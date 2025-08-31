Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 31. Августа Завтра: Aigars, Vilma
Доступность

Бывший омбудсмен Янсонс получил за работу свыше 52 тысяч евро

© LETA 31 августа, 2025 09:26

Важно 0 комментариев

Фото LETA

Об этом свидетельствует его декларация о доходах, которую он подал в Службу госдоходов на момент завершения работы.

Кроме того, за это время он получил пособие от Государственного агентства социального страхования в размере 3648 евро.

На момент прекращения работы в бюро омбудсмена Янсонс снимал квартиру в Риге, ему также принадлежала автомашина BMW 520 1998 года выпуска.

Как сообщалось, 13 июня Янсонс оповестил общественность о том, что не видит возможности для того, чтобы продолжать выполнять свои должностные обязанности, и что он подал в отставку.

Когда стало известно, что фракции Сейма договорились о сборе подписей о его отстранении от должности, Янсонс заявил агентству LETA, что уходить в отставку в такой ситуации - полнейшая глупость, сказав: "Пусть политики сделают своё до конца".

Однако впоследствии он признался агентству LETA, что больше не видит возможностей продолжать работу, поскольку 38 депутатов Сейма подписали письмо, в котором предлагается его отозвать. Недоверие ему высказало и бюро омбудсмена.

"Я созревал для этого решения. [..] Ждать четверга было бы бессмысленно. До понедельника я подам заявление об отставке и с понедельника откажусь от должности, поскольку омбудсмен может единолично сообщить о таком решении", - сказал Янсонс.

Срок полномочий Янсонса в качестве омбудсмена закончился бы в марте следующего года.

В связи с отсутствием Янсонса ранее Сейм не мог рассмотреть ежегодный доклад омбудсмена, что вызвало вопросы о причинах его неявки. Ситуацию усугубил тот факт, что это был не первый раз, когда Янсонс не явился на заседания и не посещал заседания парламентских комиссий.

Кроме того, публично была озвучена информация о том, что Янсонс часто не выходит на работу и не выполняет служебных обязанностей, так как имеет проблемы с употреблением алкоголя.

В программе Латвийского телевидения Šodienas jautājums Янсонс признал, что в коллективе бюро омбудсмена был разговор по поводу его возможной зависимости. Будучи спрошен о том, есть ли у него такая зависимость, Янсонс это отрицал. На вопрос, по каким причинам работники бюро с ним об этом заговорили, он ответил: "Видите ли, людям свойственно забываться. При хороших зарплатах, при хороших условиях труда, при хороших медицинских страховках. (...) Очень хорошая, конкурентоспособная зарплата. (...) Создана гибкая структура, эффективная с точки зрения хорошего управления. Обеспечено социальное и материальное. Так что, вот, люди забываются. Я четырнадцатый год на этой должности".

Когда был задан вопрос, почему же работники бюро так обратились к нему, Янсонс сказал, что можно делать разные предположения и спекулировать, но предложил спросить об этом самих работников.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 11:00 31.08.2025
Британия: ИИ — это враг
Sfera.lv 3 часа назад
Завтрак со «Сферой»: кабачковые ПП-вафли
Sfera.lv 3 часа назад
Трамп: а за «российский след» по сусалам получат все
Sfera.lv 4 часа назад
С 1 сентября иностранцы обязаны регистрироваться на eta.gov.lv
Bitnews.lv 11 часов назад
Зивтиньш: волна займов набирает высоту и ведёт к рискам
Bitnews.lv 13 часов назад
Латвия уступила Сербии на Евробаскете в Риге
Bitnews.lv 13 часов назад
Эстония: оценки за кружки
Sfera.lv 1 день назад
ЕС: будет свой истребитель
Sfera.lv 1 день назад

Зарубежный форум распространяет интимные фото и видео жительниц Латвии без их согласия; будьте бдительны!

Важно 10:50

Важно 0 комментариев

Латвийскому радио стал известен некий зарубежный интернет-форум, где без их согласия постят интимные фото женщин из Латвии. Такое нарушение прав женщин вызывает вопросы как о соблюдении законов, так и об эмоциональной безопасности женщин и их возможностях искать помощь, сообщает LSM.LV.

Латвийскому радио стал известен некий зарубежный интернет-форум, где без их согласия постят интимные фото женщин из Латвии. Такое нарушение прав женщин вызывает вопросы как о соблюдении законов, так и об эмоциональной безопасности женщин и их возможностях искать помощь, сообщает LSM.LV.

Читать
Загрузка

Жители Латвии в Европе — одни из тех, кто меньше всего доволен своей финансовой ситуацией

Важно 10:10

Важно 0 комментариев

Удовлетворённость финансовой ситуацией в целом высока в Северной и Западной Европе, ниже всего - в странах-кандидатах на вступление в ЕС. При этом, несмотря на сильную экономику, в Германии уровень удовлетворённости сравнительно низок. Согласно данным официального статистического бюро ЕС "Евростат", финансовая ситуация имеет решающее значение для удовлетворённости жизнью в целом, пишет Neatkarīgā.

Удовлетворённость финансовой ситуацией в целом высока в Северной и Западной Европе, ниже всего - в странах-кандидатах на вступление в ЕС. При этом, несмотря на сильную экономику, в Германии уровень удовлетворённости сравнительно низок. Согласно данным официального статистического бюро ЕС "Евростат", финансовая ситуация имеет решающее значение для удовлетворённости жизнью в целом, пишет Neatkarīgā.

Читать

«Мы всегда лакали как скоты»: Эдийс Клайшис — об ограничениях на торговлю алкоголем

Важно 09:45

Важно 0 комментариев

Эдийс Клайшис, глава творческого центра OPEN, где помогают молодым людям, оказавшимся в трудной ситуации, подвёл своеобразный итог после того, как нововведения, ограничивающие время продажи алкоголя, вступили в действие. Он написал об этом в соцсети "Х". 

Эдийс Клайшис, глава творческого центра OPEN, где помогают молодым людям, оказавшимся в трудной ситуации, подвёл своеобразный итог после того, как нововведения, ограничивающие время продажи алкоголя, вступили в действие. Он написал об этом в соцсети "Х". 

Читать

Каллас: «Замороженные активы нельзя возвращать РФ без репараций Украине»

Важно 08:59

Важно 0 комментариев

На встрече в Копенгагене министры иностранных дел стран ЕС обсуждают 19-й пакет санкций против РФ, который Еврокомиссия планирует ввести в сентябре.

На встрече в Копенгагене министры иностранных дел стран ЕС обсуждают 19-й пакет санкций против РФ, который Еврокомиссия планирует ввести в сентябре.

Читать

«Риге остро необходимы столбики»: в соцсетях предлагают бороться с теми, кто паркуется неправильно

Важно 08:43

Важно 0 комментариев

Оказывается, тех столбиков, что были установлены и стали притчей во языцех, когда мэром Риги был Мартиньш Стакис, недостаточно: есть люди, которые предлагают установить ещё больше. Зачем? А чтобы навести порядок в центре столицы, как они его себе представляют.

Оказывается, тех столбиков, что были установлены и стали притчей во языцех, когда мэром Риги был Мартиньш Стакис, недостаточно: есть люди, которые предлагают установить ещё больше. Зачем? А чтобы навести порядок в центре столицы, как они его себе представляют.

Читать

«В Риге негде учиться плавать?» Рижанин три часа простоял в очереди для покупки абонемента в бассейн

Важно 08:36

Важно 0 комментариев

"Может ли быть такое, что в Риге не хватает возможностей учиться плавать?" - задаёт вопрос в соцсети "Х" Карлис. Ему пришлось простоять в очереди три часа, чтобы купить абонемент в бассейн на Кипсале.

"Может ли быть такое, что в Риге не хватает возможностей учиться плавать?" - задаёт вопрос в соцсети "Х" Карлис. Ему пришлось простоять в очереди три часа, чтобы купить абонемент в бассейн на Кипсале.

Читать