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Британская военная разведка оценила российские потери в 610 тыс. убитыми и ранеными

© BBC 17 сентября, 2024 16:46

Мир 0 комментариев

Британская военная разведка назвала свою оценку российских боевых потерь с начала полномасштабной войны в Украине: 610 тыс. убитых и раненых. В посте не объясняется, как получена эта цифра и сколько в ней приходится на убитых и раненых.

Британская разведка пишет, что широкое применение тактики массовых пехотных штурмов делает российскую армию зависимой от постоянного притока рекрутов. Между тем, в 2024 году темпы набора рекрутов, вероятно, снизились. В прошлом году российские официальные лица публично говорили о том, что ежедневно набирается по 1600 человек, в этом — всего по 1000 человек, пишет разведка. При этом сами по себе эти цифры, вероятно, до какой-то степени завышены (слово «вероятно» определяется как вероятность от 55% до 75%).

В августе российское Министерство обороны повысило единовременные выплаты при подписании контракта. По оценкам (источник оценок разведка не указывает), с января по июнь выплаты военнослужащим составили 8% всех расходов российского федерального бюджета.

Вместе с тем, повышение выплат, вероятно (в указанном терминологическом смысле), позволит поддержать уровень набора контрактников до конца года, полагает британская разведка.

WSJ: суммарные потери убитыми и ранеными со стороны Украины и России в войне превысили миллион

За два с половиной года полномасштабной войны боевые потери Украины оцениваются в 80 тыс. военнослужащих убитыми и 400 тыс. ранеными, России — в 200 тыс. убитыми и 400 тыс. ранеными, пишет Wall Street Journal (доступ платный).

В части украинских потерь газета ссылается на конфиденциальную украинскую правительственную оценку. Цифра российских потерь исходит от неназванных источников в западных разведках, при этом WSJ признает, что там имеются разные оценки этих величин.

Официальные лица с обеих сторон называли цифр своих боевых потерь считанное число раз (президент Украины называл ее в феврале; российское Минобороны в последний раз в сентябре 2022 года). Даже тогда, когда это происходило, эти цифры большинство наблюдателей считали неправдоподобными.

Би-би-си и «Медиазона» (объявленная в России «иностранным агентом») с начала войны ведут подсчет погибших российских военнослужащих, чьи имена доступны в открытых источниках. Последнюю такую цифру «Медиазона» публиковала в пятницу, она составила 69059 человек (Русская служба Би-би-си публиковала очередные результаты за неделю до того). Эта цифра заведомо учитывает не всех погибших военных и должна рассматриваться как минимальная.

Также «Медиазона» и «Медуза» (объявленная не только «иноагентом», но и «нежелательной организацией») периодически публикуют оценки числа погибших на войне россиян на основе Реестра наследственных дел. 5 июля эта цифра составляла около 120 тыс. человек и также заведомо неполна.

Wall Street Journal отмечает, что потери для Украины намного чувствительнее, чем для России: ее население и до российского вторжения было более чем в три раза меньше. Большая война привела к тому, что часть гражданского населения оказалась на оккупированных территориях, еще часть уехала в другие страны, есть также значительные число погибших, которое подсчитано в далеко не полной мере.

WSJ приводит ранее не раскрывавшиеся украинские правительственные оценки, из которых следует, что сейчас на территории, контролируемой Киевом, остается от 25 млн до 27 млн человек. Также газета приводит более высокую оценку исследователя Александра Гладуна из Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины. Он считает, что сейчас на подконтрольной властям страны территории живет 29 млн человек, а до начала вторжения было 42 млн.

Сколько-нибудь полных оценок числа погибших среди гражданского населения Украины нигде не публиковалось. Human Rights Watch совместно с несколькими другими неправительственными организациями в феврале опубликовали выводы исследования осады Мариуполя в самом начале войны. Минимальное число погибших тогда мирных жителей они оценивали в 8 тысяч.

 

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