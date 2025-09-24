Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Чаевые за круассан на вынос? Соцсети возмутились «американской модой» в Латвии

Редакция PRESS 24 сентября, 2025 11:47

Важно 0 комментариев

Оставляете ли вы чаевые, обедая в ресторане? Для многих это привычно и считается правилом хорошего тона. Но случай, с которым столкнулся латвийский пользователь Виестурс Лиепкалнс, вызвал у него недоумение — и настоящую бурю в соцсетях.

«Я почти всегда оставляю чаевые в ресторанах или похожих местах, но сегодня меня смутило, когда в булочной после покупки круассана на вынос кассовый терминал предложил выбрать размер чаевых. Может, договоримся, что американские принципы сюда не переносим», — написал он в социальной сети «Х».

 

Под постом сразу появились десятки комментариев. Многие резко осудили практику:

@Tom_Niem: «Если меня заставляют оставлять чаевые, я этого не сделаю и туда больше не приду».
@dzeselets: «Какие ещё чаевые? Ноль — и с припиской, что сюда я больше не вернусь».

Некоторые подчеркнули, что «сервисная плата» уместна лишь там, где есть реальное обслуживание.

@ElgarsV: «Можно оставить чаевые официанту, бармену или таксисту. Но если булочку просто подали с полки — за что платить сверху?»

Но были и те, кто видит в системе ничего плохого:

@krispumpurs: «Мне как покупателю эта практика кажется нормальной. Почему бы не оставить чаевые — я иногда это делаю даже в Caffeine».
@SirupsP: «Бывало, что я оставлял и 25% чаевых — хороший официант заслуживает».

Дискуссия зашла и в языковую плоскость:

@liana_langa: «“Tējas nauda” — это калька с русского “чаевые”. По-латышски правильно говорить “dzeramnauda”».

Особенно эмоциональными стали комментарии о зарплатах.

@uguntinamil: «Никаких чаевых! Платите нормальную зарплату. Работникам общепита пора вступать в профсоюзы».

А кое-кто высмеял саму социальную привычку:

@catko6583: «Большинство латышей оставляют чаевые не потому, что им понравился сервис, а чтобы никто не подумал, что они бедные».

Итог обсуждения прост: часть общества видит в чаевых естественный знак благодарности, другая часть — навязанный американизм, который превращается в обязательный платёж даже там, где никакой дополнительной услуги нет.

