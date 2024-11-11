Бюрократический бред и глупость: родителей удивили требования школы для допуска ребенка к экзаменам

Вот такой странной кажется «бумажка», полученная родителями учащихся одной из школ. Документ, который они должны предоставить учебному заведению, по сути, является просьбой допустить ребенка к сдаче обязательных государственных экзаменов после окончания начальной школы.

Мама ребенка называет эту ситуацию бюрократическим бредом и глупостью.

В комментариях пользователи социальных сетей приводят и другие, не менее абсурдные, примеры бюрократии в Латвии. Например, в Саласпилсе действует программа, по которой пожилым людям выдают пособие по случаю Дня рождения: на 80-летие, 85-летие, 90-летие, 95-летие, 100-летие и так далее. Раньше его просто выдавали долгожителям, а теперь требуется написать заявление на это пособие с формулировкой "Прошу предоставить..." Отмечается, что тем, кто дожил до 100 лет заявление все таки писать не нужно.

Комментаторы не без иронии отмечают: "Еще есть куда расти - можно же ввести регистрацию для регистрации... так что - это не совсем безумие..."