автобусе из Алуксне эстонские номера? Ответ простой

Важно 14:05

Важно 0 комментариев

В начале декабре в социальной сети появилось видео, на котором был запечатлен школьный автобус с символикой Алексне и номерами... Эстонии. Люди стали возмущаться, как же так? Почему самоуправление регистрирует свой транспорт в соседней стране. Ответ оказался прост, пишет la.lv.

В начале декабре в социальной сети появилось видео, на котором был запечатлен школьный автобус с символикой Алексне и номерами... Эстонии. Люди стали возмущаться, как же так? Почему самоуправление регистрирует свой транспорт в соседней стране. Ответ оказался прост, пишет la.lv.

Читать
Загрузка

Совет ЕС утвердил 15-й пакет санкций против России

Важно 13:43

Важно 0 комментариев

Министры иностранных дел стран ЕС утвердили 15-й пакет санкций за войну РФ против Украины. "Россия продолжает свои бесчеловечные атаки на Украину и украинский народ. Этот пакет санкций является частью нашего ответа, направленного на ослабление российской военной машины и тех, кто делает эту войну возможной, включая китайские компании", - заявила в понедельник, 16 декабря, верховный представитель ЕС Кая Каллас в Брюсселе.

Министры иностранных дел стран ЕС утвердили 15-й пакет санкций за войну РФ против Украины. "Россия продолжает свои бесчеловечные атаки на Украину и украинский народ. Этот пакет санкций является частью нашего ответа, направленного на ослабление российской военной машины и тех, кто делает эту войну возможной, включая китайские компании", - заявила в понедельник, 16 декабря, верховный представитель ЕС Кая Каллас в Брюсселе.

Читать

Любого могут задержать и посадить: МИД просит воздержаться от поездок на праздники в Россию и Белоруссию

Важно 13:36

Важно 0 комментариев

С приближением праздничных выходных Министерство иностранных дел (МИД) напоминает о необходимости воздержаться от посещения Белоруссии и России, где из-за отсутствия правового порядка любой путешественник может быть необоснованно задержан, обвинен и заключен под стражу, сообщает агентство LETA со ссылкой на МИД.

С приближением праздничных выходных Министерство иностранных дел (МИД) напоминает о необходимости воздержаться от посещения Белоруссии и России, где из-за отсутствия правового порядка любой путешественник может быть необоснованно задержан, обвинен и заключен под стражу, сообщает агентство LETA со ссылкой на МИД.

Читать

Meta title – как ухаживать за своей кожей зимой?

PRESS рекомендует 13:35

PRESS рекомендует 0 комментариев

Meta description – Откройте для себя простые и эффективные советы, которые помогут сохранить кожу здоровой и сияющей зимой.

Meta description – Откройте для себя простые и эффективные советы, которые помогут сохранить кожу здоровой и сияющей зимой.

Читать

Полиции хотят разрешить сбивать и сажать дроны

Новости Латвии 13:18

Новости Латвии 0 комментариев

На этой неделе правительство рассмотрит разработанные Министерством внутренних дел (МВД) поправки к закону, которые предусматривают право полиции сбивать и сажать беспилотные аппараты.

На этой неделе правительство рассмотрит разработанные Министерством внутренних дел (МВД) поправки к закону, которые предусматривают право полиции сбивать и сажать беспилотные аппараты.

Читать

Из-за пожара в Пардаугаве из жилого дома эвакуировались 37 человек

ЧП и криминал 13:12

ЧП и криминал 0 комментариев

В Риге, в Пардаугаве, в воскресенье из жилого дома из-за пожара были эвакуированы 37 человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

В Риге, в Пардаугаве, в воскресенье из жилого дома из-за пожара были эвакуированы 37 человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

Читать

Из-за непогоды 7 тысяч латвийских потребителей сидят без электричества

Новости Латвии 13:05

Новости Латвии 0 комментариев

Подача электроэнергии в понедельник утром была прервана примерно 6900 клиентам оператора распределительной сети AS "Sadales tīkls" в Латвии, следует из опубликованной информации компании на сайте микроблога "X".

Подача электроэнергии в понедельник утром была прервана примерно 6900 клиентам оператора распределительной сети AS "Sadales tīkls" в Латвии, следует из опубликованной информации компании на сайте микроблога "X".

Читать