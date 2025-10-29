Бывший учитель латышского: надоело быть переводчиком

«Мои силы тоже постепенно иссякают, и за это спасибо системе. Спасибо, что так долго позволяли школам дышать двумя языками, но думать только на одном. Спасибо за то, что учитель стал переводчиком между двумя мирами – между «учебным материалом» и «ты понял, что я тебе сказал?».

Спасибо за то, что каждый урок превращается в марафон перевода. Спасибо за то, что преподавание больше не является творческой работой, а искусством выживания. Спасибо за то, что учитель может быть также переводчиком, интегратором, утешителем, а иногда и жертвой.

И еще одно спасибо вам, люди системы, за годы, в которые было удобно не замечать, как корни врастают в чужой язык. Спасибо системе за то, что позволила этому порядку укорениться так глубоко, что теперь его нужно вырывать с корнями. Спасибо системе. И силы и выдержки тем, кто ежедневно борется с последствиями.

С уважением, учитель латышского языка в бывшей школе для национальных меньшинств».

Ранее директор Рижской государственной 3-й гимназии Андрис Приекулис в эфире программы TV24 “Dienas personība” рассказал, что в некоторых бывших школах нацменьшинств педагоги сталкиваются с серьёзными трудностями.

«Мне поступают предложения — ввести помощников на уроках латышского языка или делить классы на группы, потому что уровень владения языком у детей разный. Однако система на это не реагирует», — отметил Приекулис.

По его словам, государство поддерживает школы, где раньше преподавали на русском, но «латышские школы остаются без внимания».

«Иногда даже хочется поставить барьер на получение сертификата по латышскому языку, чтобы не пускать учеников без нужного уровня — ведь учителю очень трудно работать, когда дети его просто не понимают», — добавил он.

О схожих проблемах недавно рассказал и учитель истории Каспар Спунде, чья публикация в соцсетях вызвала бурную реакцию. Он описал ситуацию в одной из рижских школ, где большинство учеников не понимают латышский язык, несмотря на то, что обучаются в 6-9 классах.

«Мой единственный инструмент — язык — не работает. Многие дети не говорят, не читают и не понимают по-латышски. Это катастрофа», — написал педагог.

Он также отметил, что постепенный переход на обучение на латышском языке во многом оказался фикцией, а виной этому — бездействие школ и родителей, которые не обеспечили детям необходимых знаний.