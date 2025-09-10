"Я убеждён, что если мы выделим определённые силы, будет принято решение о возможном размещении сил других стран в Литве, чтобы не возникало проблем в нашей политике обороны и сдерживания", — сказал Матулёнис радиостанции Ziniu radijas.

Интересная, но не очень понятная комбинация. Допустим, в ответ на размещение литовской роты (вряд ли Литва потянет больше) в Украине, Вильнюс потребует разместить на своей территории немецкую, британскую или польскую роту. Тогда возникнет вопрос: а почему эту немецкую (британскую, польскую – нужное подчеркнуть) роту сразу не отправить в Украину, оставив литовскую дома? Где логика то?

Просто в том, чтобы продемонстрировать литовский флаг в Украине, вспомнив славные времена Великого княжества Литовского? Бралюкасы, это какой то детский сад на фоне очень серьезных игр.

Напомним, что 26 западных стран заявили на прошлой неделе, что они могут внести свой вклад в гарантии безопасности Украины, как только в этой стране, страдающей от российского вторжения, будет достигнуто прекращение огня.