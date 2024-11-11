Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 11. Ноября Завтра: Nellija, Ojars, Rainers

Бюрократический бред и глупость: родителей удивили требования школы для допуска ребенка к экзаменам

Редакция PRESS 11 ноября, 2024 17:19

Важно 0 комментариев

Фото LETA

Если в стране предусмотрено, что школьники должны сдавать государственные экзамены по конкретным предметам, то непонятно, почему родители должны отдельно писать заявление, с просьбой чтобы ребенок мог сдать эти экзамены.

Вот такой странной кажется «бумажка», полученная родителями учащихся одной из школ. Документ, который они должны предоставить учебному заведению, по сути, является просьбой допустить ребенка к сдаче обязательных государственных экзаменов после окончания начальной школы.

Мама ребенка называет эту ситуацию бюрократическим бредом и глупостью.

В комментариях пользователи социальных сетей приводят и другие, не менее абсурдные, примеры бюрократии в Латвии. Например, в Саласпилсе действует программа, по которой пожилым людям выдают пособие по случаю Дня рождения: на 80-летие, 85-летие, 90-летие, 95-летие, 100-летие и так далее. Раньше его просто выдавали долгожителям, а теперь требуется написать заявление на это пособие с формулировкой "Прошу предоставить..." Отмечается, что тем, кто дожил до 100 лет заявление все таки писать не нужно.

Комментаторы не без иронии отмечают: "Еще есть куда расти - можно же ввести регистрацию для регистрации... так что - это не совсем безумие..."

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Это как бомбы замедленного действия»: кто-то переместил в космосе британский спутник Skynet

Для настроения 18:01

Для настроения 0 комментариев

Кто-то сдвинул с места старейший британский спутник — и, похоже, никто понятия не имеет о том, кто это сделал, когда и с какой целью, сообщает BBC.

Кто-то сдвинул с места старейший британский спутник — и, похоже, никто понятия не имеет о том, кто это сделал, когда и с какой целью, сообщает BBC.

Читать
Загрузка

Было бы полным безумием «раскачивать лодку»: политолог описал перспективы действующей коалиции

Важно 17:40

Важно 0 комментариев

В ближайшее время изменений в коалиции не предвидится, заявил агентству ЛЕТА политолог Юрис Розенвалдс.

В ближайшее время изменений в коалиции не предвидится, заявил агентству ЛЕТА политолог Юрис Розенвалдс.

Читать

Собачка дома одна! Как задержанный лихач объяснялся с полицией

ЧП и криминал 17:37

ЧП и криминал 0 комментариев

В воскресенье, 10 ноября, сотрудники отдела реагирования Южнокурземского участка Видземского регионального управления Госполиции во время выполнения служебных обязанностей заметили водителя BMW, спешившего на высокой скорости — 180 км/ч, что на 84 км/ч превышает установленное ограничение.

В воскресенье, 10 ноября, сотрудники отдела реагирования Южнокурземского участка Видземского регионального управления Госполиции во время выполнения служебных обязанностей заметили водителя BMW, спешившего на высокой скорости — 180 км/ч, что на 84 км/ч превышает установленное ограничение.

Читать

«Справочник сопротивления»: охотники создали первый в Латвии сборник советов для партизан

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

В Латвии вышел первый сборник советов для населения на случай оказания противодействия врагу в случае войны. При его составлении был учтен опыт украинцев, полученный во время полномасштабного вторжения России. Сопротивление местных жителей было решающим фактором в первые часы после нападения, причем среди них были и охотники с оружием, сообщает LSM+.

В Латвии вышел первый сборник советов для населения на случай оказания противодействия врагу в случае войны. При его составлении был учтен опыт украинцев, полученный во время полномасштабного вторжения России. Сопротивление местных жителей было решающим фактором в первые часы после нападения, причем среди них были и охотники с оружием, сообщает LSM+.

Читать

Алвис Херманис: теперь мой сын — солдат…

Выбор редакции 17:22

Выбор редакции 0 комментариев

Известный латышский режиссер Алвис Херманис - активный пользователь соцсетей. На этот раз (в воскресенье, 10 ноября) в Фейсбуке он поделился сообщением из личного...

Известный латышский режиссер Алвис Херманис - активный пользователь соцсетей. На этот раз (в воскресенье, 10 ноября) в Фейсбуке он поделился сообщением из личного...

Читать

Кладём деньги на бочку и говорим что нам нужно: политолог Кудорс о подходе к Трампу

Мнения 17:12

Мнения 0 комментариев

Политолог Андрис Кудорс считает, что было бы неплохо нам поучиться у Польши, которая открыто заявила о желании разместить на своей территории военную базу НАТО.

Политолог Андрис Кудорс считает, что было бы неплохо нам поучиться у Польши, которая открыто заявила о желании разместить на своей территории военную базу НАТО.

Читать