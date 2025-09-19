Бюджета для: Минфин Латвии готовит рост налогов на вредные привычки

Согласно представленному правительству докладу, налог на игровые автоматы вырастет с 6204 до 7440 евро в год, а для рулетки, карточных игр и игры в кости — с 33 696 до 40 440 евро. Для тотализаторов, ставок и игр по телефону ставка поднимется с 15% до 18%, для бинго — с 10% до 12%, для интерактивных азартных игр — с 12% до 15%. Эти изменения должны принести 9,2 млн евро, из которых 9,025 млн пойдут в госбюджет, а 175 тыс. — в муниципалитеты.

Акцизы на табачные изделия будут вырастут раньше, чем планировалось: дополнительно на 5% в 2026–2027 годах (кроме сигар, сигарилл и жидкостей для электронных сигарет) и в среднем на 15% в 2028 году. Это обеспечит бюджету дополнительно 6,244 млн евро.

Акциз на алкоголь также увеличит поступления — на 1,278 млн евро в следующем году. Для крепких напитков налог с 1 марта 2026 года поднимется на 15 евро за 100 литров абсолютного алкоголя, а с 1 марта 2028-го акциз на всё, включая пиво, возрастет в среднем на 10%.

Напомним, дополнительные расходы бюджета в размере 565,5 млн евро правительство планирует направить на безопасность (320,3 млн), поддержку семей с детьми (94,8 млн), образование (45 млн) и другие цели (105,4 млн). Часть этих средств планируется получить за счет сокращения расходов, часть — за счет роста налогов и дивидендов госкомпаний.