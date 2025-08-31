Будет ли в Латвии когда-нибудь «нормальное лето»?

Было или не было?

Несмотря на то, что в середине августа синоптики сообщили о наступлении метеорологической осени, метеорологическое лето в Латвии в этом году было, успокаивают эксперты. Ведущий прогноза погоды на TV3 Мартин Бергштейнс напомнил, что первая волна тепла в этом году была 18 апреля, когда воздух прогрелся до +28,4 градуса. Однако с тех пор в регионе преобладали циклоны, поэтому лето в Латвии было дождливым. Такое большое количество осадков может, впрочем, обеспечить нормализацию уровня грунтовых вод после нетипично засушливого лета в предыдущие годы, заявила ведущий исследователь факультета точных наук и технологий ЛУ Гунта Калване.

Довольно сильный циклон в регионе этим летом заблокировал антициклон в Западной Европе. Обычно в тёплое лето с юго-востока, со стороны России, притекают тёплые воздушные массы, но в этом году летом из-за циклона ветер дул в основном с запада, а в последнюю неделю августа в Латвию интенсивно шёл холодный воздух из Скандинавии. Много дождя в Риге выпадает также из-за так называемого эффекта залива, отметила авиационный синоптик Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Синтия Молденгауэре.

Детские воспоминания о солнечном лете лгут

Для человеческой памяти характерно удерживать самые яркие события прошлого, поэтому нередко вспоминаются всегда солнечное лето и снежная зима. Впрочем, если рассматривать погоду только одного сезона, вообще нельзя сказать, была ли она нормальной в конкретное лето - норма определяется, исходя как минимум из 30-летнего периода. Чтобы определить, изменился климат или нет, сравнивают референтный период (с 1961 по 1990 год) и период климатической нормы (с 1991 по 2020 год).

Данные свидетельствуют, что климат меняется: средняя температура воздуха повысилась на 1,2 градуса, лето стало теплее и влажнее, стало больше летних дней, когда температура воздуха выше +25 градусов. К середине столетия тёплых дней станет ещё больше, как и так называемых тропических ночей, пояснила аналитик данных Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Агате Баумане-Кука.

Чтобы понять влияние роста средней температуры воздуха, Калване предложила представить себе, что чувствует человек, у которого температура тела поднялась на 1,5 градуса - с 36,6 до 38. Примерно то же самое происходит с планетой и её экосистемами. Лето становится теплее, но летняя погода будет всё более непостоянной.

Потолстевший град

С ростом температуры воздуха грозы будут случаться чаще - чем теплее воздух, тем больше влаги он может удержать. Бергштейнс напомнил, что 11 июля в Смилтенском крае в грозы выпал град диаметром до 11,5 см, и пояснил, что "грозы питает высокая влажность воздуха". Однако особо сильные грозы сложно предсказать - такой прогноз для конкретного места можно дать всего за 10-15 минут до начала грозы.

Долгосрочные модели показывают, что к концу столетия количество осадков в Латвии в целом увеличится, но лето может стать более засушливым, хотя дней с сильными осадками может стать больше.

Снег в Рождество как чудо

Хотя и прошлое Рождество прошло без снега, за период климатической нормы "белое Рождество" было в 63% лет. "Уже не кажется, что это так мало", - оценивает Баумане-Кука субъективные ощущения людей.

Впрочем, рождественский снег действительно может стать ещё более редким явлением: несмотря на рост количества осадков, в виде снега они будут выпадать менее часто.

В референтный период толщина снежного покрова в среднем была 7 см, в период климатической нормы - всего 4 см. "В конце столетия по самому безумному сценарию мы видим в Латвии 1 см снега", - сообщает Баумане-Кука. Впрочем, такие прогнозы не исключают наличия локальных глубоких сугробов. Но всё же прогнозы свидетельствует о том, что снег не только станет тоньше, но и лежать будет меньше.

Зимой изменения климата серьёзнее, чем летом, так как средняя температура воздуха выросла не на 1,2, а на 2 градуса. Зимы тоже становятся всё менее предсказуемыми.

Хуже глобального потепления

Калване подчёркивает, что теперь используется другое понятие - изменения климата, а это означает куда больше проблем, чем глобальное потепление, поскольку меняется не один параметр, а целая совокупность - влажность, выбросы углекислого газа и др. Эксперт также разъясняет, что о "борьбе" с изменениями климата говорить неправильно - речь идёт о том, чтобы сохранить экосистему в привычном для нас виде.

Скептики нередко считают, что синоптики слишком драматизируют - например, когда закрашивают красным цветом прогноз о +28 градусах. Баумане-Кука поясняет, что выбор цвета на картах основан на исторических погодных условиях: "+28 градусов в Латвии близки к рекорду, это много, поэтому и выбран более яркий цвет".

Неправы и те, кто утверждает, будто когда-то летом регулярно бывало +35 градусов, поэтому теперь красный цает для +28 - это нагнетание истерики. "Важно понимать, где установлен термометр. Если с южной стороны, то ясно, что он покажет +35 градусов, а если в нагревшейся от солнца машине - то и +40", - отмечает эксперт.

Впрочем, Калване убеждена, что к скептикам прислушиваться всё же нужно: "Мы должны говорить на одном языке о климате, побуждая узнавать и понимать процессы".

Солнечное лето стоит дорого

По мере изменения климата чёткое деление на четыре времени года в Латвии исчезает, привычный сезонный ритм перестаёт существовать. Изменения погодных условий мешают фермерам прогнозировать размер и качество урожая. Тёплая и сырая погода благоприятна не только для грибов, но и для бактерий и других болезнетворных микроорганизмов. Цены на молоко тоже связаны с переменчивым климатом, так как в жару надои падают. Продуктивность снижается не только у коров, но и у людей: по данным исследований, до 10%. "Если для офисных работников ещё ничего, то для тех, кто занят физическим трудом, это совсем другая тема", - комментирует Калване.

Подорожает и хлопок: на фабриках слишком жарко, работать тяжело, за это надо платить больше. Виноделам такая ситуация тоже не на пользу: если виноград зреет дольше, то в нём содержится больше сахара, поэтому вино из таких ягод будет крепче. "Если раньше было 9,5-10 градусов, то сейчас - 11-12", - приводит пример Калване.

Уже заметно, что растут цены на кофе и какао, поскольку кофе очень чувствительно к любым изменениям погодных условий. "Да и шоколад никогда не был таким дорогим, как сейчас", - делает вывод Калване.

Есть ли польза от этих изменений? Калване не видит никакой пользы для латвийской экосистемы, но людям может понравиться то обстоятельство, что за отопление придётся платить меньше, отопительный сезон станет короче.

Ещё возможно, что перемена климата будет способствовать развитию туризма - люди из тех стран, где будет слишком жарко, поедут в более прохладную Латвию.

Рай для непрошеных гостей

Хотя нет прямой корреляции между изменением климата и появлением заносных видов, Калване поясняет, что именно им, а не местным, легче пережить изменчивую погоду, поскольку они очень быстро приспособляются к ней, и призывает бороться с такими видами, даже если это красивые цветы, например, люпин.

Трудно сказать, появятся ли в Латвии какие-либо экзотические виды кроме тех, что уже есть. Эти процессы идут очень постепенно. Особенно тревожит то, что не все инвазивные (заносные) виды легко заметить - некоторые из них обитают, например, на дне рек, как рыбы и ракообразные.

Вред экосистеме наносит, по словам Калване, и желание украсить окружающую среду, например, высадкой декоративных растений, не характерных для латвийской природы. Поэтому иследователь рекомендует предпочитать только характерные для Латвии виды цветов.

Пойдёт ли дождь в моём дворе?

Иногда кажется, что синоптиков в обществе так же сильно не любят, как и политиков, признают эксперты. Людям нравится обсуждать погоду и прогнозы. Бергштейнс признаёт, что люди нередко неправильно понимают увиденное на картах погоды. Поэтому он начал делать прямые трансляции бурь в соцсетях, сопровождая их пояснениями, какие процессы влияют на возникновение бурь, куда могут двинуться грозовые облака, как будет развиваться гроза. Эти видео набирают тысячи просмотров. Бергштейнс также отмечает, что люди хотят получить очень точные прогнозы, вплоть до того, пойдёт ли дождь в определённом месте в конкретную минуту. Прогнозы, по его словам, не стали менее точными, это люди стали требовательнее.

Калване также отмечает, что со временем люди стали слишком сильно полагаться на технологии и мобильные приложения, утратив способность самим предсказывать погоду: "Если мой дед смотрел в небо, он знал, брать зонт или нет". Раньше, по её мнению, люди были наблюдательнее.