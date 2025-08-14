Британия урезала планы отправки войск в Украину

Великобритания сократила планы размещения значительных миротворческих сил в Украине, сообщила газета The Times вечером в среду, 13 августа. По ее данным, британское военное командование отказалось от идеи отправки 30-тысячного контингента. Вместо этого предлагается более "реалистичная миссия", включающая обеспечение безопасности с воздуха, поддержку в подготовке украинских военных и разминирование Черного моря.

Британский премьер Кир Стармер 13 августа после переговоров по видеосвязи с президентом США Дональдом Трампом и лидерами ЕС заявил о наличии у Великобритании и стран Европы обоснованных военных планов по размещению в Украине "сил поддержки" после достижения соглашения о прекращении огня, отмечает издание.

По словам Стармера, благодаря усилиям Трампа после трех с половиной лет войны в Украине появился шанс добиться прекращения огня. "Мы готовы поддержать это, в том числе в рамках уже разработанных нами планов по развертыванию "сил поддержки" после прекращения боевых действий", - приводит газета слова политика.

При этом, как отмечает издание, "такие силы не будут снабжать войска на линии фронта, а роль США пока неясна". По его данным, коалиция обеспечит логистику, предоставит оружие и специалистов по подготовке для восстановления и реорганизации сухопутных войск Украины. Обучение будет проходить в Западной Украине, где европейские "войска с меньшей вероятностью могут подвергнуться нападению".

Кроме того, "коалиция желающих" планирует патрулировать небо над Украиной с использованием самолетов Eurofighter Typhoon или F-35, чтобы предотвратить российские атаки и обеспечить возобновление международных авиаперелетов, а также обеспечить безопасный проход судов в украинские порты по Черному морю.

Стармер также заявил о готовности "усилить давление на Россию, особенно на экономику, санкциями и более широкими мерами", чтобы вынудить Путина пойти на уступки. "Мы в Великобритании готовим наши следующие пакеты жестких санкций", - сказал он.