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Бывает и хуже: определено место Латвии в рейтинге самых счастливых стран

© LETA 20 марта, 2025 08:15

Новости Латвии 0 комментариев

Согласно ежегодному докладу ООН о счастье в мире, опубликованному в четверг, Финляндия восьмой год подряд признана самой счастливой страной в мире.

Отчет был опубликован в ознаменование Международного дня счастья.

В этом отчете, подготовленном в партнерстве Института Гэллапа, Оксфордского центра исследований благополучия и Сетью ООН по поиску решений в области устойчивого развития, исследователи проанализировали период с 2022 по 2024 год.

Как и в прошлом году, все страны Северной Европы вошли в десятку самых счастливых стран. Дания занимает второе место, Исландия — третье, Швеция — четвертое, а Норвегия — седьмое.

На пятом месте оказались Нидерланды, вернувшиеся в пятерку самых счастливых стран. Между тем, Коста-Рика, занявшая шестое место, и Мексика, занявшая 10-е место, впервые вошли в десятку самых счастливых стран. На восьмом месте — Израиль, на девятом — Люксембург.

Во вторую десятку, с 11-го по 20-е место, вошли Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, Бельгия, Ирландия, Литва, Австрия, Канада, Словения и Чехия.

С прошлого года Германия поднялась с 24-го на 22-е место, в то время как США опустились на одну позицию до 24-го места, что является их худшим результатом.

С прошлого года Латвия опустилась с 46-го на 51-е место, Эстония — с 34-го на 39-е место, а Литва поднялась с 19-го на 16-е место.

В докладе оценивались 147 стран, и Афганистан снова был назван самым несчастливым.

Степень счастья определялась с учетом как субъективных критериев, таких как самооценка людей и их удовлетворенность жизнью, так и более объективных показателей, таких как валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения, доступная социальная поддержка, продолжительность здоровой жизни, свобода и уровень коррупции.
 

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