Бывший учитель латышского: надоело быть переводчиком

Редакция PRESS 29 октября, 2025 15:10

Важно 0 комментариев

LETA

На страничке в Фейсбук Лианы Ланги переопубликован пост Эйнара Голдбергса, "бывшего учителя латышского языка в бывшей школе для национальных меньшинств». Не совсем понятно, против чего человек протестует, вроде против какой-то системы, но понятно, что он в отчаянии, рассказывает bb.lv.

«Мои силы тоже постепенно иссякают, и за это спасибо системе. Спасибо, что так долго позволяли школам дышать двумя языками, но думать только на одном. Спасибо за то, что учитель стал переводчиком между двумя мирами – между «учебным материалом» и «ты понял, что я тебе сказал?».

Спасибо за то, что каждый урок превращается в марафон перевода. Спасибо за то, что преподавание больше не является творческой работой, а искусством выживания. Спасибо за то, что учитель может быть также переводчиком, интегратором, утешителем, а иногда и жертвой.

И еще одно спасибо вам, люди системы, за годы, в которые было удобно не замечать, как корни врастают в чужой язык. Спасибо системе за то, что позволила этому порядку укорениться так глубоко, что теперь его нужно вырывать с корнями. Спасибо системе. И силы и выдержки тем, кто ежедневно борется с последствиями.

С уважением, учитель латышского языка в бывшей школе для национальных меньшинств».

Ранее директор Рижской государственной 3-й гимназии Андрис Приекулис в эфире программы TV24 “Dienas personība” рассказал, что в некоторых бывших школах нацменьшинств педагоги сталкиваются с серьёзными трудностями.

«Мне поступают предложения — ввести помощников на уроках латышского языка или делить классы на группы, потому что уровень владения языком у детей разный. Однако система на это не реагирует», — отметил Приекулис.

По его словам, государство поддерживает школы, где раньше преподавали на русском, но «латышские школы остаются без внимания».

«Иногда даже хочется поставить барьер на получение сертификата по латышскому языку, чтобы не пускать учеников без нужного уровня — ведь учителю очень трудно работать, когда дети его просто не понимают», — добавил он.

О схожих проблемах недавно рассказал и учитель истории Каспар Спунде, чья публикация в соцсетях вызвала бурную реакцию. Он описал ситуацию в одной из рижских школ, где большинство учеников не понимают латышский язык, несмотря на то, что обучаются в 6-9 классах.

«Мой единственный инструмент — язык — не работает. Многие дети не говорят, не читают и не понимают по-латышски. Это катастрофа», — написал педагог.

Он также отметил, что постепенный переход на обучение на латышском языке во многом оказался фикцией, а виной этому — бездействие школ и родителей, которые не обеспечили детям необходимых знаний.

Киноафиша 31 октября — 6 ноября

Киноафиша 16:29

Киноафиша 0 комментариев

Читать
Загрузка

Задержанные в Питере певица и музыкант объявили о помолвке (ФОТО)

Мир 16:21

Мир 0 комментариев

«Сделал предложение в автозаке». Гитарист группы «Стоптайм» Александр Орлов и вокалистка Наоко объявили о помолвке, сообщает в Фейсбуке Алексей Венедиктов со ссылкой на телеграм-канал группы «Стоптайм».

«Сделал предложение в автозаке». Гитарист группы «Стоптайм» Александр Орлов и вокалистка Наоко объявили о помолвке, сообщает в Фейсбуке Алексей Венедиктов со ссылкой на телеграм-канал группы «Стоптайм».

Читать

«Пострадавших могут быть тысячи»: рассказываем об эвакуации из центра событий (ФОТО)

Важно 16:14

Важно 0 комментариев

Потоп на улицах Риги, по слухам потоки воды залили Пурвциемс, часть домов частного сектора оказалась затоплена и находиться там решительно невозможно. Растерянные люди по одиночке и семьями стекаются к пунктам сбора, в надежде получить хоть какую-то помощь... Вот в таких условиях рижанам предлагается пережить учения по эвакуации во время стихийного бедствия. Среди них оказался и наш репортер.

Потоп на улицах Риги, по слухам потоки воды залили Пурвциемс, часть домов частного сектора оказалась затоплена и находиться там решительно невозможно. Растерянные люди по одиночке и семьями стекаются к пунктам сбора, в надежде получить хоть какую-то помощь... Вот в таких условиях рижанам предлагается пережить учения по эвакуации во время стихийного бедствия. Среди них оказался и наш репортер.

Читать

Может возьмём деньгами? Обнародована стоимость парламентских выборов в Латвии

Новости Латвии 16:13

Новости Латвии 0 комментариев

По текущим оценкам, выборы в Сейм в следующем году обойдутся как минимум в 9,8 млн евро, сообщил сегодня парламентской комиссии по государственному управлению и самоуправлениям глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис.

По текущим оценкам, выборы в Сейм в следующем году обойдутся как минимум в 9,8 млн евро, сообщил сегодня парламентской комиссии по государственному управлению и самоуправлениям глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис.

Читать

Лишь один человек стал обвиняемым по делу о полетах Кариньша. И это не Кариньш

ЧП и криминал 16:06

ЧП и криминал 0 комментариев

Прокуратура передала в суд дело о спецрейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, в котором единственным обвиняемым является бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Прокуратура передала в суд дело о спецрейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, в котором единственным обвиняемым является бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Читать

Из развлечений выбирайте прогулки, из одежды — секонды: банк учит латвийцев экономить

Новости Латвии 15:55

Новости Латвии 0 комментариев

Финансовый эксперт банка Luminor Екатерина Зинича поделилась советами, как накопить денег в текущей сложной экономической ситуации. Советы вдохновляют - предлагается ходить пешком и не выбрасывать еду. 

Финансовый эксперт банка Luminor Екатерина Зинича поделилась советами, как накопить денег в текущей сложной экономической ситуации. Советы вдохновляют - предлагается ходить пешком и не выбрасывать еду. 

Читать

В Риге вор залез в машину и… уснул: необычный вызов в полицию

Важно 15:53

Важно 0 комментариев

Жители дома на улице Дзелзавас в Риге ночью стали свидетелями бесстрашного действа за окнами. Жители следили за действиями вора – от посадки в машину до момента его задержания, когда к машине подоспели вызванные жильцами полицейские. Оказалось, что вор, разыскивая ценное, даже успел ненадолго вздремнуть, рассказывает телепрограмма "Дегпункта".

Жители дома на улице Дзелзавас в Риге ночью стали свидетелями бесстрашного действа за окнами. Жители следили за действиями вора – от посадки в машину до момента его задержания, когда к машине подоспели вызванные жильцами полицейские. Оказалось, что вор, разыскивая ценное, даже успел ненадолго вздремнуть, рассказывает телепрограмма "Дегпункта".

Читать