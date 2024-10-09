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Браже откроет конференцию «Disinfo2024», посвященную борьбе с дезинформацией

© LETA 9 октября, 2024 09:15

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Министр иностранных дел Байба Браже сегодня откроет конференцию "Disinfo2024", на которой эксперты из разных регионов мира обсудят проблемы и решения по борьбе с дезинформацией, в том числе влияние искусственного интеллекта, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел (МИД).

В конференции, которая пройдет в Риге сегодня и в четверг, 10 октября, парламентский секретарь МИД Даце Мелбарде примет участие в сессии, посвященной борьбе с информационными операциями.

Сессию конференции о проблематике укрепления устойчивости к дезинформации в разных регионах мира проведет спецпредставитель МИД по цифровым вопросам Виктор Макаров.

Международная конференция "EU DisinfoLab", посвященная борьбе с дезинформацией, проходит ежегодно. Она объединяет активистов, исследователей и экспертов, позволяя им делиться опытом и инструментами, планировать стратегическое сотрудничество и отслеживать новейшие тенденции в сфере дезинформации.

Конференцию организует базирующаяся в Бельгии неправительственная организация "EU DisinfoLab" при поддержке МИД. Проект финансируется из публичной кампании по выдвижению кандидатуры Латвии на членство в Совете безопасности ООН в 2026-2027 гг.

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