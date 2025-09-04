Был героем, стал подсудимым: как обернулась история об аварийной посадке лайнера

Фигурантом процесса стал бывший командир экипажа Airbus A320 Сергей Белов. Ему предъявлено обвинение по статье — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Максимальное наказание предусматривает до двух лет лишения свободы.

Инцидент произошел 12 сентября 2023 года. Лайнер следовал рейсом из Сочи в Омск, на борту находились 167 человек, включая членов экипажа. Уже в воздухе была зафиксирована неисправность гидравлической системы, которая, по данным авиакомпании, увеличивала посадочную дистанцию. Чтобы снизить риски, командир принял решение уйти от посадки в Омске и направил самолет в Новосибирск, где взлетно-посадочная полоса длиннее. Однако топлива оказалось недостаточно, и самолет был вынужден приземлиться прямо на пшеничное поле в Убинском районе. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал, но сам самолет впоследствии пришлось разобрать на запчасти.

Сразу после происшествия руководство «Уральских авиалиний» публично отметило «профессионализм и слаженные действия» экипажа. Однако ход расследования изменил акценты. Следствие пришло к выводу, что неисправность гидросистемы не являлась критической и не препятствовала посадке в Омске. Кроме того, экипаж, по данным экспертов, допустил ошибку при расчетах топлива. В результате этих решений самолет оказался в поле, а ущерб от происшествия оценили в 118 миллионов рублей.

Сергей Белов, который после инцидента покинул авиакомпанию, свою вину отрицает. В интервью «Российской газете» он подчеркнул, что сначала его называли героем, спасшим жизни, но затем ответственность переложили на него: «Поломка была не по моей вине, а при посадке никто не пострадал».

«Уральские авиалинии», признанные потерпевшей стороной, от исков к бывшему командиру отказались. Однако девять пассажиров подали иски о компенсации морального ущерба. Срок давности по делу истекает в середине сентября 2025 года, и тогда защита Белова сможет ходатайствовать о прекращении уголовного преследования.

История вызвала особое внимание на фоне другого громкого случая: в 2019 году лайнер той же авиакомпании экстренно сел на кукурузное поле в Подмосковье после попадания птиц в двигатели. Тогда на борту находилось 226 пассажиров, пострадали 28 человек, а командир Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин получили звания Героев России. Однако спустя несколько лет в экспертных отчетах звучала критика их действий как «хаотичных» и «непоследовательных».

Таким образом, дело Сергея Белова стало прецедентом: оно ставит под вопрос не только профессиональные решения конкретного пилота, но и практику оценки действий экипажа в чрезвычайных ситуациях в российской авиации.