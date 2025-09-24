Чаевые за круассан на вынос? Соцсети возмутились «американской модой» в Латвии

«Я почти всегда оставляю чаевые в ресторанах или похожих местах, но сегодня меня смутило, когда в булочной после покупки круассана на вынос кассовый терминал предложил выбрать размер чаевых. Может, договоримся, что американские принципы сюда не переносим», — написал он в социальной сети «Х».

Es teju vienmēr atstāju tējas naudu restorānos vai līdzīgās vietās, bet šodien mani samulsināja, kad bulciņu veikalā pēc nopirkta kruasāna līdzņemšanai pie kases, man liek izvēlēties tējas naudas apmēru bankas termināli. Varbūt sarunājam, ka šito Amerikas principu te neieviešam. — Viesturs Liepkalns (@Liepkalns) September 23, 2025

Под постом сразу появились десятки комментариев. Многие резко осудили практику:

@Tom_Niem: «Если меня заставляют оставлять чаевые, я этого не сделаю и туда больше не приду».

@dzeselets: «Какие ещё чаевые? Ноль — и с припиской, что сюда я больше не вернусь».

Некоторые подчеркнули, что «сервисная плата» уместна лишь там, где есть реальное обслуживание.

@ElgarsV: «Можно оставить чаевые официанту, бармену или таксисту. Но если булочку просто подали с полки — за что платить сверху?»

Но были и те, кто видит в системе ничего плохого:

@krispumpurs: «Мне как покупателю эта практика кажется нормальной. Почему бы не оставить чаевые — я иногда это делаю даже в Caffeine».

@SirupsP: «Бывало, что я оставлял и 25% чаевых — хороший официант заслуживает».

Дискуссия зашла и в языковую плоскость:

@liana_langa: «“Tējas nauda” — это калька с русского “чаевые”. По-латышски правильно говорить “dzeramnauda”».

Особенно эмоциональными стали комментарии о зарплатах.

@uguntinamil: «Никаких чаевых! Платите нормальную зарплату. Работникам общепита пора вступать в профсоюзы».

А кое-кто высмеял саму социальную привычку:

@catko6583: «Большинство латышей оставляют чаевые не потому, что им понравился сервис, а чтобы никто не подумал, что они бедные».

Итог обсуждения прост: часть общества видит в чаевых естественный знак благодарности, другая часть — навязанный американизм, который превращается в обязательный платёж даже там, где никакой дополнительной услуги нет.