Будет еще больше осадков: прогноз погоды на среду

Ночью дожди преимущественно пройдут местами в Видземе и Латгале, утром и днем - уже на более обширной территории страны, в некоторых районах на юге Курземе осадки будут интенсивными.

Ночью ветер ненадолго стихнет. Во второй половине ночи в Курземе, а утром и днем и на остальной территории Латвии западный, юго-западный ветер будет дуть с порывами до 14-19 метров в секунду.

Температура воздуха составит 0...+5 градусов ночью и +4...+7 градусов днем.

В Риге завтра ожидается пасмурная погода, временами будет идти дождь. Ночью ветер станет слабее, воздух остынет до +3...+4 градусов; днем скорость западного, юго-западного ветра в порывах будет достигать 15 метров в секунду, температура воздуха составит +6...+7 градусов.