Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 18. Сентября Завтра: Alita, Elita, Liesma
Доступность

Будем бороться так: предлагается ввести цифровые акцизные марки

Редакция PRESS 18 сентября, 2025 14:10

Новости Латвии 0 комментариев

Фото: Policija

В борьбе с незаконной торговлей сигаретами необходимо внедрить цифровые акцизные марки, заявил в четверг на пресс-конференции член правления Ассоциации традиционных и бездымных табачных изделий Анрийс Матисс.

Матисс отметил, что в этом вопросе наблюдается определенное сопротивление со стороны Государственной службы доходов (VID), но совместная работа еще впереди.

Он также предложил ужесточить наказания за производство и распространение поддельных сигарет.

Матисс отметил, что спрос на нелегальный табак можно снизить, пересмотрев политику акцизного налогообложения. По его мнению, рост акцизов и высокие налоги побуждают потребителей переходить на нелегальный рынок.

Матисс также упомянул, что необходимо укрепить пограничный контроль и таможенные мощности с помощью современных технологий, таких как стационарные сканеры и дроны, чтобы они могли отслеживать контрабанду нелегальных сигарет через границу.

Для реализации этих предложений требуются решения на политическом уровне — поддержка VID и надзорных органов, признал Матисс. Поэтому ассоциация инициировала обсуждения в Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

По словам Матисса, из-за торговли нелегальными сигаретами в государственный бюджет ежегодно не поступает около 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что, согласно исследованию компании по измерениям "Nielsen", доля нелегальных сигарет в Латвии в этом году осталась на уровне прошлого года и составляет 18,4% от общего рынка, в результате чего государственный бюджет ежегодно теряет около 50 миллионов евро.

В Латвии в этом году значительно вырос объем произведенных нелегальных продуктов, который составляет 9,2% от рынка.

Матисс указывает, что в Даугавпилсе доля нелегальных сигарет достигает 39,9%, в Краславе — 30,2%, в Лудзенском районе — 26%.

В Латвии по-прежнему продолжают ввозить контрабандную продукцию из Беларуси, которая составляет более 70% от общего объема нелегальных сигарет в Балтии.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:20 18.09.2025
Рига оставит ночные автобусы до конца октября
Bitnews.lv 52 минуты назад
Франция взрывается: возможный налог на богачей вызвал хаос
Bitnews.lv 1 час назад
«Ситуация критическая»: медикам требуется 133 миллиона
Bitnews.lv 1 час назад
Италия: дресс-код для школы
Sfera.lv 3 часа назад
Литва: поэта каждый может обидеть…
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: где ездить безопаснее всего
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: грипп никого не пощадит
Sfera.lv 4 часа назад
Литва: задержали интернациональную банду «посылочных» террористов
Sfera.lv 6 часов назад

Резекне: презентация нового СПА

Новости Латвии 15:10

Новости Латвии 0 комментариев

СПА-комплекс Резекне, о котором в Латвии не писал только ленивый, 11 сентября распахнул двери всех своих трех этажей. Правда, пока это сделано для узкого круга гостей — потенциальных инвесторов, бизнесменов, дипломатов и специалистов туризма Европы. 

СПА-комплекс Резекне, о котором в Латвии не писал только ленивый, 11 сентября распахнул двери всех своих трех этажей. Правда, пока это сделано для узкого круга гостей — потенциальных инвесторов, бизнесменов, дипломатов и специалистов туризма Европы. 

Читать
Загрузка

Стройка века: что творится за забором Rail Baltica? (ФОТО)

Важно 15:06

Важно 0 комментариев

Весной компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственная за Rail Baltica в Латвии, объявила о возобновлении работ по строительству нового здания Рижского центрального вокзала. Работы идут с переменным успехом, но уже сейчас можно заметить заметное оживление на строительной площадке. Что же изменилось за полгода?

Весной компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственная за Rail Baltica в Латвии, объявила о возобновлении работ по строительству нового здания Рижского центрального вокзала. Работы идут с переменным успехом, но уже сейчас можно заметить заметное оживление на строительной площадке. Что же изменилось за полгода?

Читать

Бесконечный курорт и праздник — за наш счёт: Pietiek о порядках в госуправлении

Важно 15:02

Важно 0 комментариев

"Это история о двух молодых людях, которые, будучи на пути к получению степени бакалавра, решили начать зарабатывать сами, а не жить за счет родителей. Одна из них – назовем ее Рита – приняла вызов начать работать в сфере активных продаж, привлекая клиентов для второго уровня пенсионного обеспечения в кредитную организацию, где доход зависит от того, сколько клиентов удается привлечь. Второй – назовем его Андреем – сразу нацелился на государственную службу и гарантированную зарплату, правда, не слишком большую, поступающую на счет каждый месяц в определенную дату, - так начинается рассказ Pietiek о порядках, царях в среде латвийской бюрократии.

"Это история о двух молодых людях, которые, будучи на пути к получению степени бакалавра, решили начать зарабатывать сами, а не жить за счет родителей. Одна из них – назовем ее Рита – приняла вызов начать работать в сфере активных продаж, привлекая клиентов для второго уровня пенсионного обеспечения в кредитную организацию, где доход зависит от того, сколько клиентов удается привлечь. Второй – назовем его Андреем – сразу нацелился на государственную службу и гарантированную зарплату, правда, не слишком большую, поступающую на счет каждый месяц в определенную дату, - так начинается рассказ Pietiek о порядках, царях в среде латвийской бюрократии.

Читать

Плач по средним школам: Мелбарде прикрывается правом детей на получение профессии

Новости Латвии 14:56

Новости Латвии 0 комментариев

Министр образования и науки Даце Мелбарде («Новое единство») заявила агентству LETA, что сохранение слишком раздробленной сети средних школ создает большой риск того, что интересы детей будут ущемлены.

Министр образования и науки Даце Мелбарде («Новое единство») заявила агентству LETA, что сохранение слишком раздробленной сети средних школ создает большой риск того, что интересы детей будут ущемлены.

Читать

В Риге выступит популярный певец Димаш Кудайберген

История и культура 14:48

История и культура 0 комментариев

12 декабря на сцене арены «Xiaomi» с большим концертом «Stranger» выступит популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген, сообщает портал balticevents.info.

12 декабря на сцене арены «Xiaomi» с большим концертом «Stranger» выступит популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген, сообщает портал balticevents.info.

Читать

Сегодня были отменены 13 автобусных рейсов из Риги и в столицу

Новости Латвии 14:45

Новости Латвии 0 комментариев

Два пассажирских перевозчика, ссылаясь на нехватку водителей, сегодня отменили 13 региональных автобусных рейсов до Риги, свидетельствует информация на сайте Автотранспортной дирекции (АТД).

Два пассажирских перевозчика, ссылаясь на нехватку водителей, сегодня отменили 13 региональных автобусных рейсов до Риги, свидетельствует информация на сайте Автотранспортной дирекции (АТД).

Читать

Ищите хорошее место работы? Посмотрите в сторону Mēness aptieka!

Новости партнеров 14:34

Новости партнеров 0 комментариев

В четвертый раз Mēness aptieka получила заключение международной программы Best Places to Work («Лучшие места работы»).

В четвертый раз Mēness aptieka получила заключение международной программы Best Places to Work («Лучшие места работы»).

Читать