Браже: необходимы меры по дальнейшему ослаблению России

© LETA 12 августа, 2025 15:52

Новости Латвии

Россия не изменила своих целей — подчинить Украину, разделить союзников и получить контроль над европейской безопасностью, подчеркнула глава МИД Латвии Байба Браже, участвуя в неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза (ЕС) в понедельник.

Как сообщила советник министра Сигне Знотиня-Знота, на встрече обсуждались российская агрессия против Украины и дальнейшая поддержка Украины со стороны ЕС. Беседа состоялась в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, которая запланирована на пятницу на Аляске.

Заседание было созвано в дистанционном режиме верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас. Она подчеркнула, что министры иностранных дел ЕС выражают поддержку усилиям США по достижению справедливого мира.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига присоединился к встрече дистанционно. Он отметил, что навязанные силой решения никогда не будут приемлемы для украинского общества, и призвал ЕС совместно с США усилить давление на Россию.

Браже отметила, что Латвия приветствует совместные усилия США и Европы по пресечению российской агрессии против Украины. Она подчеркнула важность дальнейшей поддержки самообороны Украины, сохранения евроатлантического единства, укрепления нашей обороны и безопасности, а также ослабления России и её военного потенциала, в том числе путём усиления действующих санкций и предотвращения их обхода.

«Мы все хотим справедливого и прочного мира и соглашения, которое его обеспечит, — Украина хочет этого больше, чем кто-либо другой. Но соглашение должно обеспечить справедливый, устойчивый мир, основанный на принципах международного права. Российская агрессия не должна ни поощряться, ни оправдываться. До сих пор со стороны России нет никаких признаков, которые бы свидетельствовали о её искреннем стремлении к миру и прекращению агрессии», — заявил министр иностранных дел.

Обсуждая работу над 19-м раундом санкций, Браже указала, что приоритетами Латвии являются дальнейшее сокращение военного потенциала России, продолжение давления на российский энергетический сектор, торговля товарами двойного назначения, доступ к западным технологиям, финансовый сектор, а также дальнейшее распространение санкций на суда «теневого флота».

Министры также обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке и возможные действия ЕС в секторе Газа в ответ на решение Кабинета безопасности Израиля от 8 августа об усилении военной операции в секторе Газа.

Браже заявила, что Латвия не поддерживает решение Израиля о расширении военной операции в секторе Газа и призывает к его пересмотру, поскольку оно не способствует урегулированию конфликта и может привести к дальнейшей эскалации ситуации. В то же время Латвия последовательно поддерживает право Израиля на самооборону и считает, что ХАМАС должен немедленно освободить всех заложников, сложить оружие, отказаться от власти в секторе Газа и заняться решением проблемы гуманитарной катастрофы в секторе.

Как уже сообщалось, саммит Трампа и Путина запланирован на пятницу на Аляске. Тем временем ряд европейских стран подчеркнул, что мир на Украине не может быть решён без участия Украины и Европы.

Обновлено: 14:15 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 5 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Жертвами латвийского учителя педофила стали более 180 детей
Bitnews.lv 1 день назад
Пенсии в Латвии вырастут с 1 октября: индексация затронет большинство получателей
Bitnews.lv 1 день назад
Атмосфера переменчивая: дожди и грозы сохранятся в Латвии
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: не до развлечений
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: Саласпилс — «кладезь» кадмия
Sfera.lv 3 дня назад

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

