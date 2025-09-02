⛔️Esmu pieņēmusi lēmumu iekļaut Baltkrievijas pilsoni Mariju POLOZKOVU Latvijai nevēlamo personu sarakstā un noteikt aizliegumu viņai ieceļot uz nenoteiktu laiku. Lēmums pieņemts saskaņā ar Imigrācijas likuma 61.p. 2.daļu.— Baiba Braže (@Braze_Baiba) September 2, 2025
Согласно доступной в интернете информации, Полозкова работает в Белорусской телевизионной и радиовещательной компании, вела спортивные передачи «Про спорт», «Пит-Стоп», позже стала ведущей программ «Хоккей для всех» и «Маршрут построен».
Полозковой запрещён въезд в Латвию на неопределённый срок.