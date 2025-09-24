Бюджет на следующий год планируется утвердить в начале декабря

16 октября проект бюджета и пакет сопутствующих законопроектов планируется передать на рассмотрение парламентским комиссиям.

В первом чтении Сейм может начать рассмотрение бюджета 5 ноября, а во втором, окончательном чтении - 3 декабря, утвердив 5 декабря.

Председатель бюджетно-финансовой комиссии Анда Чакша ("Новое Единство") в среду на заседании комиссии сообщила, что комиссия начнет рассмотрение проекта бюджета 28 октября.

Как сообщалось, приоритетами госбюджета на следующий год будут безопасность, поддержка семей с детьми и образование. Для этих сфер планируется дополнительное финансирование в размере 565,5 млн евро.

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") ранее заявила, что в предвыборный год утверждение бюджета будет более сложным, поскольку политические силы будут стремиться угодить своим избирателям.

Она подчеркнула, что в нынешней геополитической ситуации Латвия не может позволить себе не инвестировать в укрепление обороноспособности. На вопрос, правильно ли это делать за счет увеличения госдолга, премьер ответила, что в последние годы правительство экономило средства, и в бюджете на следующий год также планируется существенное сокращение расходов госуправления.