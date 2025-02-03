Брюссель думает вернуть российский газ в Европу: Financial Times

«Зависимость (Европы - BNS) от этого позволила Кремлю финансировать войны, шантажировать народы и подрывать безопасность Европы. Даже рассмотрение возможности возврата к импорту российского газа было бы исторической ошибкой», — написал глава литовской дипломатии в субботу в социальной сети Х.

По его словам, «Европа на собственном горьком опыте убедилась, что российский газ — это не просто сырье, это геополитическое оружие».

«Голоса, предполагающие, что возобновление импорта российского газа в Европу может быть использовано в мирных переговорах в Украине, глубоко заблуждаются. Это опасное и вводящее в заблуждение представление», — написал Будрис.

«Россия должна быть побеждена, а не вознаграждена новыми потоками доходов. Украине необходимо дать силу победить», — сказал он.

По словам Будриса, на протяжении десятилетий Москва использовала экспорт энергоносителей в качестве рычага политического давления на европейские страны.

«Это были явные сигналы опасности, с кем мы имеем дело», — сказал министр.

По его словам, после того, как в 2022 году Россия развязала масштабную войну в Украине, Европа предприняла «решительные действия» — диверсифицировала поставки энергоресурсов и инвестировала в возобновляемую энергетику, тем самым снизив зависимость от Кремля.

«Европа должна оставаться на правильном пути — не допускать российский газ, ужесточать санкции в отношении российского энергетического сектора, поддерживать Украину и инвестировать в долгосрочную энергетическую безопасность. Все остальное было бы шагом назад», — полагает Будрис.

Издание Financial Times сообщило в четверг, что Брюссель рассматривает возможность возобновления закупок российского газа. По его словам, сторонники такой идеи утверждают, что это снизит высокие цены на энергоносители в Европе, побудит Москву сесть за стол переговоров и даст обеим сторонам повод для установления и поддержания режима прекращения огня.

В апреле 2022 года Литва полностью прекратила импорт российского газа, за исключением транзита в Калининград. Однако некоторые восточные члены ЕС, несмотря на усилия Сообщества по снижению своей зависимости от российского газа, по-прежнему зависят от него по географическим и политическим причинам.

В 2023 году доля российского газа составила менее 10% всего импортируемого Евросоюзом природного газа, тогда как в 2021 году, до вторжения России в Украину, эта доля превышала 40%.

Однако, несмотря на резкое сокращение импорта российского газа по трубопроводам, ряд европейских стран покупают больше российского сжиженного природного газа, который транспортируется по морю.