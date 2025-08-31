Бывший омбудсмен Янсонс получил за работу свыше 52 тысяч евро

Кроме того, за это время он получил пособие от Государственного агентства социального страхования в размере 3648 евро.

На момент прекращения работы в бюро омбудсмена Янсонс снимал квартиру в Риге, ему также принадлежала автомашина BMW 520 1998 года выпуска.

Как сообщалось, 13 июня Янсонс оповестил общественность о том, что не видит возможности для того, чтобы продолжать выполнять свои должностные обязанности, и что он подал в отставку.

Когда стало известно, что фракции Сейма договорились о сборе подписей о его отстранении от должности, Янсонс заявил агентству LETA, что уходить в отставку в такой ситуации - полнейшая глупость, сказав: "Пусть политики сделают своё до конца".

Однако впоследствии он признался агентству LETA, что больше не видит возможностей продолжать работу, поскольку 38 депутатов Сейма подписали письмо, в котором предлагается его отозвать. Недоверие ему высказало и бюро омбудсмена.

"Я созревал для этого решения. [..] Ждать четверга было бы бессмысленно. До понедельника я подам заявление об отставке и с понедельника откажусь от должности, поскольку омбудсмен может единолично сообщить о таком решении", - сказал Янсонс.

Срок полномочий Янсонса в качестве омбудсмена закончился бы в марте следующего года.

В связи с отсутствием Янсонса ранее Сейм не мог рассмотреть ежегодный доклад омбудсмена, что вызвало вопросы о причинах его неявки. Ситуацию усугубил тот факт, что это был не первый раз, когда Янсонс не явился на заседания и не посещал заседания парламентских комиссий.

Кроме того, публично была озвучена информация о том, что Янсонс часто не выходит на работу и не выполняет служебных обязанностей, так как имеет проблемы с употреблением алкоголя.

В программе Латвийского телевидения Šodienas jautājums Янсонс признал, что в коллективе бюро омбудсмена был разговор по поводу его возможной зависимости. Будучи спрошен о том, есть ли у него такая зависимость, Янсонс это отрицал. На вопрос, по каким причинам работники бюро с ним об этом заговорили, он ответил: "Видите ли, людям свойственно забываться. При хороших зарплатах, при хороших условиях труда, при хороших медицинских страховках. (...) Очень хорошая, конкурентоспособная зарплата. (...) Создана гибкая структура, эффективная с точки зрения хорошего управления. Обеспечено социальное и материальное. Так что, вот, люди забываются. Я четырнадцатый год на этой должности".

Когда был задан вопрос, почему же работники бюро так обратились к нему, Янсонс сказал, что можно делать разные предположения и спекулировать, но предложил спросить об этом самих работников.