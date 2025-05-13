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«Была копия маминого паспорта!» Предупредите пожилых родителей: мошенники теперь ходят по домам (1)

Редакция PRESS 13 мая, 2025 18:11

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Valsts policija

Если раньше мошенники чаще всего использовали телефонную связь, то теперь они стали ещё более дерзкими и приходят к пожилым людям домой. Об этом предупредила женщина, чьей матери лишь чудом удалось избежать обмана.

"Вчера в Силакрогсе в дверь маминой квартиры позвонил мужчина лет 35–40. Представился сотрудником уголовной полиции. Напросился войти в дом. На планшете показал изображение якобы её ранее использованной банковской карты. В папке у него была распечатка копии маминого паспорта!!"

Мошенник расспрашивал про интернет-банк и онлайн-покупки, но, к счастью, пожилая женщина такими услугами не пользуется, поэтому мошеннику ничего не удалось.

"Мы позвонили в полицию. Те, конечно же, подтвердили подозрения, что это был мошенник. Было подано официальное заявление. Банк тоже порекомендовал заменить карту, что мы и сделали.

Будьте внимательны! Где-то были добыты данные пожилых людей, и теперь ходят по квартирам с запугиваниями и попытками обмана!!"

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