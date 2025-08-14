Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Британия урезала планы отправки войск в Украину

Редакция PRESS 14 августа, 2025 15:53

Мир 0 комментариев

Вместо 30-тысячного контингента британское командование предложило более "реалистичную миссию", которая должна обучать украинских военных, патрулировать небо и обеспечить безопасность в Черном море, пишет The Times.

Великобритания сократила планы размещения значительных миротворческих сил в Украине, сообщила газета The Times вечером в среду, 13 августа. По ее данным, британское военное командование отказалось от идеи отправки 30-тысячного контингента. Вместо этого предлагается более "реалистичная миссия", включающая обеспечение безопасности с воздуха, поддержку в подготовке украинских военных и разминирование Черного моря.

Британский премьер Кир Стармер 13 августа после переговоров по видеосвязи с президентом США Дональдом Трампом и лидерами ЕС заявил о наличии у Великобритании и стран Европы обоснованных военных планов по размещению в Украине "сил поддержки" после достижения соглашения о прекращении огня, отмечает издание.

По словам Стармера, благодаря усилиям Трампа после трех с половиной лет войны в Украине появился шанс добиться прекращения огня. "Мы готовы поддержать это, в том числе в рамках уже разработанных нами планов по развертыванию "сил поддержки" после прекращения боевых действий", - приводит газета слова политика.

При этом, как отмечает издание, "такие силы не будут снабжать войска на линии фронта, а роль США пока неясна". По его данным, коалиция обеспечит логистику, предоставит оружие и специалистов по подготовке для восстановления и реорганизации сухопутных войск Украины. Обучение будет проходить в Западной Украине, где европейские "войска с меньшей вероятностью могут подвергнуться нападению".

Кроме того, "коалиция желающих" планирует патрулировать небо над Украиной с использованием самолетов Eurofighter Typhoon или F-35, чтобы предотвратить российские атаки и обеспечить возобновление международных авиаперелетов, а также обеспечить безопасный проход судов в украинские порты по Черному морю. 

Стармер также заявил о готовности "усилить давление на Россию, особенно на экономику, санкциями и более широкими мерами", чтобы вынудить Путина пойти на уступки. "Мы в Великобритании готовим наши следующие пакеты жестких санкций", - сказал он.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

