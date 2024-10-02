Будут «интересные и напряженные» дискуссии по госбюджету: прогноз главы государства

Во вторник президент встретился в Рижском замке со спикером Сейма Дайгой Миериней, чтобы обсудить актуальные вопросы политической повестки дня.

Спикер проинформировала президента о ходе подготовки бюджета и графике его утверждения. Ожидается, что в парламент проект бюджета будет передан 15 октября, а его первое чтение и обсуждение налоговых законопроектов запланированы на 30 октября.

Как Миериня сообщила журналистам, в графике рассмотрения бюджета возможны небольшие изменения, и в настоящее время стоит вопрос о том, когда бюджет будет принят во втором, окончательном чтении. Ориентировочно это может произойти 4 декабря, хотя ранее предполагалось, что в окончательном чтении бюджет будет принят раньше, однако с учетом планируемых изменений и большого количества документов предстоит большой объем работы.

В прошлом году Сейм, принимая госбюджет, заседал ночью. Отвечая на вопрос, возможно ли такое и в этот раз, Миериня сказала, что не может прогнозировать, каким будет процесс принятия бюджета, но работать ночью парламент больше не будет.

По словам спикера, рассмотрение законопроекта о бюджете начнется в 9 часов утра, и, если го утверждение затянется, депутаты сделают перерыв в 9 часов вечера и продолжат работу на следующий день. Как отметила Миериня, рассмотрение бюджета будет начать в среду, продолжится в четверг и пятницу и, если потребуется, в субботу.