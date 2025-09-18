Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 18. Сентября Завтра: Alita, Elita, Liesma
Доступность

«Большое путешествие» — и на Марс тоже: киноафиша 19-25 сентября 

Редакция PRESS 18 сентября, 2025 13:15

Киноафиша 0 комментариев

На этой неделе мы бы хотели отметить две премьеры. 

"Большое смелое прекрасное приключение» (12+) (A Big Bold Beautiful Journey)

Режиссер - Когонада. В ролях: Колин Фаррелл, Марго Робби, Фиби Уоллер-Бридж, Хеймиш Линклейтер, Лили Рэйб.

Драма. Сара и Дэвид не были знакомы до встречи на свадьбе общего друга. Вскоре они отправляются в большое смелое красивое путешествие, в ходе которого им предстоит заново пережить важные моменты из своего прошлого. Это помогает им понять, как они оказались в точке, где находятся сейчас, и, возможно, даст шанс изменить будущее.

"Бернард. Миссия «Марс» (7+) (Bernard: Mission Mars)

Режиссер - Ван Чао.

Анимация. Чтобы получить всеобщее признание, неудачливый медведь-агент Бернард тайно проникает на корабль, отправляющийся на Марс. Вместе с болтливым роботом G13 ему предстоит выполнить опасное задание — поймать легендарного марсианского монстра. Однако из-за Бернарда, который не очень хорошо справляется с ролью супергероя, все идет совсем не по плану.

Киноафиша 19-25 сентября 

Apollo kino Akropole

Большое смелое прекрасное приключение – 19, 22-25.09 – 11.35, 14.00, 16.25, 18.50, 21.15; 20, 21.09 – 12.05, 14.30, 16.50, 18.50, 21.15

Диспетчер – 19-23.09 – 18.50, 21.50; 24, 25.09 – 18.35, 21.55

Бернард. Миссия «Марс» – 19, 22, 23.09 – 13.30, 14.25 (рус.), 17.40, 18.20 (рус.); 20, 21.09 – 11.05, 12.05 (рус.), 13.15, 15.25, 16.30 (рус.), 17.40, 18.20 (рус.); 24.09 – 11.15 (рус.), 13.30, 16.20 (рус.), 17.40; 25.09 – 11.00 (рус.), 13.15, 15.25 (рус.), 17.40

Аббатство Даунтон: грандиозное завершение – 19, 22, 23.09 – 11.50, 19.15; 20, 21, 24, 25.09 – 19.15

Долгая прогулка – 19, 22, 23.09 – 11.05, 17.05, 19.50, 22.15; 20, 21.09 – 16.55, 19.50, 22.15; 24.09 – 11.05, 17.05, 19.50, 21.55; 25.09 – 17.05, 19.50, 22.15

Истребитель демонов: бесконечная крепость – 19, 22.09 – 12.10, 15.20, 18.30, 20.30; 20.09 – 12.40, 15.50, 19.05, 21.20; 21.09 – 12.50, 19.05, 21.20; 23.09 – 13.05, 19.05, 20.30; 24, 25.09 – 16.05, 21.05

Заклятие 4: последние обряды – 19, 22.09 – 11.15, 14.15, 19.00, 21.40; 20, 21.09 – 11.15, 19.00, 22.15; 23.09 – 11.15, 14.15, 16.15, 19.00, 22.15; 24.09 – 11.00, 13.30, 18.20, 21.10; 25.09 – 13.25, 18.20, 21.55

Открытый брак – 19, 22, 23.09 – 17.00; 20, 21.09 – 14.30; 24, 25.09 – 13.50

Супруги Роуз – 19-23.09 – 16.30; 24, 25.09 – 16.15

Пойман с поличным – 19-23.09 – 14.05; 24.09 – 13.50; 25.09 – 11.00

Выход 8 – 19-24.09 – 22.10

Материалистка – 19, 22, 23.09 – 14.30, 19.30; 20, 21.09 – 19.20; 24, 25.09 – 11.20, 19.30

Дракула – 19, 22, 23.09 – 21.20; 20, 21.09 – 20.30; 24, 25.09 – 21.50

Час исчезновения – 19, 22, 23.09 – 22.00; 20, 21.09 – 21.55; 24, 25.09 – 14.20, 22.00

Голый пистолет – 19, 22, 23.09 – 15.40, 21.55; 20, 21.09 – 21.55; 24.09 – 15.40; 25.09 – 21.10

F1 – 19, 22, 23.09 – 11.05, 15.50, 19.00; 20, 21.09 – 11.20, 19.00; 24, 25.09 – 11.10, 15.30, 18.40

Кроссы – 19, 22, 23.09 – 12.15 (рус.), 16.10; 20, 21.09 – 14.20 (рус.), 16.10; 24.09 – 11.40 (рус.), 16.10; 25.09 – 11.20 (рус.), 16.10

Пушистый форсаж – 19, 22, 23.09 – 11.20, 13.35 (рус.); 20, 21.09 – 12.15 (рус.), 16.45; 24, 25.09 – 11.00, 13.15 (рус.)

Пушистый форсаж: Гран-при – 20, 21.09 – 11.45, 14.30 (рус.)

Плохие парни - 2 – 19-23.09 – 13.50, 16.40 (рус.); 24, 25.09 – 13.50

Смурфики в кино – 19-23.09 – 11.40

Как приручить дракона – 20, 21.09 – 14.00; 25.09 – 11.10

Apollo kino Plaza

Большое смелое прекрасное приключение – 19-25.09 – 11.30, 14.00, 16.30, 19.00, 21.30

Диспетчер – 19.09 – 14.10, 21.40; 20, 21.09 – 14.40, 19.40; 22, 25.09 – 14.10, 19.10, 21.40; 23.09 – 14.10, 21.30; 24.09 – 18.45

Бернард. Миссия «Марс» – 19, 22, 25.09 – 11.30, 12.20 (рус.), 15.55, 16.45 (рус.), 18.10; 20, 21.09 – 11.00 (рус.), 12.00, 15.25 (рус.), 16.25; 23.09 – 11.30, 12.20 (рус.), 15.55, 16.45 (рус.), 18.10, 18.55 (рус.); 24.09 – 11.30, 12.20 (рус.), 15.55, 16.45 (рус.), 18.30

Аббатство Даунтон: грандиозное завершение – 19, 22, 23.09 – 18.55; 20, 21.09 – 17.05; 24.09 – 15.55

Долгая прогулка – 19.09 – 13.55, 19.05, 22.20; 20, 21.09 – 14.15, 18.55, 20.50; 22, 23.09 – 13.55, 19.05, 22.05; 24.09 – 11.15, 19.10, 22.05; 25.09 – 18.55, 22.05

Истребитель демонов: бесконечная крепость – 19.09 – 15.30, 19.10; 20, 21.09 – 14.20, 19.50; 22, 23.09 – 15.30, 18.55; 24, 25.09 – 13.40, 18.55

Заклятие 4: последние обряды – 19, 22, 23.09 – 11.05, 18.15, 20.25; 20, 21.09 – 11.25, 18.15, 20.50; 24.09 – 11.40, 14.30, 18.10, 21.00; 25.09 – 11.00, 18.15, 20.25

Открытый брак – 19, 22, 23, 25.09 – 16.00, 21.05; 20, 21.09 – 16.40; 24.09 – 16.25, 20.45

Супруги Роуз – 19, 22, 23, 25.09 – 16.35; 20, 21.09 – 22.10; 24.09 – 13.35

Пойман с поличным – 19, 22.09 – 21.30

Материалистка – 19, 22, 25.09 – 16.40, 21.50; 20, 21.09 – 17.30; 23.09 – 16.20, 21.50; 24.09 – 17.20

Дракула – 19, 22-24.09 – 21.30; 20, 21.09 – 21.05; 25.09 – 21.15

Час исчезновения – 19, 22.09 – 16.20; 20, 21, 24.09 – 21.20; 23.09 – 16.20, 21.10; 25.09 – 17.15

Фантастическая четвёрка: первые шаги – 19, 22, 23.09 – 13.00; 20, 21.09 – 11.50; 24.09 – 11.05

F1 – 19, 22, 23, 25.09 – 11.00, 18.40; 20, 21.09 – 20.00; 24.09 – 11.00, 18.40, 21.50

Кроссы – 19, 22-25.09 – 13.45, 14.35 (рус.); 20, 21.09 – 13.15 (рус.), 14.15, 17.40 (рус.), 18.40

Пираты опасного моря: капитан Клык - 20.09 - 11.05, 13.05 (рус.); 21.09 - 11.05, 13.00; 22.09 - 14.05

Пушистый форсаж – 19, 22, 23.09 – 11.30 (рус.), 13.45; 20, 21.09 – 11.30, 13.45 (рус.), 16.00; 24.09 – 14.10; 25.09 – 11.30 (рус.), 13.45

Пушистый форсаж: Гран-при – 20, 21.09 – 12.30

Плохие парни - 2 – 19, 22.09 – 12.00, 14.20 (рус.); 20, 21.09 – 13.30, 15.50 (рус.); 23.09 – 11.40, 14.00 (рус.); 24.09 – 16.50; 25.09 – 11.10

Смурфики в кино – 19, 22, 23.09 – 10.50; 20, 21.09 – 11.20

Как приручить дракона – 20, 21.09 – 18.10

Apollo kino Domina

Большое смелое прекрасное приключение – 19-25.09 – 14.05, 19.05, 21.40

Диспетчер – 19, 20, 22.09 – 21.00; 23.09 – 15.50; 24.09 – 11.10

Бернард. Миссия «Марс» – 19, 22.09 – 11.10 (рус.), 11.45, 18.40; 20, 21.09 – 11.45, 16.05 (рус.), 18.40; 23.09 – 11.45, 13.25 (рус.), 18.40; 24.09 – 11.00, 13.45 (рус.), 16.40; 25.09 – 11.00, 13.10 (рус.), 16.40

Долгая прогулка – 19-24.09 – 21.30; 25.09 – 15.30

Заклятие 4: последние обряды – 19-23.09 – 12.20, 18.30; 24.09 – 13.20, 18.30; 25.09 – 13.20, 21.00

Открытый брак – 19, 22, 24.09 – 16.05; 21.09 – 21.00; 23.09 – 11.00

Супруги Роуз – 19, 22.09 – 13.35

Материалистка – 23.09 – 21.00

F1 – 19-23.09 – 15.20; 24, 25.09 – 16.20

Кроссы – 20, 21.09 – 13.45; 25.09 – 10.55

Пушистый форсаж – 20, 21.09 – 11.20

Плохие парни - 2 – 19-23.09 – 16.35; 24, 25.09 – 11.40

Kino Citadele

На момент сдачи номера кинотеатр Kino Citadele предоставил частичное расписание своих киносеансов.

Большое смелое прекрасное приключение – 19.09 - 14.30, 17.25, 20.15, 21.50; 20.09 - 12.15, 15.10, 17.00, 19.15, 21.35; 21.09 - 11.50, 14.40, 17.20, 19.15, 21.10; 22.09 — 14.30, 17.25, 20.15, 21.40

Диспетчер – 19.09 - 16.40, 19.15; 20.09 - 13.50, 20.00; 21.09 - 13.40, 20.00; 22.09 — 16.15, 18.50

Бернард. Миссия «Марс» - 19.09 - 14.00, 14.20 (рус.), 16.20, 16.35 (рус.); 20.09 - 11.00, 11.20 (рус.), 13.15, 15.30 (рус.), 15.55, 17.55 (рус.); 21.09 - 11.00, 11.20 (рус.), 13.15, 15.30 (рус.), 17.50; 22.09 — 14.00, 14.20 (рус.)

Аббатство Даунтон: грандиозное завершение – 19.09 - 14.35, 18.40; 20.09 - 14.25, 16.25; 21.09 - 14.15, 18.55; 22.09 - 14.35, 18.45

Долгая прогулка – 19.09 - 14.05, 16.45, 21.35; 20.09 - 13.55, 16.45, 21.55; 21.09 - 12.35, 15.20, 21.40

Истребитель демонов: бесконечная крепость - 19.09 - 15.35, 17.45, 19.30, 21.10; 20.09 - 11.25, 15.45, 19.25, 20.55; 21.09 - 11.40, 15.50, 19.35, 21.00; 22.09 - 15.00, 17.35, 19.00, 21.00

Заклятие 4: последние обряды – 19.09 - 14.50, 16.55, 19.40, 22.00; 20.09 - 12.30, 15.20, 17.20, 19.40, 22.10; 21.09 - 12.30, 15.15, 18.05, 21.20

Истлевшее – 19.09 - 21.20; 20.09 - 21.15; 21.09 - 21.25; 22.09 - 18.05

Открытый брак – 19.09 - 17.50, 20.50; 20.09 - 13.40, 20.15; 21.09 - 13.45, 18.15

Супруги Роуз – 19.09 - 14.10, 18.50; 20.09 - 14.10, 18.05, 20.35; 21.09 - 15.10, 18.25, 20.45

Пойман с поличным – 19.09 - 20.45; 20.09 - 20.45; 21.09 - 14.20; 22.09 - 21.30

Никто-2 – 21.09 - 15.55; 22.09 - 19.10

Материалистка - 19.09 - 15.20, 20.25; 20.09 - 11.10, 15.05, 20.40; 21.09 - 12.10, 16.10, 20.05

Дракула - 19.09 - 18.20; 20.09 - 18.25; 22.09 - 20.40

Час исчезновения - 19.09 - 19.20, 21.25; 20.09 - 16.05, 20.20; 21.09 - 16.20, 20.35

Голый пистолет - 19.09 - 16.05, 22.15; 20.09 - 12.05, 16.15; 21.09 - 16.25, 21.55; 22.09 - 15.50

Фантастическая четвёрка: первые шаги – 21.09 – 18.40

Мир юрского периода: возрождение – 20.09 - 13.10; 22.09 - 21.10

F1 – 19.09 - 17.30, 20.10; 20.09 - 14.55, 19.50; 21.09 - 17.10, 20.50; 22.09 - 17.45, 20.00

Кроссы - 19.09 - 15.25; 20.09 - 17.45, 18.15 (рус.); 21.09 - 13.30, 17.45 (рус.)

Пушистый форсаж - 20.09 - 13.35; 21.09 - 13.35, 15.00  (рус.)

Пушистый форсаж: Гран-при - 20.09 - 11.15; 21.09 - 11.15

Плохие парни - 2 - 19.09 - 18.10; 20.09 - 11.30, 13.30 (рус.), 18.20; 21.09 - 11.10, 11.45 (рус.), 16.50

Смурфики в кино – 20.09 - 11.35, 15.50 (рус.); 21.09 - 11.35, 15.40

Киногалерея/К. Сунс

Большое смелое прекрасное приключение – 19.09 – 18.20; 20.09 – 20.00; 21.09 – 19.20; 23-25.09 – 20.20

Открытый брак – 19.09 – 20.20; 21.09 – 17.30; 23-25.09 – 18.30

Харалдс Симанис. Певец и кровельщик – 21.09 – 15.50; 25.09 – 16.50

Что случилось осенью – 20.09 – 18.10

Splendid Palace

24.09-02.10 – проходит фестиваль «БАЛТИЙСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА», полное расписание киносеансов фестиваля на www.splendidpalace.lv

Аббатство Даунтон: грандиозное завершение – 21.09 – 15.20; 22.09 – 17.30; 23.09 – 20.00

Открытый брак – 19.09 – 20.00; 21, 23.09 – 19.00; 22.08 – 18.30

Бульвар Сансет – 21.09 – 18.00

Супруги Роуз – 22.09 – 20.00

Харалдс Симанис. Певец и кровельщик – 20.09 – 19.00; 23.09 – 17.00

Материалистка – 23.09 – 17.30

Финикийская схема – 21.09 – 16.45

Поток – 20.09 – 17.00

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:20 18.09.2025
Рига оставит ночные автобусы до конца октября
Bitnews.lv 52 минуты назад
Латковскис: шпионы продают Латвию за копейки
Bitnews.lv 54 минуты назад
Balticovo строит ультрасовременную сортировку яиц
Bitnews.lv 1 час назад
Франция взрывается: возможный налог на богачей вызвал хаос
Bitnews.lv 1 час назад
«Ситуация критическая»: медикам требуется 133 миллиона
Bitnews.lv 1 час назад
Италия: дресс-код для школы
Sfera.lv 3 часа назад
Латвия: грипп никого не пощадит
Sfera.lv 4 часа назад
Германия: кто-то остался без кокса
Sfera.lv 2 дня назад

Резекне: презентация нового СПА

Новости Латвии 15:10

Новости Латвии 0 комментариев

СПА-комплекс Резекне, о котором в Латвии не писал только ленивый, 11 сентября распахнул двери всех своих трех этажей. Правда, пока это сделано для узкого круга гостей — потенциальных инвесторов, бизнесменов, дипломатов и специалистов туризма Европы. 

СПА-комплекс Резекне, о котором в Латвии не писал только ленивый, 11 сентября распахнул двери всех своих трех этажей. Правда, пока это сделано для узкого круга гостей — потенциальных инвесторов, бизнесменов, дипломатов и специалистов туризма Европы. 

Читать
Загрузка

Стройка века: что творится за забором Rail Baltica? (ФОТО)

Важно 15:06

Важно 0 комментариев

Весной компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственная за Rail Baltica в Латвии, объявила о возобновлении работ по строительству нового здания Рижского центрального вокзала. Работы идут с переменным успехом, но уже сейчас можно заметить заметное оживление на строительной площадке. Что же изменилось за полгода?

Весной компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственная за Rail Baltica в Латвии, объявила о возобновлении работ по строительству нового здания Рижского центрального вокзала. Работы идут с переменным успехом, но уже сейчас можно заметить заметное оживление на строительной площадке. Что же изменилось за полгода?

Читать

Бесконечный курорт и праздник — за наш счёт: Pietiek о порядках в госуправлении

Важно 15:02

Важно 0 комментариев

"Это история о двух молодых людях, которые, будучи на пути к получению степени бакалавра, решили начать зарабатывать сами, а не жить за счет родителей. Одна из них – назовем ее Рита – приняла вызов начать работать в сфере активных продаж, привлекая клиентов для второго уровня пенсионного обеспечения в кредитную организацию, где доход зависит от того, сколько клиентов удается привлечь. Второй – назовем его Андреем – сразу нацелился на государственную службу и гарантированную зарплату, правда, не слишком большую, поступающую на счет каждый месяц в определенную дату, - так начинается рассказ Pietiek о порядках, царях в среде латвийской бюрократии.

"Это история о двух молодых людях, которые, будучи на пути к получению степени бакалавра, решили начать зарабатывать сами, а не жить за счет родителей. Одна из них – назовем ее Рита – приняла вызов начать работать в сфере активных продаж, привлекая клиентов для второго уровня пенсионного обеспечения в кредитную организацию, где доход зависит от того, сколько клиентов удается привлечь. Второй – назовем его Андреем – сразу нацелился на государственную службу и гарантированную зарплату, правда, не слишком большую, поступающую на счет каждый месяц в определенную дату, - так начинается рассказ Pietiek о порядках, царях в среде латвийской бюрократии.

Читать

Плач по средним школам: Мелбарде прикрывается правом детей на получение профессии

Новости Латвии 14:56

Новости Латвии 0 комментариев

Министр образования и науки Даце Мелбарде («Новое единство») заявила агентству LETA, что сохранение слишком раздробленной сети средних школ создает большой риск того, что интересы детей будут ущемлены.

Министр образования и науки Даце Мелбарде («Новое единство») заявила агентству LETA, что сохранение слишком раздробленной сети средних школ создает большой риск того, что интересы детей будут ущемлены.

Читать

В Риге выступит популярный певец Димаш Кудайберген

История и культура 14:48

История и культура 0 комментариев

12 декабря на сцене арены «Xiaomi» с большим концертом «Stranger» выступит популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген, сообщает портал balticevents.info.

12 декабря на сцене арены «Xiaomi» с большим концертом «Stranger» выступит популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген, сообщает портал balticevents.info.

Читать

Сегодня были отменены 13 автобусных рейсов из Риги и в столицу

Новости Латвии 14:45

Новости Латвии 0 комментариев

Два пассажирских перевозчика, ссылаясь на нехватку водителей, сегодня отменили 13 региональных автобусных рейсов до Риги, свидетельствует информация на сайте Автотранспортной дирекции (АТД).

Два пассажирских перевозчика, ссылаясь на нехватку водителей, сегодня отменили 13 региональных автобусных рейсов до Риги, свидетельствует информация на сайте Автотранспортной дирекции (АТД).

Читать

Ищите хорошее место работы? Посмотрите в сторону Mēness aptieka!

Новости партнеров 14:34

Новости партнеров 0 комментариев

В четвертый раз Mēness aptieka получила заключение международной программы Best Places to Work («Лучшие места работы»).

В четвертый раз Mēness aptieka получила заключение международной программы Best Places to Work («Лучшие места работы»).

Читать