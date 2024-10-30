Быть или не быть сомнительной котельной: решают Плявниеки, Кенгарагс, Дарзцемс, Пурвциемс

Те, кто против строительства такой котельной вблизи жилых домов, детских садов, школ, могут выразить свой протест, проголосовав против.

Рижанин Сергей Гоголь, один из противников такого строительства, поясняет:

- Научно доказано, что сжигание отходов выделяет токсичный дым, который содержит целый коктейль опасных для здоровья химических веществ. Токсины накапливаются в окружающей среде и организме и могут вызвать и усугубить болезни дыхательных путей, сердечно-сосудистые заболевания, мутации клеток, аллергическую реакцию. Увеличивается риск онкологии. Соседство с такой котельной может также негативно повлиять на развитие плода во время беременности.

Благодаря настойчивости неравнодушных рижан, 19 сентября Рижская дума приняла решение все-таки провести публичное обсуждение замысла строительства котельной. По результатам голосования будет решаться, быть такому объекту или нет. Поэтому крайне важно всем, кому не все равно, каким воздухом дышать в ближайшие годы, воспользоваться этой возможностью и принять участие в обсуждении целесообразности такого строительства в нескольких сотнях метров от Плявниеков, Кенгарагса, Дарзциемса и Латгальского района (ранее Московского форштадта), Пурвциемса.

Публичное обсуждение уже началось 17 октября и продлится до 14 ноября. В этот период все желающие могут высказать свое мнение и оставить отзывы.

Сайт обсуждения ТУТ.

Как и где это можно сделать?

31 октября в 16:00 на земельном участке по адресу ул. Крустпилс 17 к-1, Рига, состоится презентация эскизов будущего строительства котельной и общественное обсуждение, где местные жители смогут задать интересующие вопросы и выразить протест застройщикам и представителю думы.

До 14 ноября продолжается общественное обсуждение. Свое мнение можно выразить в электронном виде:

- на портале Рижского самоуправления https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=LIDZDA&sp=Default.aspx?lidzdaliba=11073 (Izteiktviedokli). Авторизовавшись, пройдите в раздел Sabiedrības līdzdalība, и увидите "Publiskā apspriešana būvniecības iecerei Krustpils ielā 17 k-1".

- И лично:

Для этого нужно будет заполнить анкету и подать ее по адресу Дзирнаву, 140. https://www.rdpad.lv/pazinojums-par-publisko-apspriesanu-buvniecibas-iecerei-krustpils-iela-17-k-1/

Внимание! Активисты советуют эту анкету не бросать в ящик, а попросить сделать копию, на которой поставят печать, подпись и дату.

- Анкету также можно будет заполнить во время собрания, которое пройдет 31 октября в 16:00 в Риге на Крустпилс, 17 к-1(недалеко от перекрестка улиц Крустпилс и Катлакална).

А в чем риски?

Вдобавок к уже упомянутым рискам для здоровья от сжигания мусора в промышленных масштабах, есть и дополнительные риски конкретного объекта:

!Проектировщик работает с котельными на щепе, и не имеет специфического опыта в строительстве котельных по сжиганию мусора, т.е. установка экспериментальна;

!Котельная будет работать в автоматическом режиме, без людей, а это означает, что в случае какого-то ЧП или аварийной ситуации, реакция может быть недостаточно оперативной;

!Будет использоваться только один фильтр вместо 4-5 уровней снижения выбросов на европейских заводах по сжиганию мусора, а значит, застройщик экономит за счет здоровья жителей;

!Неизвестно, что именно входит в состав бытового и строительного мусора, который планируется сжигать;

! Контролирующие структуры будут замерять уровень самых вредных выбросов лишь дважды в год, это не будет непрерывным процессом;

! Не проводилась процедура оценки влияния на здоровье и окружающую среду, т.е. риски не оценены должным образом;

!Неясно, кто и как будет контролировать объем сжигаемых отходов и следить за тем, чтобы объем NAIK не превышал 10% - при том, что энергетическая ценность отходов выше, чем у щепы, и стоят они дешевле, т.е. у оператора котельной будет стимул увеличивать процент отходов в сжигаемой смеси.

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Котельная, которую планируется построить на земельном участке на улице Крустпилс 17 к-1, находится на территории промышленной застройки (R), в окрестностях Шкиротавы, вблизи так называемого кольца Славу, в квартале между улицами Лубанас, Крустпилс и Катлакална. Общая площадь земельного участка 9911 m2, работы по проектированию затронут площадь 2580 m2, площадь застройки спроектированного объекта 350,5 m2.

Инициатор строительства:ООО “PJ Serviss”, adrese: Pīļu iela 1, Rīga, LV-1084. eht@ecoheatholdings.lv.

Разработчик проекта: Рижское ООО “OLIMPS”.