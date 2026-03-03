Британия уже не та, что раньше: Стармер разочаровал Трампа — и другие новости вокруг Ирана

В интервью британскому таблоиду Sun Трамп заявил, что Стармер «не захотел помочь».

«Я бы никогда не подумал, что столкнусь с таким подходом Великобритании», — сказал глава Белого дома журналистам издания по телефону. «Очень грустно видеть, что отношения уже явно не те, что были», — добавил он.

В понедельник Стармер заявил в парламенте, что его правительство «не верит в возможность смены режима при помощи воздушных ударов».

Власти Великобритании изначально не разрешили США использовать свои базы для атак по Ирану, однако позже допустили их участие в «оборонительных» ударах по иранским военным объектам.

По данным прессы, Стармер не увидел достаточных обоснований для ударов по Ирану с точки зрения международного права.

В интервью Sun Трамп также похвалил позицию Франции. «Франция повела себя отлично. Все были прекрасны. Но Великобритания очень от других отличалась», — сказал президент США.

Израиль начинает наземную операцию в Ливане, чтобы захватить новые «стратегические районы»

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что вооруженные силы страны получили приказ главы правительства о начале «наступления и захвата дополнительных стратегических районов в Ливане».

Эти действия призваны «предотвратить обстрелы израильских приграничных регионов», сказано в заявлении главы оборонного ведомства.

«Мы обещали обеспечить безопасность регионов Галилеи, и это будет сделано», — заявил Кац.

В ответ на удары по Ирану ливанская группировка «Хезболла» начала обстрелы Израиля. В ответ израильская армия начала наносить удары по Бейруту и другим городам.

Израиль и Ливан в 2024 году при посредничестве США договорились о прекращении огня после более чем года столкновений, которые очень ослабили позиции «Хезболлы».

Удары «Хезболлы» стали первой атакой на Израиль с 2024 года, в то время как израильские удары по южным пригородам Бейрута стали самыми массированными с момента конфликта в 2023–2024 годах.

А что с Ормузом?

Министерство обороны Саудовской Аравии заявило, что посольство США в Эр-Рияде подверглось удару двух беспилотников, что вызвало небольшой пожар.

Иранские государственные СМИ заявили о разрушении здания штаба на американской авиабазе в Бахрейне, американская сторона не комментировала это утверждение.

Иранский чиновник пригрозил «поджечь» любые суда, пытающиеся пройти через Ормузский пролив — ключевой маршрут для глобальных поставок энергоносителей.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил накануне, что «самые сильные удары еще впереди». Он выступил с этим заявлением после того, как Дональд Трамп назвал субботние удары «последним и лучшим шансом» устранить «угрозы» со стороны Тегерана.

С начала войны погибли шесть американских военнослужащих, заявило американское командование.

Накануне в Кувейте были сбиты три американских истребителя в результате «дружественного огня» кувейтской системы ПВО, экипажи выжили.

Трамп: у нас практически неограниченные запасы оружия

Президент США Дональд Трамп в Truth Social прокомментировал количество боеприпасов «среднего и выше среднего класса», заявив, что войны «могут вестись „вечно“… используя только эти запасы».

«У нас практически неограниченные запасы этого оружия. Соединенные Штаты обеспечены им и готовы к БОЛЬШОЙ ПОБЕДЕ!!!» — написал Трамп незадолго до полуночи по вашингтонскому времени (05:00 GMT).

В своих последних заявлениях он также обвинил своего предшественника Джо Байдена в поставке Украине «огромного количества сверхсовременного» американского оружия.

Иранские СМИ сообщают об ударе по авиабазе США в Бахрейне

По сообщениям иранских государственных СМИ, авиабаза США в Бахрейне подверглась ракетному удару Тегерана.

На видеозаписи, опубликованной информационным агентством Fars, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), видно, как волна ракет бьет по удаленным целям.

В сообщении утверждается, что комбинированный удар дронами и ракетами КСИР разрушил здание командного пункта и штаба на авиабазе в районе Шейх-Иса в Бахрейне и вызвал взрыв топливных баков.

США пока не комментировали сообщения об этой атаке.

Ранее был виден дым, поднимающийся над американской военно-морской базой в Бахрейне.

Госдепартамент США приказал американским гражданам немедленно покинуть Бахрейн, а также еще ряд стран Ближнего Востока.