Бюджет на следующий год планируется утвердить в начале декабря

Редакция PRESS 24 сентября, 2025 14:06

LETA

Депутаты Сейма могут начать рассмотрение бюджета на следующий год во втором, окончательном чтении 3 декабря, сообщил агентству ЛЕТА руководитель фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревицс.

16 октября проект бюджета и пакет сопутствующих законопроектов планируется передать на рассмотрение парламентским комиссиям.

В первом чтении Сейм может начать рассмотрение бюджета 5 ноября, а во втором, окончательном чтении - 3 декабря, утвердив 5 декабря.

Председатель бюджетно-финансовой комиссии Анда Чакша ("Новое Единство") в среду на заседании комиссии сообщила, что комиссия начнет рассмотрение проекта бюджета 28 октября.

Как сообщалось, приоритетами госбюджета на следующий год будут безопасность, поддержка семей с детьми и образование. Для этих сфер планируется дополнительное финансирование в размере 565,5 млн евро.

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") ранее заявила, что в предвыборный год утверждение бюджета будет более сложным, поскольку политические силы будут стремиться угодить своим избирателям.

Она подчеркнула, что в нынешней геополитической ситуации Латвия не может позволить себе не инвестировать в укрепление обороноспособности. На вопрос, правильно ли это делать за счет увеличения госдолга, премьер ответила, что в последние годы правительство экономило средства, и в бюджете на следующий год также планируется существенное сокращение расходов госуправления.

Залужный назвал слишком высокой цену действий ВСУ в Курской области

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, занимающий пост посла Украины в Великобритании, впервые прокомментировал вторжение украинских военных в Курскую область. Операция проходила при его приемнике Александре Сырском.

Загрузка

Песков прокомментировал слова Трампа, назвавшего Россию «бумажным тигром»

Редактор Би-би-си в Москве Стив Розенберг попросил представителя Кремля Дмитрия Пескова во время разговора с журналистами прокомментировать пост президента США, опубликованный накануне: «Дональд Трамп сделал ряд неожиданных заявлений. Он написал, что Россия выглядит бумажным тигром. Потому что бесцельно воюет в Украине».

Шесть лет назад речь Трампа в ООН вызвала смех. В этом году ее слушали в тишине

Речь Дональда Трампа в Организации Объединенных Наций стала одним из самых ясных изложений его мировоззрения, его идеологии в самой чистой форме. Его сторонники увидят в ней трампизм в самом незамутненном виде, а критики — трампизм, слетевший с катушек.

Кто разрешил!? У Витенбергса пригорело от вида индусов, играющих за сборную Латвии. Сам то чем славен?

Большая часть жителей Латвии даже не знает, что у нашей страны есть команда по крикету, которая, к тому же, отлично выступила на международных соревнованиях Amber Cup 2025. Но у некоторых стало подгорать, когда они увидели фото команды.

Эстонцы испугались штрафов в рижском аэропорту — МВД Латвии объясняет новые правила

С 1 сентября 2025 года в Латвии вступили в силу новые правила въезда для граждан третьих стран, в том числе России и Беларуси. Теперь, чтобы пересечь границу, необходимо как минимум за 48 часов до въезда подать специальную анкету. Её могут отклонить, и тогда человеку могут отказать во въезде. За нарушение предусмотрен штраф до 2000 евро.

СГБ сделала видеоролик с инструкцией: что делать при теракте

Служба государственной безопасности (СГБ) подготовила видеоролик для повышения информированности общества о том, как действовать в случае террористического акта, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Чаевые за круассан на вынос? Соцсети возмутились «американской модой» в Латвии

Оставляете ли вы чаевые, обедая в ресторане? Для многих это привычно и считается правилом хорошего тона. Но случай, с которым столкнулся латвийский пользователь Виестурс Лиепкалнс, вызвал у него недоумение — и настоящую бурю в соцсетях.

