Бренд пластиковой посуды Tupperware прекращает свою деятельность в Европе

В конце прошлого года Tupperware подала заявление о банкротстве в США. В октябре компанию приобрели новые владельцы, которые решили, что Tupperware первоначально сосредоточится на некоторых ключевых рынках: США, Канаде, Мексике, Бразилии, Китае, Корее, Индии и Малайзии.

В настоящее время лицензия на продажу продукции Tupperware в Европе действительна только до 8 января. Последний заказ с фабрики будет размещен 6 января, после чего компания прекратит свою деятельность. В большинстве других регионов деятельность компании уже приостановлена.

Компания проработала в странах Балтии уже 28 лет.