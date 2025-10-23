Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Браже: нет оснований считать, что люди в Латвии не способны выучить латышский язык (1)

© LETA 23 октября, 2025 14:13

Важно 1 комментариев

LETA

Нет оснований считать, что люди в Латвии не могут выучить латышский язык, заявила министр иностранных дел Байба Браже в четверг в дебатах по докладу правительства перед парламентом о прогрессе в сохранении государственного языка.

По ее словам, с момента вступления в должность в правительстве премьер-министра Эвики Силини в центре внимания ее и дипломатической службы находятся безопасность Латвии, экономический рост, поддержка Украины и жителей Латвии как внутри страны, так и за ее пределами.

Браже отметила, что Латвия - единственная страна в мире, где возможно дальнейшее развитие латышского языка, и никто больше не будет его защищать. Она подчеркнула, что даже в годы оккупации дипломаты в изгнании продолжали работать на латышском языке, сохраняя преемственность государства и языка.

Министр иностранных дел подчеркнула, что после восстановления независимости дипломатическая служба помогла привлечь международное финансирование и поддержку для обучения латышскому языку, что способствовало более широкому пониманию и поддержке укрепления языка в системе образования.

Она напомнила, что за пределами Латвии проживает более 420 000 соотечественников, и поддержка диаспоры и обучения латышскому языку является одним из приоритетов дипломатической службы. Латышский язык преподается в школах и университетах диаспоры в Европе, Америке и Азии, в том числе в Корее и Японии. Министр иностранных дел отметила, что, например, студенты в Корее и Японии могут выучить латышский язык, и нет причин думать, что это не под силу жителям Латвии.

Браже добавила, что латышский язык - основа нашей идентичности, и это понимает и государство-агрессор Россия, которое стремится восстановить свою империю и стереть идентичность украинского народа. Она отметила, что украинский язык запрещен на оккупированных территориях Украины - та же политика русификации, которой подвергались и латыши. Она заверила, что МИД Латвии продолжит защищать латышский язык и опровергать ложь России о Латвии.
 

Почти не нарушают, но пьют много: итоги запрета продажи спиртного (1)

Важно 15:17

Важно 1 комментариев

По имеющимся данным, после ужесточения требований в сфере оборота спиртных напитков в Латвии не наблюдается роста нелегального рынка. Нарушений новых требований — немного, показали рейды полиции. У торговцев случаются сложности с определением грани между предоставлением информации о товаре и рекламой скидок, рассказали участники совещания в Минздраве. Что до потребления, то с августа прошло слишком мало времени, чтобы судить, насколько оно сократилось (и сократилось ли). До сих пор статистика была удручающей, отмечает LSM+ со ссылкой на данные Минздрава.

Загрузка

Валялся пьяный на асфальте? Это вам не бомж, а преподаватель техникума (1)

Выбор редакции 15:03

Выбор редакции 1 комментариев

В сети распространилось видео, на котором мужчина в состоянии сильного опьянения валяется на земле в общественном месте. По данным телепередачи «Bez Tabu», на кадрах запечатлён преподаватель Огрского техникума.

Думала, что помогает полиции. Как женщина с зарплатой в 890 евро осталась с долгом в 78 тыс. евро (1)

Выбор редакции 14:57

Выбор редакции 1 комментариев

Случай 25-летней продюсерки Даугавпилсского театра Марины Ивановой показал, как телефонные аферы превращаются в финансовые трагедии, а микрокредитные компании продолжают зарабатывать на людях, которым вообще нельзя выдавать займы. Ситуацию расследовала  Re:Baltica.

Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России: что там? (1)

Важно 14:55

Важно 1 комментариев

Ограничения включают запрет на импорт российского СПГ и меры против российских дипломатов. Санкции направлены на сокращение доходов Москвы и ослабление ее возможностей вести войну против Украины.

В пятницу ожидается на редкость тёплый день (1)

Новости Латвии 14:45

Новости Латвии 1 комментариев

Пятница станет самым теплым днем ​​недели в Латвии, во многих местах ожидаются кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Мы все — в одном шаге от преступления (1)

Важно 14:40

Важно 1 комментариев

Опознать преступников легко, когда смотришь детективы с дивана или читаешь романы. В реальной жизни почти невозможно распознать потенциального преступника, потому что, по сути, мы все находимся в одном шаге от преступления — это всего лишь один неверный выбор, заявила эксперт по судебной психологии и криминологии Рута Трейя в программе Latvijas Radio «Vai tas ir normāli?».

Подстраиваться под другой язык опасно! В Сейме прошли дебаты об укреплении главного — языка (1)

Новости Латвии 14:31

Новости Латвии 1 комментариев

В четверг в Сейме прошли дебаты о состоянии государственного языка. После доклада правительства о проделанной работе депутаты подчеркнули необходимость развивать и использовать латышский язык в повседневной жизни.

