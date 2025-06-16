Нам нужен свой Маск! Бюрократия душит экономику Латвии, и сама себя не реформирует: бизнесмен

В 2024 году В 2024 году Нобелевскую премию по экономике получили три ученых – Даррен Аджемоглу, Джеймс Робинсон и Саймон Джонс – за работу, в которой обосновано, что благосостояние народа в основном определяется качеством государства и государственного управления в целом, а не природными ресурсами и даже географией.

Сравнение с садом будет очень точным: если садовник (государство) думает о долгосрочной перспективе – пропалывает, поливает, удобряет, борется с вредителями, – то плодами будет наслаждаться все общество. Однако, если он думает только о сегодняшнем урожае, то от будущего ждать нечего.

К сожалению, в Латвии политические институты по-прежнему работают в основном в краткосрочной перспективе, а не в интересах налогоплательщиков. Мы живем в системе бюрократического управления, где главный выигрыш получает не тот, кто создает добавленную стоимость, а тот, кто контролирует правила и процесс принятие решений.

В Латвии слишком часто политическая ответственность заменяется коллективной безответственностью. Производительность бюрократии не растет, зато растут расходы на нее. Поэтому важно работать над повышением производительности государственного аппарата. За каждый потраченный евро налогоплательщики должны получать качественные и дружественные услуги.

Чрезмерное регулирование предпринимательства

Как одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий в стране, «Forevers» ежедневно ощущает на себе последствия чрезмерной бюрократии. На практике "сокращение бюрократии" часто означает лишь создание нового бюрократического бремени. Предпринимателям нужна не революция, а последовательная, понятная и предсказуемая государственная политика. Если законы и требования постоянно меняются или противоречат друг другу, это ограничивает возможность долгосрочного планирования бизнеса.

Одним из ярких примеров бюрократии являются требования к электронному документообороту в сфере торговли. Изначально это требование было представлено как шаг в направлении цифровизации, но на практике оно превратилось в технократическое бремя. Предприятиям приходится тратить тысячи евро на внедрение, обучение и обслуживание систем, чтобы отправлять и получать документы через установленные государством платформы.

В прошлом году Сейм принял постановление о введении электронных счетов, которое с этого года действует в расчетах с государственными органами, а со следующего года оно должно быть введено и для предприятий во всех расчетах. Никто не объяснил, какую реальную проблему решает это требование. Уже сейчас документооборот хорошо структурирован, и дополнительный навязанный электронный контроль не повышает эффективность – он только удорожает ведение бизнеса и нагружает IT-ресурсы. Мы призываем отменить это требование или сделать его добровольным – в качестве варианта выбора, а не диктата закона.

Второй пример – регламент NIS2, который на европейском уровне предусматривает укрепление кибербезопасности и в Латвии внедряется с чрезмерным энтузиазмом. Вместо того, чтобы помочь предприятиям адаптироваться и защититься от киберугроз, наши государственные органы выбрали подход «один размер подходит всем». В результате предприятия, которые не подвержены существенным рискам кибербезопасности или обработке конфиденциальных данных, вынуждены выполнять требования, которые требуют наличия специалистов, аудитов и сертификатов. Если это регулирование не будет применяться дифференцированно, оно превратится в еще один бюрократический барьер и фактор роста затрат на ведение бизнеса.

Бюрократия стала дорогой и недружественной для предпринимателей

Проблема Латвии заключается не только в «лишней бюрократии», но и в ее стоимости и качестве. Бюрократия стала дорогой, неэффективной и недружественной к предпринимателям. Налогоплательщик платит за плохое обслуживание. Более того, предприниматель должен чувствовать себя виноватым, если он осмеливается ждать ответа по существу.

Компания «Forevers» работает в сфере переработки мяса уже более 25 лет. Мы инвестируем, экспортируем, платим налоги и обеспечиваем работой более 700 человек. Но на практике почти все наши попытки сотрудничества с государственными органами заканчиваются отказом или формальным отписками. Мы получаем «ответы без ответа». Например, было получено отказ на строительство на территории завода парковки для автомобилей сотрудников, поскольку это не соответствует ландшафтным решениям города, хотя район улицы Гранита в городском планировании обозначен как промышленная зона. Кроме того, мы все еще ждем развития дорожной инфраструктуры с освещением и пешеходными дорожками, безопасными пешеходными переходами и светофорами, которые обеспечили бы безопасность работников.

Невозможно навести порядок в бюрократии, делегировав эту задачу самим бюрократам. Необходимо внешнее давление, четкая задача и политическая воля. Нужен лидер – не просто администратор или группа реформаторов, – который видит долгосрочные цели и понимает, что сокращение бюрократии не является самоцелью. Это инструмент для улучшения государственных услуг, повышения производительности бизнеса и благосостояния общества.

Нам нужен государственный менеджер с практическими знаниями и свободой действий, подобный созданному при президенте США Дональде Трампе Департаменту по эффективности правительства [возглавляемой Илоном Маском], структуре, единственной задачей которой было сокращение расходов и повышение эффективности государства. При политической поддержке на высшем уровне.

Возможно ли это в Латвии? Теоретически – да. Практически – только если этого потребует общество. Если предприниматели не будут молчать. Если журналисты будут спрашивать не о «содержательных мероприятиях», а о конкретных шагах. Если мы перестанем мириться с мыслью, что государство может быть дорогим, неэффективным и недружелюбным.

Предприниматели требуют не привилегий, а уважения

Необходимо создать среду, в которой чиновник является поставщиком услуг, а не опекуном или препятствием. Необходимо вернуть уважение к налогоплательщикам. А для этого нужны лидеры – государственные служащие, а не политики, чей взгляд не простирается дальше следующих выборов. Если этого не произойдет, то и эта инициатива – сократить бюрократию на 25% – останется лишь очередным намерением, которое закончится формальным отчетом и не будет иметь реального влияния. Нам нужно более умное государственное управление.

Мы, предприниматели, не просим привилегий, а просто простоту и предсказуемость. На наших плечах держится экономика страны. Мы хотим ее укрепить, а не нести все более тяжелое бремя бюрократии. Латвия должна стать страной, где садовник думает не только о сегодняшнем урожае, но и заглядывает на пять, десять лет вперед. Где задача государственной администрации — не контролировать, а помогать. Где государство — это сервис, а не препятствие".