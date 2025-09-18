«Большое путешествие» — и на Марс тоже: киноафиша 19-25 сентября 

"Большое смелое прекрасное приключение» (12+) (A Big Bold Beautiful Journey)

Режиссер - Когонада. В ролях: Колин Фаррелл, Марго Робби, Фиби Уоллер-Бридж, Хеймиш Линклейтер, Лили Рэйб.

Драма. Сара и Дэвид не были знакомы до встречи на свадьбе общего друга. Вскоре они отправляются в большое смелое красивое путешествие, в ходе которого им предстоит заново пережить важные моменты из своего прошлого. Это помогает им понять, как они оказались в точке, где находятся сейчас, и, возможно, даст шанс изменить будущее.

"Бернард. Миссия «Марс» (7+) (Bernard: Mission Mars)

Режиссер - Ван Чао.

Анимация. Чтобы получить всеобщее признание, неудачливый медведь-агент Бернард тайно проникает на корабль, отправляющийся на Марс. Вместе с болтливым роботом G13 ему предстоит выполнить опасное задание — поймать легендарного марсианского монстра. Однако из-за Бернарда, который не очень хорошо справляется с ролью супергероя, все идет совсем не по плану.

Киноафиша 19-25 сентября

Apollo kino Akropole

Большое смелое прекрасное приключение – 19, 22-25.09 – 11.35, 14.00, 16.25, 18.50, 21.15; 20, 21.09 – 12.05, 14.30, 16.50, 18.50, 21.15

Диспетчер – 19-23.09 – 18.50, 21.50; 24, 25.09 – 18.35, 21.55

Бернард. Миссия «Марс» – 19, 22, 23.09 – 13.30, 14.25 (рус.), 17.40, 18.20 (рус.); 20, 21.09 – 11.05, 12.05 (рус.), 13.15, 15.25, 16.30 (рус.), 17.40, 18.20 (рус.); 24.09 – 11.15 (рус.), 13.30, 16.20 (рус.), 17.40; 25.09 – 11.00 (рус.), 13.15, 15.25 (рус.), 17.40

Аббатство Даунтон: грандиозное завершение – 19, 22, 23.09 – 11.50, 19.15; 20, 21, 24, 25.09 – 19.15

Долгая прогулка – 19, 22, 23.09 – 11.05, 17.05, 19.50, 22.15; 20, 21.09 – 16.55, 19.50, 22.15; 24.09 – 11.05, 17.05, 19.50, 21.55; 25.09 – 17.05, 19.50, 22.15

Истребитель демонов: бесконечная крепость – 19, 22.09 – 12.10, 15.20, 18.30, 20.30; 20.09 – 12.40, 15.50, 19.05, 21.20; 21.09 – 12.50, 19.05, 21.20; 23.09 – 13.05, 19.05, 20.30; 24, 25.09 – 16.05, 21.05

Заклятие 4: последние обряды – 19, 22.09 – 11.15, 14.15, 19.00, 21.40; 20, 21.09 – 11.15, 19.00, 22.15; 23.09 – 11.15, 14.15, 16.15, 19.00, 22.15; 24.09 – 11.00, 13.30, 18.20, 21.10; 25.09 – 13.25, 18.20, 21.55

Открытый брак – 19, 22, 23.09 – 17.00; 20, 21.09 – 14.30; 24, 25.09 – 13.50

Супруги Роуз – 19-23.09 – 16.30; 24, 25.09 – 16.15

Пойман с поличным – 19-23.09 – 14.05; 24.09 – 13.50; 25.09 – 11.00

Выход 8 – 19-24.09 – 22.10

Материалистка – 19, 22, 23.09 – 14.30, 19.30; 20, 21.09 – 19.20; 24, 25.09 – 11.20, 19.30

Дракула – 19, 22, 23.09 – 21.20; 20, 21.09 – 20.30; 24, 25.09 – 21.50

Час исчезновения – 19, 22, 23.09 – 22.00; 20, 21.09 – 21.55; 24, 25.09 – 14.20, 22.00

Голый пистолет – 19, 22, 23.09 – 15.40, 21.55; 20, 21.09 – 21.55; 24.09 – 15.40; 25.09 – 21.10

F1 – 19, 22, 23.09 – 11.05, 15.50, 19.00; 20, 21.09 – 11.20, 19.00; 24, 25.09 – 11.10, 15.30, 18.40

Кроссы – 19, 22, 23.09 – 12.15 (рус.), 16.10; 20, 21.09 – 14.20 (рус.), 16.10; 24.09 – 11.40 (рус.), 16.10; 25.09 – 11.20 (рус.), 16.10

Пушистый форсаж – 19, 22, 23.09 – 11.20, 13.35 (рус.); 20, 21.09 – 12.15 (рус.), 16.45; 24, 25.09 – 11.00, 13.15 (рус.)

Пушистый форсаж: Гран-при – 20, 21.09 – 11.45, 14.30 (рус.)

Плохие парни - 2 – 19-23.09 – 13.50, 16.40 (рус.); 24, 25.09 – 13.50

Смурфики в кино – 19-23.09 – 11.40

Как приручить дракона – 20, 21.09 – 14.00; 25.09 – 11.10

Apollo kino Plaza

Большое смелое прекрасное приключение – 19-25.09 – 11.30, 14.00, 16.30, 19.00, 21.30

Диспетчер – 19.09 – 14.10, 21.40; 20, 21.09 – 14.40, 19.40; 22, 25.09 – 14.10, 19.10, 21.40; 23.09 – 14.10, 21.30; 24.09 – 18.45

Бернард. Миссия «Марс» – 19, 22, 25.09 – 11.30, 12.20 (рус.), 15.55, 16.45 (рус.), 18.10; 20, 21.09 – 11.00 (рус.), 12.00, 15.25 (рус.), 16.25; 23.09 – 11.30, 12.20 (рус.), 15.55, 16.45 (рус.), 18.10, 18.55 (рус.); 24.09 – 11.30, 12.20 (рус.), 15.55, 16.45 (рус.), 18.30

Аббатство Даунтон: грандиозное завершение – 19, 22, 23.09 – 18.55; 20, 21.09 – 17.05; 24.09 – 15.55

Долгая прогулка – 19.09 – 13.55, 19.05, 22.20; 20, 21.09 – 14.15, 18.55, 20.50; 22, 23.09 – 13.55, 19.05, 22.05; 24.09 – 11.15, 19.10, 22.05; 25.09 – 18.55, 22.05

Истребитель демонов: бесконечная крепость – 19.09 – 15.30, 19.10; 20, 21.09 – 14.20, 19.50; 22, 23.09 – 15.30, 18.55; 24, 25.09 – 13.40, 18.55

Заклятие 4: последние обряды – 19, 22, 23.09 – 11.05, 18.15, 20.25; 20, 21.09 – 11.25, 18.15, 20.50; 24.09 – 11.40, 14.30, 18.10, 21.00; 25.09 – 11.00, 18.15, 20.25

Открытый брак – 19, 22, 23, 25.09 – 16.00, 21.05; 20, 21.09 – 16.40; 24.09 – 16.25, 20.45

Супруги Роуз – 19, 22, 23, 25.09 – 16.35; 20, 21.09 – 22.10; 24.09 – 13.35

Пойман с поличным – 19, 22.09 – 21.30

Материалистка – 19, 22, 25.09 – 16.40, 21.50; 20, 21.09 – 17.30; 23.09 – 16.20, 21.50; 24.09 – 17.20

Дракула – 19, 22-24.09 – 21.30; 20, 21.09 – 21.05; 25.09 – 21.15

Час исчезновения – 19, 22.09 – 16.20; 20, 21, 24.09 – 21.20; 23.09 – 16.20, 21.10; 25.09 – 17.15

Фантастическая четвёрка: первые шаги – 19, 22, 23.09 – 13.00; 20, 21.09 – 11.50; 24.09 – 11.05

F1 – 19, 22, 23, 25.09 – 11.00, 18.40; 20, 21.09 – 20.00; 24.09 – 11.00, 18.40, 21.50

Кроссы – 19, 22-25.09 – 13.45, 14.35 (рус.); 20, 21.09 – 13.15 (рус.), 14.15, 17.40 (рус.), 18.40

Пираты опасного моря: капитан Клык - 20.09 - 11.05, 13.05 (рус.); 21.09 - 11.05, 13.00; 22.09 - 14.05

Пушистый форсаж – 19, 22, 23.09 – 11.30 (рус.), 13.45; 20, 21.09 – 11.30, 13.45 (рус.), 16.00; 24.09 – 14.10; 25.09 – 11.30 (рус.), 13.45

Пушистый форсаж: Гран-при – 20, 21.09 – 12.30

Плохие парни - 2 – 19, 22.09 – 12.00, 14.20 (рус.); 20, 21.09 – 13.30, 15.50 (рус.); 23.09 – 11.40, 14.00 (рус.); 24.09 – 16.50; 25.09 – 11.10

Смурфики в кино – 19, 22, 23.09 – 10.50; 20, 21.09 – 11.20

Как приручить дракона – 20, 21.09 – 18.10

Apollo kino Domina

Большое смелое прекрасное приключение – 19-25.09 – 14.05, 19.05, 21.40

Диспетчер – 19, 20, 22.09 – 21.00; 23.09 – 15.50; 24.09 – 11.10

Бернард. Миссия «Марс» – 19, 22.09 – 11.10 (рус.), 11.45, 18.40; 20, 21.09 – 11.45, 16.05 (рус.), 18.40; 23.09 – 11.45, 13.25 (рус.), 18.40; 24.09 – 11.00, 13.45 (рус.), 16.40; 25.09 – 11.00, 13.10 (рус.), 16.40

Долгая прогулка – 19-24.09 – 21.30; 25.09 – 15.30

Заклятие 4: последние обряды – 19-23.09 – 12.20, 18.30; 24.09 – 13.20, 18.30; 25.09 – 13.20, 21.00

Открытый брак – 19, 22, 24.09 – 16.05; 21.09 – 21.00; 23.09 – 11.00

Супруги Роуз – 19, 22.09 – 13.35

Материалистка – 23.09 – 21.00

F1 – 19-23.09 – 15.20; 24, 25.09 – 16.20

Кроссы – 20, 21.09 – 13.45; 25.09 – 10.55

Пушистый форсаж – 20, 21.09 – 11.20

Плохие парни - 2 – 19-23.09 – 16.35; 24, 25.09 – 11.40

Kino Citadele

На момент сдачи номера кинотеатр Kino Citadele предоставил частичное расписание своих киносеансов.

Большое смелое прекрасное приключение – 19.09 - 14.30, 17.25, 20.15, 21.50; 20.09 - 12.15, 15.10, 17.00, 19.15, 21.35; 21.09 - 11.50, 14.40, 17.20, 19.15, 21.10; 22.09 — 14.30, 17.25, 20.15, 21.40

Диспетчер – 19.09 - 16.40, 19.15; 20.09 - 13.50, 20.00; 21.09 - 13.40, 20.00; 22.09 — 16.15, 18.50

Бернард. Миссия «Марс» - 19.09 - 14.00, 14.20 (рус.), 16.20, 16.35 (рус.); 20.09 - 11.00, 11.20 (рус.), 13.15, 15.30 (рус.), 15.55, 17.55 (рус.); 21.09 - 11.00, 11.20 (рус.), 13.15, 15.30 (рус.), 17.50; 22.09 — 14.00, 14.20 (рус.)

Аббатство Даунтон: грандиозное завершение – 19.09 - 14.35, 18.40; 20.09 - 14.25, 16.25; 21.09 - 14.15, 18.55; 22.09 - 14.35, 18.45

Долгая прогулка – 19.09 - 14.05, 16.45, 21.35; 20.09 - 13.55, 16.45, 21.55; 21.09 - 12.35, 15.20, 21.40

Истребитель демонов: бесконечная крепость - 19.09 - 15.35, 17.45, 19.30, 21.10; 20.09 - 11.25, 15.45, 19.25, 20.55; 21.09 - 11.40, 15.50, 19.35, 21.00; 22.09 - 15.00, 17.35, 19.00, 21.00

Заклятие 4: последние обряды – 19.09 - 14.50, 16.55, 19.40, 22.00; 20.09 - 12.30, 15.20, 17.20, 19.40, 22.10; 21.09 - 12.30, 15.15, 18.05, 21.20

Истлевшее – 19.09 - 21.20; 20.09 - 21.15; 21.09 - 21.25; 22.09 - 18.05

Открытый брак – 19.09 - 17.50, 20.50; 20.09 - 13.40, 20.15; 21.09 - 13.45, 18.15

Супруги Роуз – 19.09 - 14.10, 18.50; 20.09 - 14.10, 18.05, 20.35; 21.09 - 15.10, 18.25, 20.45

Пойман с поличным – 19.09 - 20.45; 20.09 - 20.45; 21.09 - 14.20; 22.09 - 21.30

Никто-2 – 21.09 - 15.55; 22.09 - 19.10

Материалистка - 19.09 - 15.20, 20.25; 20.09 - 11.10, 15.05, 20.40; 21.09 - 12.10, 16.10, 20.05

Дракула - 19.09 - 18.20; 20.09 - 18.25; 22.09 - 20.40

Час исчезновения - 19.09 - 19.20, 21.25; 20.09 - 16.05, 20.20; 21.09 - 16.20, 20.35

Голый пистолет - 19.09 - 16.05, 22.15; 20.09 - 12.05, 16.15; 21.09 - 16.25, 21.55; 22.09 - 15.50

Фантастическая четвёрка: первые шаги – 21.09 – 18.40

Мир юрского периода: возрождение – 20.09 - 13.10; 22.09 - 21.10

F1 – 19.09 - 17.30, 20.10; 20.09 - 14.55, 19.50; 21.09 - 17.10, 20.50; 22.09 - 17.45, 20.00

Кроссы - 19.09 - 15.25; 20.09 - 17.45, 18.15 (рус.); 21.09 - 13.30, 17.45 (рус.)

Пушистый форсаж - 20.09 - 13.35; 21.09 - 13.35, 15.00 (рус.)

Пушистый форсаж: Гран-при - 20.09 - 11.15; 21.09 - 11.15

Плохие парни - 2 - 19.09 - 18.10; 20.09 - 11.30, 13.30 (рус.), 18.20; 21.09 - 11.10, 11.45 (рус.), 16.50

Смурфики в кино – 20.09 - 11.35, 15.50 (рус.); 21.09 - 11.35, 15.40

Киногалерея/К. Сунс

Большое смелое прекрасное приключение – 19.09 – 18.20; 20.09 – 20.00; 21.09 – 19.20; 23-25.09 – 20.20

Открытый брак – 19.09 – 20.20; 21.09 – 17.30; 23-25.09 – 18.30

Харалдс Симанис. Певец и кровельщик – 21.09 – 15.50; 25.09 – 16.50

Что случилось осенью – 20.09 – 18.10

Splendid Palace

24.09-02.10 – проходит фестиваль «БАЛТИЙСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА», полное расписание киносеансов фестиваля на www.splendidpalace.lv

Аббатство Даунтон: грандиозное завершение – 21.09 – 15.20; 22.09 – 17.30; 23.09 – 20.00

Открытый брак – 19.09 – 20.00; 21, 23.09 – 19.00; 22.08 – 18.30

Бульвар Сансет – 21.09 – 18.00

Супруги Роуз – 22.09 – 20.00

Харалдс Симанис. Певец и кровельщик – 20.09 – 19.00; 23.09 – 17.00

Материалистка – 23.09 – 17.30

Финикийская схема – 21.09 – 16.45

Поток – 20.09 – 17.00