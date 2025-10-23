По ее словам, с момента вступления в должность в правительстве премьер-министра Эвики Силини в центре внимания ее и дипломатической службы находятся безопасность Латвии, экономический рост, поддержка Украины и жителей Латвии как внутри страны, так и за ее пределами.

Браже отметила, что Латвия - единственная страна в мире, где возможно дальнейшее развитие латышского языка, и никто больше не будет его защищать. Она подчеркнула, что даже в годы оккупации дипломаты в изгнании продолжали работать на латышском языке, сохраняя преемственность государства и языка.

Министр иностранных дел подчеркнула, что после восстановления независимости дипломатическая служба помогла привлечь международное финансирование и поддержку для обучения латышскому языку, что способствовало более широкому пониманию и поддержке укрепления языка в системе образования.

Она напомнила, что за пределами Латвии проживает более 420 000 соотечественников, и поддержка диаспоры и обучения латышскому языку является одним из приоритетов дипломатической службы. Латышский язык преподается в школах и университетах диаспоры в Европе, Америке и Азии, в том числе в Корее и Японии. Министр иностранных дел отметила, что, например, студенты в Корее и Японии могут выучить латышский язык, и нет причин думать, что это не под силу жителям Латвии.

Браже добавила, что латышский язык - основа нашей идентичности, и это понимает и государство-агрессор Россия, которое стремится восстановить свою империю и стереть идентичность украинского народа. Она отметила, что украинский язык запрещен на оккупированных территориях Украины - та же политика русификации, которой подвергались и латыши. Она заверила, что МИД Латвии продолжит защищать латышский язык и опровергать ложь России о Латвии.

