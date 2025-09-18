Будем бороться так: предлагается ввести цифровые акцизные марки

Матисс отметил, что в этом вопросе наблюдается определенное сопротивление со стороны Государственной службы доходов (VID), но совместная работа еще впереди.

Он также предложил ужесточить наказания за производство и распространение поддельных сигарет.

Матисс отметил, что спрос на нелегальный табак можно снизить, пересмотрев политику акцизного налогообложения. По его мнению, рост акцизов и высокие налоги побуждают потребителей переходить на нелегальный рынок.

Матисс также упомянул, что необходимо укрепить пограничный контроль и таможенные мощности с помощью современных технологий, таких как стационарные сканеры и дроны, чтобы они могли отслеживать контрабанду нелегальных сигарет через границу.

Для реализации этих предложений требуются решения на политическом уровне — поддержка VID и надзорных органов, признал Матисс. Поэтому ассоциация инициировала обсуждения в Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

По словам Матисса, из-за торговли нелегальными сигаретами в государственный бюджет ежегодно не поступает около 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что, согласно исследованию компании по измерениям "Nielsen", доля нелегальных сигарет в Латвии в этом году осталась на уровне прошлого года и составляет 18,4% от общего рынка, в результате чего государственный бюджет ежегодно теряет около 50 миллионов евро.

В Латвии в этом году значительно вырос объем произведенных нелегальных продуктов, который составляет 9,2% от рынка.

Матисс указывает, что в Даугавпилсе доля нелегальных сигарет достигает 39,9%, в Краславе — 30,2%, в Лудзенском районе — 26%.

В Латвии по-прежнему продолжают ввозить контрабандную продукцию из Беларуси, которая составляет более 70% от общего объема нелегальных сигарет в Балтии.