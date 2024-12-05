Бюджет за 3 дня? Сейм рассмотрел все законопроекты в рекордный срок

Сейм начал рассматривать сопровождающие законопроекты с перерывами в среду в 10.00. Всего был рассмотрен 31 законопроект.

После 21.00 был объявлен перерыв, и Сейм возобновит работу над бюджетом следующего года в четверг, 5 декабря.

Ранее глава бюджетно-финансовой комиссии Сейма Янис Рейрс сообщил агентству ЛЕТА, что Сейм может рассмотреть бюджет за три дня, а это значит, что в пятницу он может быть принят в окончательном чтении, но это зависит от того, как быстро будет идти работа.

Политики обязались не рассматривать бюджет ночью. Такая практика была введена политиками при работе над бюджетом 2024 года.

