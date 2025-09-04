Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Был героем, стал подсудимым: как обернулась история об аварийной посадке лайнера

Редакция PRESS 4 сентября, 2025 12:33

Мир 0 комментариев

Уголовное дело о громкой аварийной посадке самолета «Уральских авиалиний» в Новосибирской области передано в суд. Об этом официально сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Фигурантом процесса стал бывший командир экипажа Airbus A320 Сергей Белов. Ему предъявлено обвинение по статье — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Максимальное наказание предусматривает до двух лет лишения свободы.

Инцидент произошел 12 сентября 2023 года. Лайнер следовал рейсом из Сочи в Омск, на борту находились 167 человек, включая членов экипажа. Уже в воздухе была зафиксирована неисправность гидравлической системы, которая, по данным авиакомпании, увеличивала посадочную дистанцию. Чтобы снизить риски, командир принял решение уйти от посадки в Омске и направил самолет в Новосибирск, где взлетно-посадочная полоса длиннее. Однако топлива оказалось недостаточно, и самолет был вынужден приземлиться прямо на пшеничное поле в Убинском районе. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал, но сам самолет впоследствии пришлось разобрать на запчасти.

Сразу после происшествия руководство «Уральских авиалиний» публично отметило «профессионализм и слаженные действия» экипажа. Однако ход расследования изменил акценты. Следствие пришло к выводу, что неисправность гидросистемы не являлась критической и не препятствовала посадке в Омске. Кроме того, экипаж, по данным экспертов, допустил ошибку при расчетах топлива. В результате этих решений самолет оказался в поле, а ущерб от происшествия оценили в 118 миллионов рублей.

Сергей Белов, который после инцидента покинул авиакомпанию, свою вину отрицает. В интервью «Российской газете» он подчеркнул, что сначала его называли героем, спасшим жизни, но затем ответственность переложили на него: «Поломка была не по моей вине, а при посадке никто не пострадал».

«Уральские авиалинии», признанные потерпевшей стороной, от исков к бывшему командиру отказались. Однако девять пассажиров подали иски о компенсации морального ущерба. Срок давности по делу истекает в середине сентября 2025 года, и тогда защита Белова сможет ходатайствовать о прекращении уголовного преследования.

История вызвала особое внимание на фоне другого громкого случая: в 2019 году лайнер той же авиакомпании экстренно сел на кукурузное поле в Подмосковье после попадания птиц в двигатели. Тогда на борту находилось 226 пассажиров, пострадали 28 человек, а командир Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин получили звания Героев России. Однако спустя несколько лет в экспертных отчетах звучала критика их действий как «хаотичных» и «непоследовательных».

Таким образом, дело Сергея Белова стало прецедентом: оно ставит под вопрос не только профессиональные решения конкретного пилота, но и практику оценки действий экипажа в чрезвычайных ситуациях в российской авиации.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

