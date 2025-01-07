Было наше — стало чьё? Что нам продают под видом латвийского товара

И Laima стала эстонской

У касс супермаркетов обычно выставлены так называемые импульсивные товары, которые приобретаются в последний момент в приступе какого-то озарения. Но теперь в ожидании очереди в кассу интересно разглядывать этикетки, задаваясь вопросом о стране происхождения товара. Так, спички с видами Вецриги на упаковке оказались шведского производства, а самые дешевые, с логотипом торговой сети, доставлены из Индии.

Впрочем, это особо не удивляет, если вспомнить, что латвийская спичечная фабрика «Комета", располагавшаяся в Лиепае, была благополучно ликвидирована владельцами еще во время кризиса 2008 года. А вот то, что шоколадные плитки Laima оказались эстонского производства, стало неприятным открытием. Ведь когда-то автору этих строк на фабрике Laima латвийские владельцы с гордостью показывали какао-бобы, которые закупали в Гане и других африканских странах, чтобы непосредственно в Риге из них выжимать масло.

Как рассказывали тогда на фабрике, именно благодаря этому и был получен оригинальный вкус латвийского шоколада, тогда как транснациональные концерны уже давно не производят шоколад на фабриках, а закупают полуфабрикат — шоколад в брикетах, который затем растапливают и разливают по формам.

Но после того, как латвийскую шоколадную фабрику с ее многовековой историей купила транснациональная корпорация в целях оптимизации, производство шоколадной плитки перевели в Эстонию. Владельцы утверждают, что на качестве шоколада это никак не сказалось. Хотелось бы им верить...

Импорта всё больше

Латвийский потребитель уже давно не удивляется, что молоко с логотипом собственной торговой марки одной из крупнейших торговых сетей, где на упаковке красуется латвийский флаг, произведено в Эстонии. В этой стране производят не только сосиски Rakveres и «Котлеты по-киевски» с маркой RIgas miesnieks, но и мороженое Laima под брендами SerenAde и VAverIte или, например, «Медовый торт» от Latvijas maiznieks. Мороженое KАrums также выпускает эстонский производитель Balbiino. А кетчуп Spilva — шведского происхождения.

На чувстве ностальгии играют и датские сахарозаводчики, выкупившие в 2007 году бренд Jelgavas cukurs у акционеров Jelgavas cukurfabrika. Сама фабрика была благополучно ликвидирована по решению все тех же акционеров в 2008 году, которые получили за это солидную компенсацию от Евросоюза. После этого все фабричные строения были снесены, а от прежнего производства осталось лишь название остановочного пункта электрички по маршруту Рига — Елгава.

Датчане сохранили классическую белую упаковку Jelgavas cukurs, добавив сверху надпись Dansukker. Сам сахар первое время поступал в Латвию с завода Danisco Sugar в Литве. В настоящее время вся продукция поставляется из Дании.

Литовского происхождения и мороженое под латвийским названием MАjas saldЕjums. «Прикинуться» местными стараются и молочные товары под знаком Annele — продукция литовского молочного концерна Pieno ZvaigZdes.

Но есть еще и Китай, откуда родом большинство латвийских сувениров. Даже значок с латвийским флагом в количестве не менее 100 штук можно приобрести на одном из интернет-сайтов по цене 0,25 доллара за штуку. Выпускает их фирма Shenzhen Pincentre Craft & Gift Co, расположенная в китайском городе Гуандуне.

То же самое касается и носков с латвийским орнаментом, плюшевых мишек и прочей атрибутики сувенирных лавок в Вецриге. Впрочем, на той же фабрике можно заказать значок с флагом любой другой страны.

Из экспортёров — в импортёры

В аналогичной ситуации оказались и латвийские пивовары. В течение нескольких веков Латвия славилась своими пивоваренными традициями. Возьмем, к примеру, пивоварню Стрицкого, от которой остался целый квартал зданий в районе улиц Валдемара, А. Бриана и Шарлотес, или пивоварню в Ильгюциемсе. Но в 90-х годах прошлого века крупные пивоваренные заводы были перекуплены иностранными концернами. Вот и оказалось, что такие марки пива, как Madonas, LACplESa, LielvАrdes, Bauskas и SenСu, производятся в Литве.

Представитель акционерного общества Aldaris также утверждает, что пиво этой марки производится за пределами нашей страны уже более 10 лет, в основном в Эстонии. Например, пиво MeZpils, распространяемое Aldaris, производится в основном северными соседями. Между тем все пиво MeZpils, доступное в барах, гостиницах и ресторанах, производится в Латвии. Бутилированное пиво MeZpils tradicionАlais и MeZpils senСu производится в Саку (Эстония), остальное бутылочное пиво — в Латвии. Баночное пиво от этой компании производится в Эстонии.

«Когда группа Unibrew начала закупки, они начали с пива LACplESa, перенеся производство в Паневежис, как и Madonas alus и LIvu alus из Лиепаи. Теперь забрали и Bauskas alus. Ты вроде и покупаешь «Мадонское пиво», а деньги за него утекают за границу. Мы выпускаем из страны свое благосостояние, так как принимаем необдуманные решения у полок в магазинах. Нам следует покупать больше местной продукции», — говорит Рейнис Плявиньш, представитель Общества независимых пивоваров Латвии.

В результате выяснилось, что около 60% потребляемого в стране пива поступает из-за границы.

Издержки глобализации

Латвийская пищевая промышленность пережила сложный процесс смены владельцев. Предприятия вначале быстренько приватизировали. Затем владельцы перепродали их западным инвесторам. Особняком стоит история концерна Ave Lat, неофициальным владельцем которого называли Андриса Шкеле. В него входили такие крупные предприятия, как Balticovo, SalacgrIva'95, Kaija, Hanzas maiznIca, Laima, RIgas piena kombinAts, RIgas vIni.

Но этой империи уже давно нет, а большинство предприятий пищевой промышленности принадлежат иностранцам и входят в разветвленные концерны. Поскольку хозяева у латвийской «пищевки» иностранные, то они оперируют глобальными масштабами. Латвия для них — лишь точка на карте, и, поскольку предприятия находятся в разных странах, разместить заказ в тех же Эстонии, Литве, Польше или даже Швеции особого труда не составит. Тем более что условия налогообложения и общий предпринимательский климат за рубежом зачастую лучше, чем в Латвии. А так как границы открыты, то и вопросы растаможивания отпадают.

Однако от такого глобализма нередко страдает качество. И потребители это замечают, хотя, согласно последнему социологическому опросу, проведенному центром SKDS, только для 58% респондентов имеет значение латвийское происхождение продуктов. Противоположное мнение выразили 39% опрошенных.

Космополитизм латвийцев растет с каждым годом. Еще в 2001 году для 87% респондентов было важно, чтобы продукт был произведен именно в Латвии, а не за границей. Тогда даже была развернута кампания «Покупай латвийский товар". Но сейчас для большинства потребителей основным является вопрос цены, а все остальные вопросы отходят на второй план…

Александр ФЕДОТОВ