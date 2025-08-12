Браже: необходимы меры по дальнейшему ослаблению России

Как сообщила советник министра Сигне Знотиня-Знота, на встрече обсуждались российская агрессия против Украины и дальнейшая поддержка Украины со стороны ЕС. Беседа состоялась в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, которая запланирована на пятницу на Аляске.

Заседание было созвано в дистанционном режиме верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас. Она подчеркнула, что министры иностранных дел ЕС выражают поддержку усилиям США по достижению справедливого мира.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига присоединился к встрече дистанционно. Он отметил, что навязанные силой решения никогда не будут приемлемы для украинского общества, и призвал ЕС совместно с США усилить давление на Россию.

Браже отметила, что Латвия приветствует совместные усилия США и Европы по пресечению российской агрессии против Украины. Она подчеркнула важность дальнейшей поддержки самообороны Украины, сохранения евроатлантического единства, укрепления нашей обороны и безопасности, а также ослабления России и её военного потенциала, в том числе путём усиления действующих санкций и предотвращения их обхода.

«Мы все хотим справедливого и прочного мира и соглашения, которое его обеспечит, — Украина хочет этого больше, чем кто-либо другой. Но соглашение должно обеспечить справедливый, устойчивый мир, основанный на принципах международного права. Российская агрессия не должна ни поощряться, ни оправдываться. До сих пор со стороны России нет никаких признаков, которые бы свидетельствовали о её искреннем стремлении к миру и прекращению агрессии», — заявил министр иностранных дел.

Обсуждая работу над 19-м раундом санкций, Браже указала, что приоритетами Латвии являются дальнейшее сокращение военного потенциала России, продолжение давления на российский энергетический сектор, торговля товарами двойного назначения, доступ к западным технологиям, финансовый сектор, а также дальнейшее распространение санкций на суда «теневого флота».

Министры также обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке и возможные действия ЕС в секторе Газа в ответ на решение Кабинета безопасности Израиля от 8 августа об усилении военной операции в секторе Газа.

Браже заявила, что Латвия не поддерживает решение Израиля о расширении военной операции в секторе Газа и призывает к его пересмотру, поскольку оно не способствует урегулированию конфликта и может привести к дальнейшей эскалации ситуации. В то же время Латвия последовательно поддерживает право Израиля на самооборону и считает, что ХАМАС должен немедленно освободить всех заложников, сложить оружие, отказаться от власти в секторе Газа и заняться решением проблемы гуманитарной катастрофы в секторе.

Как уже сообщалось, саммит Трампа и Путина запланирован на пятницу на Аляске. Тем временем ряд европейских стран подчеркнул, что мир на Украине не может быть решён без участия Украины и Европы.