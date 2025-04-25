«Cам по себе русский язык не является злом. Но те, кто его используют, несут зло»: Кайришc о своей новой постановке

«Я никогда в жизни, даже в студенческие годы, не ставил Чехова — ни одного фрагмента, — признаётся Кайришc в интервью. — Когда это было разрешено, мне было совершенно неинтересно. А когда это запрещают — появляется интерес. Это мой способ говорить о современном мире».

Кайришc в целом очень сдержанно относится к постановке произведений русских авторов и популяризации их творчества в наши дни. Он не боится резко критиковать участие русской культуры и поп-культуры в авторитарных режимах. «Русская культура, поп-культура — такая же кровавая, как Путин и его псы войны», — говорит он, подчёркивая, что иллюзия «искусства вне политики» — это часть тоталитарной машины. «Тебе разрешают заниматься искусством, но только таким, которое не критикует общество, государство, руководство. Это абсолютная ложь».

Именно поэтому, по словам Кайришcа, «Вишнёвый сад» в его постановке становится метафорой — не только иллюзий русской интеллигенции, но и сложных современных отношений Латвии с русским языком, культурой и той частью общества, которая продолжает жить в «русском мире».

Спектакль — это не просто идейная провокация, в нём используются и сильные визуальные образы. Впервые Кайришc сотрудничает с художницей по сценографии и костюмам Кристине Юрьяне. «Там создан очень образный мир», — говорит режиссёр. — «Конечно, мы знаем, какого цвета вишни… Я не могу с этим не работать — это зашифровано в самом произведении».

«Конечно, сам по себе русский язык не является злом. Но те, кто его используют, несут зло», — утверждает Кайришc. Он считает, что именно поэтому театр должен участвовать в обсуждении, говорить и реагировать.