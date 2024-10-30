Бюджет на следующий год — это бюджет очень высокого риска: Таварс предупреждает

Он отметил, что это еще один бюджет, поданный "Новым Единством". "Дефицит бюджета достиг максимума, мы даже залезли на второй уровень пенсий, чтобы удовлетворить потребности", - сказал Таварс.

Он считает, что при работе над бюджетом игнорируются данные иностранных аналитиков. "Мы сделали себя уязвимыми перед малейшими потрясениями в экономике, в энергетике, в финансовом секторе", - добавил Таварс.

По его словам, бюджет откладывает решение проблем демографии, образования, здравоохранения.

Таварс также считает, что этот бюджет "опустошает подушку безопасности", ищет различные решения для получения дополнительного финансирования, но не думает об основных расходах государственного бюджета.

Он подчеркнул необходимость "тщательной оценки", чтобы сократить государственные расходы и получить средства, которые можно использовать более рационально.

"Мне это кажется чем-то вроде гранаты, которая может взорваться в любой момент", - сказал Таварс, призвав более ответственно подходить к бюджету и думать о будущем.

В среду Сейм рассматривает бюджет на 2025 год в первом чтении.