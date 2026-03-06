В заведении работает до 50 секс-работниц, а сама Сара отвечает за администрирование и организацию работы клуба.

Интересно, что путь девушки в полицию начался очень рано. В 18 лет она подала заявление на службу и прошла двухлетнее обучение.

Но реальная работа оказалась не такой, как она ожидала.

«Честно говоря, я думала, что работа в полиции несколько лучше. Все эти сверхурочные часто делали работу довольно тяжёлой», — рассказала она порталу Heute.

Ситуация изменилась, когда семья решила заняться новым бизнесом.

Отец девушки, Фахим Омари, стал директором Saraya Club, и Сара присоединилась к управлению заведением.

По её словам, новая работа оказалась намного спокойнее.

«Например, мне больше не нужно работать сверхурочно, и если я хочу взять отпуск, теперь это быстрее и проще».

При этом прошлый опыт в полиции, как ни странно, оказался полезным.

Сара говорит, что особое внимание уделяет безопасности и следит за тем, чтобы в заведении не было криминальных проблем.

По её словам, решение сменить профессию она обдумывала долго.

Теперь же, признаётся она, своим выбором довольна.

